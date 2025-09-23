Sport

Câștigător de Champions League cu Manchester United, condamnat la închisoare dintr-o cauză incredibilă. Cât va sta după gratii

Fostul câștigător de Liga Campionilor și cvadruplu campion în Anglia alături de Manchester United a fost condamnat la închisoare pentru un motiv surprinzător
Ciprian Păvăleanu
23.09.2025 | 22:55
Castigator de Champions League cu Manchester United condamnat la inchisoare dintro cauza incredibila Cat va sta dupa gratii
ULTIMA ORĂ
Fostul fotbalist al lui Manchester United a fost condamnat la închisoare. Foto: Colaj FANATIK

Anderson, fostul mijlocaș al lui Manchester United, a fost condamnat la închisoare pentru neplata pensiei alimentare timp de mai multe luni. Brazilianul are de achitat o sumă consistentă.

ADVERTISEMENT

Anderson, câștigător de Champions League și campion de patru ori cu Manchester United, condamnat la închisoare pentru neplata pensiei alimentare

O instanță din Porto Alegre l-a obligat pe brazilianul în vârstă de 37 de ani să achite o datorie în valoare de 143 de mii de lire sterline, ce reprezintă pensia alimentară pentru unul dintre cei 9 copii ai săi.

Conform Mirror, fostul star al lui Manchester United va petrece 30 de zile în spatele gratiilor dacă nu va achita suma până la termenul care i s-a impus.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, Anderson ar putea să fie norocos. În cazul în care închisorile ar fi supraaglomerate, el și-ar putea executa sentința într-un regim „semi-deschis”, ceea ce reprezintă muncă în folosul comunității în timpul zilei și întoarcerea în celulă pe timpul nopții, informează sportal.blikk.hu.

Anderson a mai avut probleme cu legea. A fost suspectat de spălare de bani

În urmă cu cinci ani, pe vremea când brazilianul era legitimat la Adanaspor, în Turcia, Anderson a fost suspectat de spălare de bani. La acea vreme se credea că fostul mijlocaș al lui Manchester United ar fi fraudat peste 4,5 milioane de lire sterline prin intermediul unor criptomonede, însă acest lucru nu s-a dovedit niciodată.

ADVERTISEMENT
VIDEO Noi detalii în cazul crimei din Mureș. Tatăl fetei ucise de Emil...
Digi24.ro
VIDEO Noi detalii în cazul crimei din Mureș. Tatăl fetei ucise de Emil Gânj a sunat la 112: polițiștii o obligau să spună că nu a fost

Fotbalistul brazilian a avut o carieră de poveste la Manchester United

Anderson și-a petrecut cea mai bună parte a carierei alături de „diavolii roșii”. Brazilianul a jucat pentru Manchester United începând din sezonul 2007/2008 și până în stagiunea din 2014/2015. De-a lungul acestor ani, el a îmbrăcat de 181 de ori tricoul lui Manchester United, timp în care a dat 9 goluri și a oferit 20 de assisturi.

ADVERTISEMENT
Ghinion teribil! Cum a murit Ciprian, la doar 20 de ani, cu o...
Digisport.ro
Ghinion teribil! Cum a murit Ciprian, la doar 20 de ani, cu o zi înainte să se întoarcă în România

În cei 8 ani petrecuți la Manchester United, Anderson și-a umplut și vitrina de trofee. El a obținut nu mai puțin de 4 titluri de campion în Premier League, 2 EFL Cup și 2 Supercupe ale Angliei. De asemenea, el are în palmares și trofeul Champions League câștigat în anul 2008. În finala de la Moscova, Anderson a fost introdus în ultimul minut al prelungirilor și a transformat una dintre loviturile de departajare ce au adus victoria formației antrenate la acea vreme de Alex Ferguson.

Florin Bratu, eroul lui Dinamo în victoria istorică împotriva lui Everton: “Am topit...
Fanatik
Florin Bratu, eroul lui Dinamo în victoria istorică împotriva lui Everton: “Am topit caramelele”
Ce a vorbit Alex Mitriță cu nașul Rotaru înainte de a-și anunța retragerea...
Fanatik
Ce a vorbit Alex Mitriță cu nașul Rotaru înainte de a-și anunța retragerea de la națională: „Trebuie să știi cum să te porți cu el. Nu cred că doarme cineva cu poza lui Olaru sub pernă”
Daniel Oprița, „măcel” după Chindia – Steaua 3-0: „Chiar așa, să nu ai...
Fanatik
Daniel Oprița, „măcel” după Chindia – Steaua 3-0: „Chiar așa, să nu ai un pic de rușine? De aia sunt în Liga 2”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
FRF a reușit un nou ”transfer”! Ține cu FCSB, a refuzat Norvegia lui...
iamsport.ro
FRF a reușit un nou ”transfer”! Ține cu FCSB, a refuzat Norvegia lui Haaland și e gata de debut
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!