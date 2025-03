Câștigătorul Mireasa vine cu probe zguduitoare! Conversația șocantă cu fosta soție despre fetița pe care o ține departe de el. Exclusiv

Radu, câștigătorul de la Mireasa, sezonul doi, vine cu noi acuzații dure pentru fosta soție și oferă, în exclusivitate pentru FANATIK, dovada că Amalia, care a participat în sezonul 4 al show-ului de la Antena 1, nu îl lasă să își vadă fiica.

Câștigătorul de la Mireasa trece printr-o dramă fără margini. Probe zguduitoare împotriva fostei soții

însă în urma relației lor a rămas o copilă, care acum se află în grija mamei. Amalia locuiește la Viena, iar Radu a încercat în repetate rânduri, în ultimele luni, să ia legătura cu ea pentru a afla când își poate vizita micuța, fiind dreptul lui.

ADVERTISEMENT

Radu susține că fosta a scos-o pe fiica lui din țară în mod ilegal, ba chiar a făcut și o plângere împotriva femeii, la Poliție, pentru că aceasta ar fi avut nevoie de o procură din partea tatălui ca să meargă în Austria.

de la Mireasa nu și-ar fi imaginat niciodată că va ajunge în situația asta, să ceară cu disperare să își poată vedea fata crescând. Bărbatul ne mai spune că tot ce a urmărit Amalia este să se realizeze material, dându-l la o parte ca pe o măsea stricată.

ADVERTISEMENT

„Singura ei preocupare nu era copilul, ci cum să-și schimbe silicoanele”

Pentru , ziua în care și-a ținut pentru prima dată fetița în brațe a fost cea mai fericită din viața lui. A fost prezent la naștere, la o clinică din Viena, acolo unde a trăit fiecare secundă alături de micuța Maya Maria, oferindu-i tot sprijinul posibil. A fost primul care i-a simțit respirația, primul care a asistat-o în primele mișcări de gimnastică pentru bebeluși, primul care a făcut tot ce îi stătea în putere pentru a fi un tată exemplar.

„Am fost acolo din primul moment. Am respirat lângă ea, am stat lângă ea zi și noapte, am fost tată în adevăratul sens al cuvântului. Dar toate astea nu au contat. Pentru Amalia, nu dragostea de familie a fost importantă, ci banii. După doar câteva săptămâni de la naștere, singura ei preocupare nu era copilul, ci cum să-și schimbe silicoanele. Nu cum să fie o mamă prezentă, ci cum să se asigure că arată perfect pentru următorul bărbat care îi va oferi mai mult”, își continuă povestea Radu, în lacrimi, în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Câștigătorul Mireasa 2 spune că a fost dat la o parte din calea fiicei sale, blocându-l peste tot. Pentru că astfel de acuzații trebuie probate într-un fel sau altul, FANATIK i-a cerut concurentului să ne ofere câteva chestiuni evidente legate de modul în care spune că îl tratează fosta nevastă.

ADVERTISEMENT

Radu dovedește că familia Amaliei de la Mireasa nu vrea să îi comunice adresa unde locuiește fetița lui

Prin urmare, concurentul ne-a oferit câteva capturi din conversațiile pe care le-a purtat cu Amalia, dar și cu Poliția, după ce i-a făcut plângere că a scos-o ilegal din țară. Bărbatul, tatăl micuței Maya Maria, i-a cerut de nenumărate ori atât Amaliei cât și fostei sale soacre să îi dea adresa din Viena unde locuiește micuța ca să o poată vizita. Radu a comunicat mai mult cu mama Amaliei, arătându-ne că i-a fost aproape micuței oferindu-i bani pentru lucrurile de care fetița avea nevoie. În final, însă, după ce i-a trimis în repetate rânduri sume de bani pentru cea mică, bărbatul a primit block din partea Amaliei.

„Știu că se distrează pe seama mea. Au spus clar că nu voi avea bani să mă judec pentru custodie, că mă vor învinge doar pentru că ei își permit orice. Și da, mă doare. Mă doare că lumea funcționează astfel. Că banii pot cumpăra și liniștea unui copil, dar nu mă voi opri.

