Câștigător Asia Express 2024, Nicolai Tand a rămas cu traume: “Când am venit acasă, o săptămână, soția mă întreba zilnic dacă sunt ok”. Exclusiv

Nicolai Tand a trăit o adevărată experiență la Asia Express 2024. Cheful, alături de Sorin Brotnei, au câștigat marele premiu după cele 11 etape grele și traseul de pe “Drumul zeilor”.

A fost o experiență unică, dar și una plină de stres și teamă. Așa a numit-o Nicolai Tand când a fost întrebat de reporterii FANATIK. Celebrul chef a mărturisit că i-a trebuit o săptămână să-și revină după Asia Express 2024, iar soția lui îl întreba zilnic dacă este ok.

Nicolai Tand și Sorin Brotnei au câștigat Asia Express 2024. Cât de grea a fost competiția?

“A fost mult mai greu decât s-a văzut la televizor. Eu, așa stres și angoasă, și teamă, nu am trăit de mulți ani. S-a văzut pe moaca mea. Adică am intrat într-o competiție, eu toată viața mea am muncit și știu că doar prin muncă…. unii a făcut caterincă, eu nu știu să fac caternică că nu e stilul meu.

Pentru că de mic a trebuit să muncesc și nu e stilul meu, și atunci am intrat în competiție și încetul cu încetul mi-am dat seama că trebuie să mă duc mai departe. Când ești acolo, nu ai vrea să ieși primul, după ce stai două-trei etape, mai vrei un pic. E o aventură”, a declarat Nicolai Tand pentru FANATIK.

Imediat după ce a revenit acasă, lui Nicolai Tand i-a fost destul de greu să se reacomodeze cu viața de dinainte. Soția lui îl vedea că e schimbat și îl întreba zilnic dacă este bine. A încercat să îi explice că el obișnuia dimineața să alerge după mașini, iar dintr-odată stă.

Nicolai Tand: “Vai de capul meu”

“O săptămână, Monica mea mă întreba în fiecare zi, dacă sunt ok, dacă sunt bine. În prima săptămână asta spunea “ești bine? ești ok?”. I-am zis Monicai, am fost într-o competiție în care dimineața însemna să alerg după mașini și dacă stau un pic nu sunt bine, nu mă regăsesc, e normal.

Adică o lună jumătate, în mai multe orașe, am alergat, și dintr-odată să stau. E ca o femeie care naște, îi ia 9 luni de zile până să crească bebelușul și în 2-3 zile să piardă tot… e imposibil. E legea naturii, e firesc. Mi-am intrat destul de repede în ritm că m-am apucat de treabă. N-am avut timp să stau mai multe zile, aveam nevoie să mă întorc la business. Vai de capul meu”, a mai declarat câștigătorul Asia Express 2024.

Colegul de echipă, Sorin Brotnei, îi este și prieten, și fin. În competiție a fost și prima dată când . Nicolai Tand spune și el că până acum nu au avut divergente, în toți anii de prietenie. Însă competiția grea, stresul, tensiunea, oboseala i-a adus în punctul în care, în anumite momente, s-au mai ciondănit.

Nicolai Tand și Sorin Brotnei, tensiune, la Asia Express 2024: “Ne-am ciondănit un pic”

“Până acum, cu Sorin, ne vedeam ca vecinii, la o bere, la din astea. De ce să ne certăm pe o bucată de carne? Dar și acolo nu ne-am certat, acolo aveam păreri diferite. Doar că în tensiune, ne-am ciondănit un pic, dar asta e competiția. Adică n-am mers la Asia Express ca să ne dea de mâncare, mic dejun, prânz și cină”, mai spune el.

Imediat ce s-a întors acasă, după Asia Express 2024, Nicolai Tand și-a reluat activitățile. S-a reîntors la afaceri, dar și în bucătărie, locul unde el se simte cel mai bine.

Recent, el a organizat un eveniment unde și-a prezentat cu entuziasm colecția „Origini”, o gamă de produse de gătit. Nicolai Tand a explicat celor prezenți că în bucătărie. Invitații chefului au avut ocazia să participe la demonstrații culinare live sub îndrumarea lui.

“Lansez un proiect în care am căutat să mă întorc cumva în timp, să fac niște tigăi, oale, oale de lut în care să gătesc mâncarea bună. Știu că mâncarea bună să face în timp și că în ziua de astăzi, noi nu prea avem timp și suntem grabiți. Eu sunt unul dintre acei care sunt foarte ocupați, dar măcar cu gândul să mă duc în copilărie la mama, la bunicile mele care găteau în curte, un ceaun.

