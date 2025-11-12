Câștigătorul Asia Express și-a cumpărat o bijuterie de aur de un kilogram: „A zis că îi place să se uite lumea la el”

Sport

Unul dintre câștigătorii Asia Express din acest an a fost protagonistul unui moment inedit. Acesta a cumpărat un lanț de aur ce cântărea un kilogram pentru a se afișa cu el în Brașov.
Iulian Stoica
12.11.2025 | 09:30
Castigatorul Asia Express sia cumparat o bijuterie de aur de un kilogram A zis ca ii place sa se uite lumea la el
Câștigătorul Asia Express și-a cumpărat un lanț de aur de un kilogram. Sursă foto: Colaj Fanatik
Asia Express este unul dintre cele mai apreciate producții TV din România, iar acest lucru reiese din ratingul atins în fiecare seară de emisie. Ei bine, câștigătorul ediției din acest an a recurs la un gest extravagant și a cumpărat un lanț de aur ce cântărește un kilogram.

Gabi Tamaș și-a cumpărat un lanț de aur de un kilogram

Deși Asia Express nu a ajuns încă la final, se știe faptul că Gabi Tamaș și Dan Alexa sunt câștigătorii acestei ediții. Perechea formată de foștii fotbaliști este una dintre cele mai îndrăgite din emisiune, cei doi fiind cunoscuți pentru umorul puternic dezvoltat, dar și pentru faptul că spun verde în față tot ceea ce gândesc.

Gabi Tamaș a avut o carieră de succes, iar acesta a bifat cele mai importante campionate de pe continent. În 2003, pe când avea doar 20 de ani, fostul fundaș ajungea în Turcia, la Galatasaray, club la care a fost coleg cu Florin Bratu și Ovidiu Petre.

Florin Bratu, invitat recent la „FANATIK Dinamo”, a povestit, într-un interviu acordat celor de la iamsport.ro, faptul că Tamaș, în momentul în care erau colegi la Galatasaray, și-a cumpărat din bazar un lanț de aur ce cântărea un kilogram.

Cum și-a achiziționat Tamaș lanțul de aur

Florin Bratu a transmis cum a mers alături de Gabi Tamaș și Ovidiu Petre într-un bazar din Istanbul. Cum cei trei erau fotbaliști la Galatasaray, lumea îi cunoștea și le vindea bunuri la preț mai mic. Așa a făcut și Tamaș, care și-a luat un lanț de aur ce cântărea un kilogram.

Planul lui Gabi Tamaș era să meargă în Brașov cu lanțul, iar lumea să îl întrebe ce era cu acea bijuterie la gâtul lui. Florin Bratu mărturisește că puteau achiziționa gramul de aur cu 1-2 dolari, deși acesta valora, în mod normal, 10 dolari.

„Gabi (n.r. – Tamaș) mereu m-a ascultat. Fusesem de mic cu el. Am fost și la Galatasaray cu el. Nu ți-am povestit la Galatasaray? M-a luat pe mine și pe Ovidiu Petre și zice: «Bă, trebuie să mergem în bazar!…Păi…?…Trebuie să-mi iau și eu în lănțișor…Ok, Gabi, mergem». Ne-am dus, ne-au recunoscut ăia. Sunt bazaruri pe o rază de doi kilometri numai cu aur. Eram puțin mai deștepți, mai cu multă minte. Investeam în aur. Dacă era 10 dolari gramul, nouă ni-l dădea cu 1-2 dolari.

Erau turcii foarte… În fine, nu am fost inspirați, eram tineri, 22-23 de ani. Gabi s-a oprit într-un loc unde i-a plăcut și și-a făcut un lanț de aur de un kilogram. Așa a zis că-i place. Să-l ducă la Brașov și să-l scoată să vadă lumea. Nu mai știu în cât timp, câteva zile poate. Voia cu model. Era foarte compact. Să ai un kilogram la gât. Îi plăcea să-l întrebe lumea ce-i cu lanțul ăla la gât. Era simpatic”, a declarat Florin Bratu, conform sursei amintite anterior.

Cât au primit Tamaș și Alexa după ce au câștigat Asia Express

Conform informațiilor publicate de iamsport.ro, Dan Alexa ar fi solicitat un onorariu de 20.000 de euro pentru a participa la emisiunea Asia Express. Nici coechipierul său, Gabi Tamaș, nu ar fi avut pretenții mai mici, suma primită de acesta fiind similară, potrivit aceleiași surse.

Pe lângă onorariul stabilit prin contract, cei doi ar fi beneficiat și de plăți suplimentare: 2.500 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în competiție. În plus, dacă ar fi reușit să câștige o amuletă, ar fi primit încă 1.000 de euro, sumă pe care o împărțeau între ei.

Cât despre premiul final, Antena 1 a pus la bătaie suma de 100.000 de euro. Cum câștigătorii au fost Gabi Tamaș și Dan Alexa, cei doi vor împărți remunerația finală primită din partea competiției.

Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
