Câștigătorul Chef la Cuțite, despre relația cu Sorin Bontea! ”Bucătar, nu vedetă de televiziune”

Câștigătorul Chefi al Cuțite Adrian Olteanu a fost „elevul” lui Sorin Bontea în cel de-al patrulea sezon al show-ului. Deși a câștigat marele trofeu nu a rămas bun prieten cu mentorul său, cel care, acum, se judecă cu Antena 1 pentru că ar fi refuzat să se întoarcă la filmări.

Câștigătorul Chefi la Cuțite, dezvăluiri despre relația cu Sorin Bontea

În plin scandal , Adrian Olteanu, un fost câștigător al show-ului, vorbește despre cum vede el viața. Și, sincer din cale afară, recunoaște că pe el îl interesează mai mult să fie bucătar decât vedetă de televiziune. Mai mult, recunoaște el, nu este tocmai amic cu Sorin Bontea, cel care i-a fost mentor cu ani în urmă.

În altă ordine de idei, Adrian Olteanu dezvăluie că arta culinară însemnă să faci dintr-un preparat comun o masă de excepție. Totuși, în anumite situații, a găsit și preparate care costau aproape 1000 de euro. ”Snobism”, explică .

Câștigătorul Chefi la Cuțite nu renunță la bucătărie

– Ce mai faci? În ce domeniu mai profesezi?

Profesez în același domeniu, nu cred că mă văd făcând altceva sau renunțând.

– De o lungă perioada nu te-am mai văzut deloc cu apariții în presă. Ce ai făcut în tot acest timp?

Am acumulat extrem de multă experiență în tot acest timp, am deschis mai multe restaurante în diferite orașe din țară, ocupându-mă și de training personal.

– Din ce îți câștigi existența?

În acest moment sunt imaginea fermei de Black Angus Fergus Farm, unde m-am implicat în producția de carne de vită Black Angus de calitate superioară și a unor produse cu eticheta verde, cu un gust natural. Sunt și imaginea firmei de distribuție materie prima din Constanța, specializată pe Horeca.

Ce spune despre experiența Chefi la Cuțite

– Cum ești după experiența care te-a făcut câștigătorul Chefi la Cuțite?

Sunt bine, încerc să acumulez cât mai multă experiență și cunoștințe și să devin o versiune din ce în ce mai bună.

– Ai mai păstrat legătura cu Chef Bontea?

De păstrat legătura e mult spus, dar un ”La mulți ani” de ziua lui și urări de sărbători… Nu sunt eu foarte sociabil din fire.

– Ce venituri ai lunar din toată muncă pe care o depui?

Ca și venituri nu aș putea să îți spun o suma exactă, dar sunt pe măsură muncii depuse.

– Care este cel mai scump preparat care a ieșit din mâinile tale?

Ca și preparat scump e greu de spus, fiecare își poate cântări munca după bunul plac. Cred că mai corect ar fi cât de mult poți pune în valoare un produs ieftin și să îl transformi în ceva luxury. Dar pot spune că am lucrat și cu produse foarte scumpe, de la vită wagyu, până la condimente foarte scumpe sau chiar rare. E aberant să zic asta, dar am avut preparat la 4000 de lei, doar pentru snobism.

– Cum te-a schimbat faima, cu atât mai mult cu cât prezența ta la tv devenise chiar zilnică după ce ai devenit câștigătorul Chefi la Cuțite?

Nu m-a schimbat, am rămas la fel, același om. Am încercat să mă feresc de media și camere, pentru că mă consider în continuare bucătar, nu vedetă de televiziune.

– Cum ți se pare că ești ca tată?

Sunt tată de aproape 6 ani. Este foarte frumos, dar nu întotdeauna ușor. La vârsta la care e acum, sunt într-o continuă ceartă cu “eu” în miniatură.