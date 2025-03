Câștigătorul Mireasa, sezonul 2, la detectorul de minciuni! Dezvăluiri despre amenințările cu moartea și datoria secretă a fostei sale soții: „Poprire din Franța de 40.000 de euro”

Câțtigătorul Mireasa 2, Radu Bobelică Constantin se apără în fața acuzațiilor aduse de fosta soție, Amalia Struț, potrivit cărora l-a amenințat cu moartea pe tatăl ei, și nu numai.

Radu, câștigătorul Mireasa, sezonul 2, noi dezvăluiri incredibile despre căsnicia avută cu Amalia

Telenovela dintre cei doi foști soți continuă, în urma dezvăluirilor făcute de Amalia făcute pentru FANATIK, ca replică pentru tot ce Radu a afirmat până acum despre ea. Tot scandalul a pornit de la plângerile repetate făcute de la adresa Amaliei, spunând că nu e lăsat să își vadă fetița pe care o au împreună, femeia fiind stabilită în Viena.

și că este înștiințat în permanență legat de programul de vizită al micuței, dar că el niciodată nu se prezintă. Fosta concurentă a sezonului 4 de la Mireasa ne-a spus, în exclusivitate, că ea crede că Radu nu merge să își vadă fata pentru că nu are bani.

Femeia ne-a mai zis și ce a dus la despărțire: datoriile uriașe pe care Radu le avea de plătit. Despre ele, aflase abia după ce s-au căsătorit. La asta adaugă și influența negativă pe care o avea fosta ei soacră asupra căsniciei. Amalia ne-a mai zis că Radu, câștigătorul Mireasa 2, a avut un comportament agresiv față de familia ei. La un moment, într-un episod tumultuos, înfuriat, Radu ar fi sărit să-l bată pe tatăl fostei partenere. Ba chiar, l-ar fi amenințat cu moartea.

Radu răspunde acuzațiilor Amaliei, acum, care au schimbat complet optica în toată această poveste. Până acum, fiecare din cele două părți a oferit probe, pentru FANATIK, legat de lucrurile pe care le-au susținut. În urma recentelor dovezi ale Amaliei, Radu a simțit nevoia să se apere. Punctează fiecare lucru pe care femeia l-a spus despre el.

Radu Bobelică spune că problemele în relație au început din cauza Amaliei, care îi controla fiecare mișcare

Câștigătorul de la Mireasa dezvăluie, pentru FANATIK, noi detalii din căsnicia eșuată cu Amalia. În timp ce ea susține că problemele au apărut din cauza secretelor pe care bărbatul i le-a ascuns, el spune că neînțelegerile au fost acuzate de ea, de gelozia ei extremă.

„Puțini știu că eu am luat-o de nevastă la insistențele ei. Da, Amalia a plâns în mașină, în Baia Mare, pe 18 mai, cu doar câteva zile înainte de ziua mea. A plâns și m-a implorat să o iau de soție. Mi-a spus că mă iubește, că sunt bărbatul potrivit pentru ea, că visul ei este să fie cu mine toată viața.

Mi-a jucat teatrul perfect, cu lacrimi și promisiuni. M-a impresionat și, în sufletul meu, am simțit că trebuie să-i dau o șansă. I-am pus o singură condiție: să fie sinceră, să mă iubească și să îmi fie alături toată viața. Am acceptat să o iau de nevastă, crezând că am în față o femeie sinceră. În realitate, era totul doar un plan bine pus la punct.

„Mă suna obsesiv pe cameră, eram controlat la sânge”

După ce ne-am căsătorit, au început adevăratele probleme. Nu aveam voie să merg nicăieri. Mă suna obsesiv pe cameră, eram controlat la sânge, geloasă peste măsură, deși nu i-am dat niciodată vreun motiv. M-a ținut captiv, cu totul, în relația asta. Iar acum vine și mă acuză că eu aș fi un bărbat fără posibilități financiare, că nu m-aș ridica la nivelul lor. Dar oare cine m-a făcut să renunț la cariera mea? Cine mi-a băgat mâna în buzunar în fiecare lună?”, spune, povestește, câștigătorul de la Mireasa, pentru FANATIK.

Radu a comentat și noua viață pe care o duce femeia cu care a făcut o fetiță minunată, pe nume Maya Maria. A zis că Amalia se laudă că are un bărbat bogat aproape, dar tot de la el cere bani pentru lucrurile de care are nevoie copila lor.

