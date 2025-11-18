Câștigă PSD din neînțelegerile de la Cotroceni? Nicușor Dan l-a demis pe Ludovic Orban, după modelul Iohannis: „A cam sărit calul”

ADVERTISEMENT

Nicușor Dan l-a demis pe Ludovic Orban. Ce este în spatele neînțelegerilor de la Cotroceni și cine ar putea câștiga din acest conflict

Apar tot mai multe speculații despre motivele pentru care a fost demis Ludovic Orban, un antipesedist convins, de către președintele Nicușor Dan. FANATIK a stat de vorbă cu doi cunoscuți politologi pentru a afla ce ar sta în culisele acestui eveniment neașteptat, dar și ce efecte ar putea produce.

Informația potrivit căreia Nicușor Dan ar vrea să scape de Ludovic Orban, pe care l-a numit pe 8 octombrie, deci acum aproximativ o lună, a circulat pe culoarele politice încă de ieri, ne spune Cătălin Avramescu. În timp ce analistul politic spune că Orban a cam avut dreptate să sară la beregata președintelui, profesorul universitar Cristian Pârvulescu e de altă părere și consideră că Orban „a cam sărit calul”.

Politologul Cătălin Avramescu susține că Nicușor Dan s-ar cam da cu PSD, ceea ce l-a iritat pe Orban

„Se cam știa de ieri, puteam să vă dau de ieri informația asta. Domnul Ludovic Orban este un om cu principii și nu ar fi stat niciodată la masă cu cei care au îngropat economia României, mă refer aici la PSD. Lui Nicușor Dan nu îi pasă că 90% din țară este anti-PSD, nu are nicio prudență. De la electoratul extremist, cât este, până la electoratul moderat de dreapta, și chiar și electoratul de stânga, toate aceste electorate împreună sunt radical anti-PSD. Sunt împotriva partidului-stat, a unui partid nereformat, care nu vrea să înțeleagă nimic din nevoia de reformă. Au făcut un congres în care au fost în față tot Paul Stănescu, tot Olguța Vasilescu, tot Grindeanu, aceiași. Ludovic Orban a spus clar lucruri legate de PSD și mă așteptam să îl demită, să fie pe făraș.

Nicușor Dan s-a dus la România TV și a început să vorbească după principiul gură, ești slobodă. Nu-mi pot imagina un consilier pe lumea asta, nu doar Orban, care să îi dea un punctaj cu prăpăstiile pe care le-a spus. Nu-mi pot imagina că există cineva la Cotroceni care să îl sfătuiască să spună ce a spus. Când vorbești singur, uneori scapi atelajul. Asta e situația”, ne-a spus Cătălin Avramescu, în exclusivitate.

Are Cătălin Drulă o misiune secretă care l-ar favoriza pe Băluță?

Politologul ne-a mai spus că Orban a criticat USR pentru că se folosește de imaginea lui Nicușor Dan, după ce șeful statului a mers la evenimentul de lansare a candidatului Drulă la primărie, pentru că toată lumea se așteaptă ca fostul șef al USR să piardă alegerile. Mai mult, Avramescu ne spune că Drulă ar avea rolul de a-l săpa pe , marele câștigător din tot acest joc politic fiind PSD, al cărui candidat la București este Daniel Băluță.

„Dacă domnul Drulă ia suficiente voturi de la Ciucu va câștiga domnul Băluță. Uitați-vă: Nicușor Dan, în interviul de la România TV, laudă coaliția. Păi dacă trebuie coaliție, de ce nu face coaliție în București cu candidații de centru-dreapta? Tu la televizor spui că e nevoie de coaliție, dar la București susții pe altcineva tot din zona de dreapta? Politica se face, totuși, pe principii. Ceea ce contează e că domnul Orban a avut principii, încă înainte de pandemie. A spus clar că nu vrea alianță cu PSD, pentru că e o alianță toxică. Nicușor Dan s-a gândit să îl sprijine pe Drulă, un candidat care nu are șanse, cu care își va da o gaură în barcă. Când pierde Drulă, va pierde și președintele. Deja PSD a încălecat guvernul, Bolojan nu zice nimic, iar și domnul Drulă a avut o revelație, care a zis că PSD s-a schimbat, are iluzii.

„Aici se vede faptul că nu are nicio experiență politică”

Domnul Nicușor s-a decis exact cum Iohannis a scăpat de Orban ca să facă alianță cu PSD, dar diferența e una imensă. Lui Klaus Iohannis i-au trebuit doi sau trei ani să se compromită, iar lui Nicușor Dan i-au trebuit șase luni să se compromită. Omul trage, dar trage la căruța PSD. E un calcul teribil pe care și-l face, că se poate poziționa cum vrea. Aici se vede faptul că nu are nicio experiență politică, nu cunoaște toate mecanismele politice. Fiecare face greșeli, estimăm incorect situația, dar marea problemă e când n-ai principii, înseamnă că nu mai ai o busolă. Ați văzut ce l-a lăudat pe Grindeanu? Păi de ce nu ne spunea asta în campania electorală? Păi stăteam acasă, nu mai mergeam la vot”, a completat Avramescu, pentru FANATIK.

Profesorul Pârvulescu e de altă părere: „Ludovic Orban a cam sărit calul”

Cristian Pârvulescu a venit cu un punct de vedere diferit și ne-a spus că libertățile de exprimare au limitele lor, iar Ludovic Orban a greșit pentru că a vorbit fără să se consilieze cu președintele României, așa cum a făcut-o și pe vremea lui , înainte ca fostul primar de Sibiu să îi adune la aceeași masă pe social-democrați și liberali, în perioada pandemiei.

„Era imposibil să nu se întâmple asta după libertățile de exprimare pe care și le-a permis și critica la adresa președintelui. Domnul Orban a făcut la fel și cu Iohannis, s-a apucat să vorbească. Iohannis a fost răbdător până la un punct. Interviul pe care l-a dat ieri și l-am citit azi a fost prea mult, a depășit linia roșie din punctul meu de vedere.

Mi s-a părut că a sărit calul domnul Orban. Nu știu dacă a făcut-o pentru că divorțul dintre ei era declarat sau a făcut-o pur și simplu. A criticat deschis relația președintelui cu USR. În vremea lui Iohannis, când Dan Mihalache a avut un interviu la Antena 3, în numele președintelui, mandatul său la Cotroceni s-a încheiat. Există, totuși, o ierarhie. Ludovic Orban a vorbit dincolo de președinte și a acuzat partidul președintelui că abuzează de imaginea lui. Era evident, pentru că președintele a participat la lansarea candidaturii domnului Drulă de la USR cu un anume scop. A ținut un discurs acolo, nu a fost doar o poză de familie. Interviul lui Orban a mers într-o direcție contrară acestui lucru”, ne-a spus Pârvulescu.