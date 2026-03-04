„Câștigă titlul detașat, la 10 puncte!”. Dragomir știe podiumul și cu cine va juca FCSB barajul de Europa. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Dumitru Dragomir a oferit pronosticurile sale cu privire la iar noua campioană a SuperLigii urmează să fie Universitatea Craiova, crede fostul șef de la LPF. Acesta e de părere că Dinamo nu va face o figură frumoasă în play-off și va fi clasată între cele mai slabe dintre cele 6.

Dezastru pentru Dinamo în play-off, iar Universitatea Craiova campioană. Predicțiile lui Mitică Dragomir

„Oracolul din Bălcești” s-a exprimat în privința play-off-ului din SuperLiga, acolo unde Universitatea Craiova urmează să defileze, iar cei de la Dinamo o să dezamăgească și nu se implica în lupta pentru titlu.

„Universitatea Craiova câștigă campionatul detașat. La 10 puncte! Locul 2, cred că vine Rapid, nu CFR Cluj, locul 3 o să fie U Cluj și pe locul 4 o să fie CFR. Cu una din Cluj o să joace FCSB baraj. Dinamo să zică mersi că au ajuns unde au ajuns. Le-au plecat jucători, au accidentări, ei au făcut mai mult decât valoarea lotului.

Dinamo a fost făcută de Rapid și FCSB, prin cei doi jucători, Cîrjan și Musi. Nu cred că se duc mai sus de locul 5. Nu știu nici de locul 5, că poate să-i ia Argeș. Argeșul joacă bine, în primul rând au atmosferă”, a spus Dumitru Dragomir la Profețiile lui Mitică.

Play-off aproape identic în SuperLiga cu cel din sezonul trecut

Cu o etapă înainte de , clasamentul pentru primele 6 locuri este cunoscut, iar o singură echipă lipsește față de sezonul trecut. FCSB a fost înlocuită de FC Argeș în play-off, iar în rest avem aceleași formații de anul trecut.

Cei de la Universitatea Craiova vor începe play-off-ul de pe primul loc, iar poziția secundă este ocupată de cei de la Rapid. Giuleștenii au învins în deplasare, pe Unirea Slobozia, și urmează să joace acasă, chiar cu trupa din Bănie.

Cei de la Dinamo au pierdut din turație, asta după ce au fost învinși de Rapid și FC Argeș, iar în acest moment au 52 de puncte și sunt la 7 puncte distanță de Craiova. Totuși, în momentul înjumătățirii urmează ca distanța să se micșoreze considerabil și să fie doar o diferență mică. Cel mai negru scenariu pentru „câini” ar arăta o distanță de 6 puncte până la primul loc, iar cel mai optimist ar însemna doar 2 puncte față de olteni.