Câștigătorul Mireasa, sezonul 2, aruncă bomba în scandalul datoriilor financiare: „Ea, care îmi vorbește despre datorii, are pe numele ei o poprire în Franța de peste 40.000 de euro, după ce și-a dat demisia de la o firmă unde lucra ca și contabil”

„Astăzi, se laudă că are pe cineva cu bani, un bărbat mai în vârstă, care îi plătește în continuare rata la mașină de 700 și ceva de euro pe lună. Mașină pe care eu am plătit-o mai bine de un an. Și tot ea, care îmi vorbește despre datorii, are pe numele ei o poprire în Franța de peste 40.000 de euro, după ce și-a dat demisia de la o firmă unde lucra ca și contabil. Poprirea o ascunde. Vrea să nu știe nimeni din familie sau din anturajul ei.

Și totuși, ea îmi cere mie bani pentru copil, pentru hăinuțe, pentru tot felul de mofturi. Mă acuză că nu am bani, dar mereu îmi cerea să-i iau blănuri pentru copil, doar ca să facă poze de fațadă. Mi-a spus că dacă iubitul ei i-a cumpărat blăniță, trebuie să aibă și fetița o blăniță, că altfel “nu dă bine în poze”. Maya Maria a ajuns să fie folosită de Amalia ca pe un accesoriu de imagine, în pozele de pe rețelele sociale, nu ca pe un copil care are nevoie de dragostea ambilor părinți. Asta e cel mai dureros pentru mine, ca tată.

Amalia este o femeie mincinoasă, manipulatoare, care m-a folosit până la ultimul ban, iar acum mă acuză pe nedrept. Nu am fugit niciodată de responsabilități, nu am lipsit cu nimic de la copil. Dar ea continuă să mă umilească și să mă șantajeze, folosind banii și influența amantului ei. Nu îmi doresc altceva decât să îmi văd copilul și să am dreptul să îmi fac datoria de tată. Nu vreau să mă mai șantajeze,. Nu vreau să mă mai umilească. Vreau să îmi cresc fata, să îi fiu alături. Să știe că are un tată care luptă pentru ea.

„Maya nu are nevoie de blănuri sau de poze în vacanțe, ci de dragoste”

Și mai am ceva de spus, ceva ce mă macină ca tată și ca om – decât să îți vinzi demnitatea, să îți vinzi trupul pentru bani, să te plimbi prin vacanțe de lux plătite de bărbatul ăsta bătrân, în timp ce îți lași copilul în grija mamei tale, la bunica ei, mai bine ai face un pas în spate și ai lăsa copilul să fie lângă mine, lângă tatăl ei.

Maya Maria nu are nevoie de haine scumpe, de blănuri sau de poze în vacanțe. Are nevoie de dragoste, de brațele unui părinte, de stabilitate, de siguranță. Dar tu ai ales să îți urmărești interesul material, să îți plătească altul concediile, mofturile și viața de lux, în timp ce mie îmi interzici să îmi văd copilul”, continuă, dezarmat, Radu.

Bărbatul care a devenit cunoscut în urma participării în reality-show-ul matrimonial de la Antena 1 neagă, apoi, că ar fi fost vreodată violent cât timp a fost căsătorit cu Amalia. Face referire la acuzația că a vrut să îl bată pe fostul socru.

Câștigătorul Mireasa neagă că a vrut să-l bată pe tatăl fostei soții

„Vreau să punctez un lucru esențial și să fie foarte clar. Nu am fost niciodată un om agresiv, violent sau capabil să ameninț pe cineva, cu atât mai puțin să spun vreodată că vreau să-i fac rău tatălui Amaliei sau altcuiva din familia ei. Toate aceste acuzații sunt minciuni aruncate în spațiul public cu scopul de a-mi murdări imaginea și de a mă denigra. Dacă aș fi spus vreodată asemenea aberații, de ce nu s-a prezentat ea cu probe în fața instanței?

A deschis mai multe procese pe numele meu – divorț, acuzații – și am câștigat toate aceste procese în fața legii, acolo unde se judecă faptele, nu bârfele. Nu există niciun dosar penal pe numele meu, nicio plângere oficială care să ateste aceste lucruri grave pe care încearcă să mi le pună în cârcă. Dacă ar fi avut dovezi, ar fi mers cu ele direct la poliție, la procuratură. Dar nu există, pentru că totul e inventat!

