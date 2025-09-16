Câștigătorul de Champions League i-a zis lui Cristi Chivu ce trebuie să facă înainte de Ajax – Inter: „Riscă să nu reușească”

Aventura lui Cristi Chivu pe banca vicecampioanei Europei, Inter, a început prost. E , iar un fost câștigător al Ligii Campionilor a analizat în detaliu jocul formației pregătite de antrenorul român.

Cristi Chivu, primele probleme la Inter. Echipa sa a fost învinsă în derby de Juventus

Giancarlo Marocchi, fostul mijlocaș central cu peste 300 de meciuri jucate la Juventus și un titlu UEFA Champions League câștigat în sezonul 1995/1996, a vorbit despre numirea lui Chivu pe banca nerazzurrilor și despre stilul de joc pe care l-a implementat la Inter Milano.

Marocchi are un CV impresionant, cu sute de meciuri jucate pentru Juventus și Bologna și șapte trofee câștigate în fotbalul italian. El a rămas extrem de conectat la fenomen și a vorbit cu jurnaliștii din Peninsula despre începutul aventurii lui Cristi Chivu pe banca celor de la Inter Milano.

Fostul mijlocaș central are încredere în antrenorul român, însă e de părere că trebuie să reacționeze rapid pentru a nu pierde situația de sub control, întrucât în Serie A presiunea este uriașă. Marocchi consideră că

Giancarlo Marocchi, fostul mare jucător de la Juventus, sfat pentru Cristi Chivu: „Trebuie să ia decizii astfel încât să nu pară că vina este a celor scoși din echipă”

„Am petrecut 2-3 ani cu antrenori care aveau totul sub control, ceva similar cu Interul lui Inzaghi, care, în primul său an, încerca să-și facă loc și a ajuns să fie liderul absolut în vestiar. Rezultatele nu au fost întotdeauna perfecte, dar Inter a rămas mereu o echipă importantă. Acum vine Chivu, iar întrebarea este dacă este deja mulțumit de modul în care îl urmează jucătorii sau dacă are impresia că unii dintre ei au mintea și motivația odihnită.

Chivu trebuie să aibă clar percepția dacă echipa îl urmează și dacă are dorința să lase în urmă finalul de sezon complicat din punct de vedere psihologic. Dar el trebuie să dea semnale clare, uneori scoțând din echipă jucători care poate par mai puțin determinați, cu motivația scăzută sau mai relaxați. Chivu are sub control situația și deja face anumite lucruri, dar poate trebuie să facă mai mult. Cea mai mare problemă e că apar performanțele, dar nu și rezultatele; poate e nevoie să ia decizii curajoase pentru binele echipei. La începutul aventurii sale a vorbit despre meritocrație, și asta mă aștept să vedem la Chivu, începând cu meciul cu Ajax.

Trebuie să ia decizii astfel încât să nu pară că vina este a celor scoși din echipă. Cu Juventus, Inter a jucat aproape tot meciul în jumătatea adversă, dar atitudinea trebuie regândită. Un antrenor nou care vine după poate fie să fie de tipul Capello, care aprinde vestiarul și îl distruge, fie, dacă vrea să fie educat, convingător și inteligent, riscă să nu reușească”, a explicat Marocchi conform