Nicolai Tand: “Mâncarea preferată depinde de stare”

Și acum se gătește doar că acum, când mergem la ceaun, mergem doar să mâncăm. Demult veneai să stai la povești, adică mâncarea era cumva al doilea lucru, dar prima dată mergeai pentru a celebra ceva sau a te întâlni cu cineva. Mâncarea ne leagă foarte mult. Aduce oamenii aproape”, spune cheful.

Întrebat care este mâncarea lui preferată, Nicolai Tand nu a știut să răspundă concret, asta pentru că are mai multe preferințe pe listă. Cheful petrece foarte mult timp în bucătărie, fie că este acasă sau în platou la Neatza cu Răzvan și Dani, sau la restaurante.

“Eu cred că e cea mai dificilă întrebare, că mâncarea preferată depinde de stare. Adică, dacă mă întrebi acum la bufet avem niște cârnați de casă care sunt senzaționali. Uite că avem niște gogoși foarte faine. Eu pot să mă bucur cu un blid de paste cu sos de roșii simple, de cele mai simple paste, adică mă bucur de orice.

Îmi place și o carne roșie în sânge, un antricot, nu zic nu. Ouă umplute, mănânc atât e rar și mi se par atât de bune. Să știi că nu le mai găsesc la restaurante, numai rar de tot. Mi-e greu să zic ce mâncare… aș mânca de toate. Sunt norocos, eu sunt pe asiatic foarte mult”, a mai spus Nicolai Tand.

Nicolai Tand: “Ne dăm seama cât de importantă e sănătatea și că mâncarea face parte din viața noastră numai când ne îmbolnăvim”

Am fost curioși să aflăm și care sunt cele mai mari greșeli pe care le fac bucătăresele atunci când gătesc. Din punctul său de vedere, graba strică treaba.

“Nu aș zice că bucătăresele facă greșeli pentru că bucătăresele, dacă mă uit așa în timp, și la mine, și la mama, mama gătea sau avea tehnici aproape de șefii mari din Franța. Doar că în ziua de astăzi, mamele se grăbesc. Ne grăbim să facem măcar în această zi… Cred că graba asta de a face una, două, de toate, și sărim etapele cumva, adică dacă facem o supă de pui, să o fierbem cât trebuie, încet, și să nu mai punem pe lângă, să mai tocmim…”, mai declară el.

Nicolai Tand își învață copiii să mănânce sănătos. Cheful consideră că o alimentație echilibrată înseamnă sănătate.

“Ne dăm seama cât de importantă e sănătatea și că mâncarea face parte din viața noastră numai când ne îmbolnăvim. Atunci ne dăm seama că de ce când am avut prânz, n-am stat o jumătate de oră să mănânc sau 10 minute la masă. Lumea mănâncă numai pe fugă, dimineața, la mic dejun, mezeluri, la amiază mezeluri, seara mezeluri. Eu încerc să transmit copiilor mei importanța acestor lucruri”, a adăugat el.

Imediat după evenimentul său, Nicolai Tand a plecat direct în Maramureș unde își construiește o bucătărie de vară. Nu, el nu muncește pe șantier, însă le gătește oamenilor.

Nicolai Tand, câștigătorul Asia Express 2024, petrece mult timp în bucătărie

“Eu petrec foarte mult timp în bucătărie. Acasă, și la restaurante și la Neatza. Sunt zile în care gătesc de trei – patru ori pe zi. Într-o dimineață, la Neatza am gătit patru rețete. De obicei, duminica mă duc la Neatza, gătesc micul dejun pentru colegi, mai fac două rețete, vin acasă fac pentru familie, seara se întâmplă să mai fac pentru prieteni. Gătesc chiar foarte mult.

Acum am o lucrare la Maramureș și mă duc acasă. O bucătărie de vară, îmi doresc de mult bucătăria. Merg să le gătesc oamneilor care lucrează la bucătărie. Mi se pare cel mai fain, cum erau demult clăcile în care oamenii săreau să te ajute și niște femei care făceau ciorbe, mâncăruri. Mi se pare fantastic. Nu știu, am multe amintiri din copilărie pe care nu le mai găsesc în ziua de azi, și asta mă doare să văd”, a mai spus Nicolai Tand.