„Am fost batjocorit, înjurat, umilit în propria mea casă”

Vreau să fac o precizare extrem de importantă: în acele mesaje unde eu îmi cer scuze, nu mi-am cerut niciodată scuze pentru vreo presupusă amenințare cu moartea. Nu am spus așa ceva niciodată. Nu am avut nici cel mai mic gând să fac rău nimănui, cu atât mai puțin tatălui Amaliei sau familiei ei. Sunt acuzații murdare și inventate. Sunt aruncate la nervi doar ca să îmi păteze imaginea și să mă îndepărteze de copilul meu.

Mi-am cerut scuze pentru că, într-un moment de maximă tensiune și suferință, am fost nevoit să le cer părinților ei să plece din casa în care locuiam cu chirie, eu și Amalia – o casă pe care eu o plăteam integral, inclusiv chiria și toate utilitățile, din munca mea. Și am făcut asta pentru că am fost batjocorit, înjurat și umilit în propria mea casă de părinții Amaliei, în mod repetat. M-au făcut în toate felurile. M-au tratat ca pe un nimeni, ca pe un om inferior lor, doar pentru că nu aveam averile sau banii pe care și-i doreau ei”, explodează Radu.

„Sunt dispus să fac chiar și testul poligraf”

Revenind la bubele din relația cu Amalia, Radu ne-a mai mărturisit că femeia îi știa toate parolele, atât de la telefonul mobil, cât și de la conturile de pe rețelele de socializare. Spune că că multe din mesajele pe care le-a avut au fost șterse pe ea și că ar prezenta publicului doar ce îi convine, pentru a ieși cu imaginea curată din tot acest scandal.

Radu spune că mesajele care i-au rămas în telefon purtate cu ea sunt doar din clipa în care s-au despărțit. Restul ar fi fost șterse pentru ca el să cadă în dizgrația publică. Radu este capabil să meargă până în pânzele albe pentru a dovedi că el are dreptate, și nu fosta soție. S-a gândit că pentru a pune capăt tuturor suspiciunilor ar fi o idee să se supună detectorului de minciuni.

„Nu mă voi opri aici și sunt dispus să fac chiar și testul poligraf, să demonstrez că eu spun adevărul. Nu mă tem pentru că nu am nimic de ascuns. Eu lupt pentru copilul meu, pentru Maya Maria, singura mea prioritate în viață”, ne-a mai zis

Cu privire la datoriile care ar fi atârnat ca o piatră de moare de căsnicia cu Amalia, Radu a venit cu lămuriri. Bărbatul recunoaște, pentru FANATIK, că avea niște credite personale, iar valoarea lor cumulată nu depășea 6.000-7.000 de euro. Radu spune că Amalia nu a fost de acord niciodată să își achite ratele lunar, iar din cauza asta a ajuns să plătească dobânzi peste dobânzi și penalizări.

„A ascuns-o de toată lumea, de frică să nu-i fie știrbită imaginea”

Imediat apoi, câștigătorul Mireasa a venit cu o adevărată bombă la adresa fostei soții, legată de o datorie pe care și ea o avea. E vorba despre o poprire de 40.000 de euro venită din Franța!

„Însă, ceea ce nu spune ea și nici nu are curajul să recunoască este că la un moment dat, a primit o poprire în Franța de 40.000 de euro. O datorie uriașă, pe care a ascuns-o de toată lumea. A ascuns-o de frică să nu-i fie știrbită imaginea. Dar eu, ca bărbat și soț, i-am spus atunci un singur lucru: “Lasă, iubirea mea, suntem o familie. O să trecem peste și o să plătim. O să plătească Radu, pentru binele familiei.”

Și în timp ce eu îmi asumam și datoriile mele, și pe ale ei. Rata ei lunară la mașină de 700 și ceva de euro, plătită din munca mea, tot eu sunt ăla cu datorii. Tot eu sunt arătat cu degetul. Adevărul ăsta trebuie spus și știut. Nu eu am fost cu datoriile grele. Nu eu am avut popriri de zeci de mii de euro. Nu eu am trăit pe spatele altora. Am muncit. Am plătit. Am tras pentru familie și pentru copilul meu”, a completat câștigătorul de la Mireasa, sezonul 2.