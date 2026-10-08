„Câștig 5.000 de lei pe lună”. Mitea, drumul de la 80.000 de euro lunar la realitatea de azi: „Românii nu dau un ban pe mine!”

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Nicolae Mitea a fost marile talente din fotbalul românesc din anii 2000. dar cariera lui a luat-o la vale foarte rapid şi s-a retras din activitate în anul 2014, de la Concordia Chiajna.

Nicolae Mitea şi-a cheltuit averea de 2.000.000 de euro: „Ăştia au fost banii!”

Fostul fotbalist a avut o ascensiune abruptă şi o cădere la fel de abruptă, după ce accidentările l-au măcinat în carieră. Mitea a povestit la FANATIK SUPERLIGA că a avut o avere de două milioane de euro, care s-a dus foarte rapid:

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„Am avut două milioane de euro, puteam să mă laud că am avut mai mult, dar ăştia au fost banii. N-au fost chiar aşa mulţi. Am jucat la Ajax, la Dinamo şi cam asta a fost. Nu înţeleg de ce vorbeşte lumea că n-am reuşit. Ok, că n-am ajuns de la Ajax la un nivel foarte mare, ca alţi colegi ai mei. Hai să vedem cine joacă cinci ani la Ajax.

Am avut meciuri puţine că m-am accidentat. Dacă nu eram important pentru ei… păi a doua zi după ce m-am accidentat cu ligamentele, mi-au dat doi ani extra de contract. L-au sunat pe nea Giovanni Becali şi au spus că au mare încredere. Ei sperau să ia câteva zeci de milioane de euro pe mine când îmi revin. Ce club ar veni să îţi prelungească doar pe ochi frumoşi. La noi în ţară nu îţi plătea nici operaţia.

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Aveam atunci familia alături de mine cât eram acolo. În momentele grele au fost lângă mine. Dar au venit problemele grave una după alta. Lumea vorbeşte cu femei, băuturi, Amsterdam, viaţa de noapte. Eu am fost de maximum cinci ori în club în cinci ani. Mentalitatea românului este cea mai proastă, cea mai slabă. Când mergi afară eşti respectat. Şi acum mă mai sună cei de la Ajax”, a povestit Mitea.

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Câştigă 5000 de lei pe lună la Barca Academy! La Ajax cel mai mult a luat 80.000 de euro într-o lună

, unde câştigă 5000 de lei lunar. Cel mai mult, a câştigat la Ajax 80.000 de euro într-o lună, iar acum, la 41 de ani, a ajuns să ia de 80 de ori mai puţin:

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„Oamenii din ţară… Uite-l şi pe ăla, a avut bani nu mai are. Aşa e românul. Nu te mai bagă în seamă, nu dă doi bani pe tine. Toţi trebuie să fim pregătiţi pentru viaţa asta. Eu am 5000 de lei la Barca Academy. Din asta trăiesc.

Mai am nişte terenuri bune. Se pot vinde şi se poate construi pe ele. Dar e blocată piaţa. Ce să trăieşti de banii ăştia? Cel mai mare salariu l-am avut în Olanda, cu prime cu tot am ajuns la 80.000 de euro. Prime de campionat, salariu plus primă de Champions League. Asta a fost cea mai mare sumă.

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A fost poveste de film, aşa a spus Lobonţ. M-am gândit să scriu şi o carte. Multă lume nu ştie realitatea pe care o spun eu. Nu ştiu dacă mi-aş fi schimbat destinul dacă aş fi plecat la Barcelona. Totuşi, era Barcelona B. Eram cu Iniesta, Valdes în vestiar. Dar lumea să ştie că e Barcelona B. Ok, intram în sistem. Dar aveam 15 ani, nu ştiam. Nu am regretat niciodată cu Barcelona. Am prins trenul ăsta cu Ajax”, a spus Nicolae Mitea la FANATIK SUPERLIGA.

A intrat în depresie în ultimii ani de activitate: „Am simţit să mă rup de toată lumea”

Nicolae Mitea s-a retras în anul 2014, după ce a evoluat la Concordia Chiajna. Fostul fotbalist a spus că a intrat în depresie, dar şi-a regăsit motivaţia odată cu naşterea fiicei lui, care i-a readus zâmbetul pe faţă:

„Am intrat într-o depresie. Am simţit să mă rup de toată lumea şi să fiu eu, cu mine. Sunt conştient că n-a fost bine, dar asta am gândit. N-am mai avut chef de nimeni, nici de presă. Sunau can-can-urile, ştii cum e la noi? Eram mâhnit, nu mai aveam energie pentru nimeni.

Am zis că mai bine mă retrag şi îmi văd de ale mele. Apoi s-a născut fetiţa mea, am fost lângă ea. În primul rând pentru ea lupt. Apoi, pe locul doi mă pun eu. O cheamă Ariana. Îmi dă cea mai mare motivaţie. Ea mă mai face să râd, chiar dacă uneori mai sunt supărat. Dacă am început să antrenez copii o să îmi spună: „Tu acum îi iubeşti mai mult pe copii ăia”. Eu îi zic: „Eu pe tine te iubesc. Tu eşti prima pentru mine. Dar trebuie să facă şi tati ceva”. Dar uneori nu înţelege”, a spus Mitea.