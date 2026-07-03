Câștigătorul de Champions League și-a anunțat retragerea de la națională după eliminarea de la Cupa Mondială! „Era un meci la îndemâna noastră”

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Algeria a părăsit Cupa Mondială în faza șaisprezecimilor după ce a cedat cu 0-2 contra Elveției la Vancouver. La finalul meciului, Riyad Mahrez (35 de ani) a anunțat că meciul disputat la turneul final din America de Nord a fost ultimul al său la echipa națională. Fostul fotbalist al lui Manchester City a debutat la prima reprezentativă în 2014 și a strâns 119 selecții.

Riyad Mahrez și-a anunțat retragerea de la naționala Algeriei după eliminarea de la Cupa Mondială

Algeria a revenit la Cupa Mondială după o pauză de 12 ani, iar africanii au reușit să obțină calificarea în faza eliminatorie după ce au terminat pe locul 3 în grupa J, din care au mai făcut parte Argentina, Austria și Iordania. Din nefericire pentru echipa pregătită de Vladimir Petkovic, parcursul s-a oprit în faza 16-imilor, algerienii fiind învinși cu 2-0 de Elveția, după reușitele semnate de Breel Embolo și Dan Ndoye.

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La final, căpitanul Riyad Mahrez a anunțat că se retrage de la echipa națională, pentru care a evoluat în ultimii 12 ani. „Obiectivul era să avansăm. Era un meci la îndemâna noastră. Am primit două goluri din cauza unor erori, iar la acest nivel, plătești prețul. Există întotdeauna lucruri pozitive, am trecut de prima rundă, ajungem în a doua…

Nu meritam, am primit prea multe goluri ca să mai sperăm la ceva. Aceasta este ultima mea apariție cu echipa națională, acesta este ultimul meu meci”, a spus Mahrez la finalul meciului , conform . Fotbalistul lui Al Ahli a jucat în toate cele 4 meciuri disputate de Algeria la Cupa Mondială, reușind să marcheze o „dublă” în .

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Riyad Mahrez, o legendă pentru Algeria

Considerat de mulți drept cel mai mare fotbalist algerian din istorie, Riyad Mahrez a debutat la echipa națională în 2014, fiind prezent la Cupa Mondială din Brazilia. Acesta a jucat un rol extrem de important în 2019, când Algeria a cucerit a doua Cupă a Africii pe Națiuni din palmares după un succes cu 1-0 în finală contra Senegalului.

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Cu 119 selecții, Mahrez se află pe locul 2 în clasamentul all-time, fiind depășit doar de coechipierul său din ultimul deceniu, Aissa Mandi, care are 122 de meciuri. Fotbalistul de bandă ocupă poziția secundă și în clasamentul golgheterilor, cu 40 de reușite, pe primul loc fiind fostul jucător al lui CFR Cluj, Islam Slimani, cu 46 de goluri în tricoul naționalei.

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La nivel de club, Mahrez evoluează momentan pentru formația saudită Al Ahli după ce a fost un jucător de bază în Premier League timp de 9 ani. Algerianul a fost unul dintre eroii lui Leicester în 2016, când „vulpile” au produs miracolul și au câștigat titlul în Anglia, iar după transferul la Manchester City a mai cucerit de 4 ori Premier League, dar și UEFA Champions League.