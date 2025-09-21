Sport

Câștigătorul „Balonului de Aur”, blocat să participe la decernarea trofeului! Anunț incredibil în Franța

Lovitură incredibilă primită de organizatorii Balonului de Aur! Motivul pentru care câștigătorul trofeului nu va putea fi prezent la gala de la Paris.
Gabriel Eșanu
21.09.2025 | 21:51
Castigatorul Balonului de Aur blocat sa participe la decernarea trofeului Anunt incredibil in Franta
SPECIAL FANATIK
Câștigătorul "Balonului de Aur", blocat să participe la decernarea trofeului! Anunț incredibil în Franța. Sursă foto: Colaj FANATIK

Marseille – PSG, care ar fi trebuit să se dispute duminică de la ora 21:45, a fost reprogramat din cauza condițiilor meteo nefavorabile din sudul Franței. Astfel, partida se va juca luni de la ora 20:00 locală, 21:00 a României. Decizia a provocat un adevărat șoc în Franța. Practic, meciul se va disputa chiar în același timp în care va fi decernat „Balonul de Aur”.

Jucătorii lui PSG, forțați să rămână încă o zi la Marseille, după ce derby-ul din Ligue 1 a fost amânat. Dembele era așteptat la Paris pentru a primi Balonul de Aur

Gala de la Paris, la Teatrul Chatelet, unde vom afla numele noului Balon de Aur, este programată să înceapă fix de la aceeași oră. Iar trofeul va merge în proporție de 99 la sută la un jucător al lui PSG, care astfel nu va putea fi prezent pentru a-și primi trofeul. Cu atât mai revoltător pentru francezi, în condițiile în care unul de al lor este mare favorit.

Toate publicațiile importante din Europa îl dau câștigător pe Ousmane Dembele, care i-ar lua fața chiar colegului său de la PSG, Vitinha. Doar că niciunul dintre ei nu va fi la Paris, ci în infernul de pe Velodrome, pentru derby-ul cu Olympique Marseille. Indignarea printre fanii lui PSG este cu atât mai mare dacă ținem cont că Dembele ar fi primul francez care câștigă Balonul de Aur de la Zinedine Zidane, în 1998.

PSG are 8 jucători nominalizați pentru Balonul de Aur. Iar Luis Enrique va câștiga titlul de antrenorul anului

Ousmane Dembele, Vitinha, Desire Doue, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Joao Neves și Fabian Ruiz sunt cei opt jucători aflați sub contract cu PSG care sunt pe lista nominalizaților la Balonul de Aur. Gianluigi Donarrumma, și el câștigător de Liga Campionilor cu francezii, s-a transferat între timp la Manchester City.

În plus, tot din cauza derby-ului cu Marseille, Luis Enrique nu va putea nici el să fie prezent la gala de la Paris. Ibericul va fi desemnat luni antrenorul anului 2025, după parcursul incredibil cu PSG, echipă căreia i-a adus primul trofeu Champions League din palmares. De asemenea, campioana Franței a câștigat și Supercupa Europei, după ce cedase în fața lui Chelsea în finala Campionatului Mondial al Cluburilor.

Raphinha și Lamine Yamal, care ar urma să termine în top 5 în clasamentul pentru Balonul de Aur, vor ajunge la Paris

Dacă jucătorii lui PSG au fost blocați și nu vor putea ajunge la Paris, la Teatrul Chatelet vor ajunge Raphinha și Lamine Yamal. starurile Barcelonei. Conform ultimelor estmări, cei doi vor fi pe locurile 3, respectiv 4 în clasamentul pentru Balonul de Aur. Hansi Flick a anunțat și el că va ajunge la Paris și că FC Barcelona va respecta ceremonia, chiar dacă nu va da câștigătorul.

Va fi și un jucător important al Barcelonei care a anunțat că nu va face deplasarea la Paris. Pedri, și el aflat între cei 30 de nominalizați, a decis să rămână în Catalunya. Mijlocașul a explicat că se resimte după ritmul intens din ultima perioadă, cu meciuri din 3 în 3 zile, și ar prefera să profite de timpul liber pentru a se putea odihni.

Organizatorii Balonului de Aur, lovitură dură și în 2024. Starurile lui Real Madrid au boicotat decernarea trofeului, pentru că Vinicius jr nu a fost desemnat câștigător

Este pentru al doilea an la rând când organizatorii primesc o lovitură dură cu doar o zi înainte de gala pentru decernarea Balonului de Aur. În 2024, cei de la Real Madrid au decis în ziua premergătoare galei că nu vor face deplasarea la Paris. Asta în semn de protest după ce au aflat că Vinicius jr. nu va câștiga prestigiosul trofeul, care i-a fost în cele din urmă oferit spaniolului Rodri.

Boicotul celor de la Real Madrid a fost cu atât mai surprinzător în 2024, în condițiile în care multe publicații îl anunțau pe Vincius jr. drept câștigător al trofeului. Nu a fost așa, iar protestul celor de la Real Madrid a și risipit orice suspans în privința câștigătorului, deoarece devenea clar că trofeul va merge la Rodri.

Gabriel Eșanu
Gabriel Eșanu lucrează de mai bine de 19 ani în presa sportivă, și de 10 ani la FANATIK, reporter pe zona sport. A mai lucrat la Sport Total, Kicker Sportmagazin, Agenția de Știri NewsIn, Cancan și Ziua News.