Nu am fost informat. Nu am fost consultat (n. red.: legat de plecarea fiicei sale în Austria). Nimic. Doar m-am trezit că fetița mea a fost dusă într-o țară străină și că nu am nicio cale de a lua legătura cu ea”, completează Radu.

După ce s-a întors din Austria, unde locuiau toți, Radu spune că nu a mai avut acces nici măcar la hainele și documentele lui. Ex-concurentul de la Mireasa susține că a fost tras pe sfoara de familia Amaliei.

Câștigătorul Mireasa 2 parcă a presimțit ce urma să se întâmple

„Când am venit din Viena în România, credeam că mă întorc pentru un moment fericit – botezul fetiței noastre. Am lăsat în urmă tot ce aveam acolo, haine, documente legale, bunuri personale, lucruri materiale, fără să-mi imaginez măcar o clipă că nu le voi mai vedea vreodată. Amalia și familia ei aveau deja un plan bine structurat. Au profitat de încrederea mea. Când am ajuns în România, am realizat că nu mă mai întorc în Viena pentru a-mi lua lucrurile.

Nu mi-au dat nimic. Nici măcar documentele mele legale din Austria, acte care atestau munca și drepturile mele acolo. Mi-au dat doar câteva lucruri fără valoare, de care nu mă puteam folosi. M-au batjocorit într-un mod meschin și crud.

Mai mult decât atât, Amalia și-a folosit toate resursele pentru a mă împiedica să am orice legătură cu Maya. Și-a blocat orice comunicare cu mine. M-a scos din viața fetiței noastre. M-a eliminat complet, deși legea îmi dă dreptul să îmi văd copilul.

Nu mă interesează ce face cu viața ei. Nu mă interesează alegerile ei. Mă doare până în adâncul sufletului faptul că îmi folosește copilul ca pe o armă împotriva mea. Mă șantajează emoțional. Mă privează de cel mai sfânt drept – acela de a fi tată”, a adăugat Radu.

Amalia îi râde în nas și nu se teme că va fi trasă la răspundere, în instanță

Acuzațiile merg și mai departe și bărbatul spune că o influență negativă asupra fostei soții ar putea să o aibă noul ei iubit, un austriac înstărit.

„Mi-au spus în față că nu voi avea banii să mă judec pentru custodie. Că mă vor distruge. Dar nu mă vor învinge. Sunt la capătul puterilor. Nu mă voi opri. Oricât de greu ar fi, oricât de nedreaptă ar fi această luptă, voi merge mai departe.

Maya va ști că tatăl ei a luptat pentru ea. Va ști că a făcut tot ce i-a stat în putere să o aibă aproape. Și într-o zi, când va fi mare, va înțelege cine a fost alături de ea cu adevărat”, ne-a mai spus, îndurerat, Radu.

Din capturile de pe WhatsApp pe care ni le-a furnizat fosta vedetă de la Antena 1 se poate observa de cât de mult a încercat concurentul să afle ceva despre fiica lui. Unul din răspunsurile primite de la Amalia, după ce a amenințat-o că o dă în judecată este următorul: „Deschide câte procese vrei, are iubi bani de procese și de avocații din toată România. O să ne distrăm când o să vedem că nu mai ai tu”.

Ce spune Poliția despre felul în care Amalia a scos-o pe fetiță din România

O altă conversație din cele oferite de Radu pentru ca lumea să afle adevărul, așa cum îl trăiește el, este cu un polițist de frontieră din județul Satu Mare, pe unde a trecut fosta soție granița cu micuța. Radu i-a făcut plângere femeii pentru că nu l-a înștiințat că o duce pe Maya în Viena.

„Bună ziua. Fosta soție a primit calitatea de suspect în dosar, însă doar pentru prima faptă: nerespectarea măsurilor privind încredințarea minorului. Trecerea frauduloasă nu se mai cercetează. Poliția de Frontieră ne-a comunicat că femeia a trecut legal cu minora. Nu avea nevoie de consimțământul dumneavoastră, pentru că femeia a făcut dovada că minorul are domiciliul în Austria. Acum, că a obținut hârtiile privind domiciliul minorei în mod legal sau ilegal cum spuneți, nu mai aparține de dosarul ăsta și de noi. Urmează să îi trimit citație. O să o audiez ca suspect în dosar”, e răspunsul primit de la autorități.