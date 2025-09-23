Câștigător de Champions League cu Manchester United, condamnat la închisoare dintr-o cauză incredibilă. Cât va sta după gratii

Anderson, fostul mijlocaș al lui Manchester United, a fost condamnat la închisoare pentru neplata pensiei alimentare timp de mai multe luni. Brazilianul are de achitat o sumă consistentă.

Anderson, câștigător de Champions League și campion de patru ori cu Manchester United, condamnat la închisoare pentru neplata pensiei alimentare

O instanță din Porto Alegre l-a obligat pe brazilianul în vârstă de 37 de ani să achite o datorie în valoare de 143 de mii de lire sterline, ce reprezintă pensia alimentară pentru unul dintre cei 9 copii ai săi.

Conform , fostul star al lui Manchester United va petrece 30 de zile în spatele gratiilor dacă nu va achita suma până la termenul care i s-a impus.

Cu toate acestea, Anderson ar putea să fie norocos. În cazul în care închisorile ar fi supraaglomerate, el și-ar putea executa sentința într-un regim „semi-deschis”, ceea ce reprezintă muncă în folosul comunității în timpul zilei și întoarcerea în celulă pe timpul nopții, informează

Anderson a mai avut probleme cu legea. A fost suspectat de spălare de bani

În urmă cu cinci ani, pe vremea când brazilianul era legitimat la Adanaspor, în Turcia, Anderson La acea vreme se credea că fostul mijlocaș al lui Manchester United ar fi fraudat peste 4,5 milioane de lire sterline prin intermediul unor criptomonede, însă acest lucru nu s-a dovedit niciodată.

Fotbalistul brazilian a avut o carieră de poveste la Manchester United

Anderson și-a petrecut cea mai bună parte a carierei alături de „diavolii roșii”. Brazilianul a jucat pentru Manchester United începând din sezonul 2007/2008 și până în stagiunea din 2014/2015. De-a lungul acestor ani, el a îmbrăcat de 181 de ori tricoul lui Manchester United, timp în care a dat 9 goluri și a oferit 20 de assisturi.

În cei 8 ani petrecuți la Manchester United, Anderson și-a umplut și vitrina de trofee. El a obținut nu mai puțin de 4 titluri de campion în Premier League, 2 EFL Cup și 2 Supercupe ale Angliei. De asemenea, el are în palmares și trofeul Champions League câștigat în anul 2008. În finala de la Moscova, Anderson a fost introdus în ultimul minut al prelungirilor și a transformat una dintre loviturile de departajare ce