Câștigătorul Românii au Talent de la Pro TV, grav bolnav! Povestea înduioșătoare a lui Cristian Ciaușu

Cristian Ciaușu a reușit să câștige marele premiu de la Românii au Talent. Show-ul de la Pro TV i-a adus 120.000 de euro în conturi și celebritatea la care unii pot doar visa. Dar, în spatele victoriei sale, se află o poveste de viață, una teribilă.

Cristian Ciaușu, câștigătorul Românii au talent, suferă de o boală grea

Cristian Ciaușu a reușit să impresioneze la cu felul în care a cântat la nai. Iar în marea finală, puștiul a reușit să obțină marele premiu – 120.000 de euro – și a fost încununat câștigător al celui de-al 14 sezon al show-ului Pro Tv.

Faptul că a impresionat prin felul în care cântă la nai, este cu atât mai remarcabil cu cât Cristian Ciaușu suferă de o boală gravă. Mai exact, el suferă de astm, o boală care împiedică respirația normală. Iar cum instrumentul lui este unul de suflat, performanța lui devine de-a dreptul formidabilă.

„La 6 ani am fost diagnosticat cu astm. La 6 ani am avut prima criză. A fost foarte rău. Mama a căutat pe internet și a găsit că poți ameliora această boală prin suflare. Fiind și ea pasionată, a ales naiul. Acum nu mai am nevoie de inhalator, am instrumentul care mi-a salvat viața.

Mama este mândră, e în al 9-lea cer. Ea s-a descurcat greu cu mine, ea m-a crescut singură, tatăl meu s-a despărțit de ea. Îi mulțumesc mamei pentru tot timpul pe care mi l-a alocat mie. Vreau să dedic această seară mamei mele, sper să fie mândră de mine”, a spus concurentul, chiar înainte de a urca pe scena Românii au Talent.

Cristian Ciaușu, efort total pentru perfecționare

Ajuns la 14 ani, Cristian Ciaușu, câștigătorul Românii au talent, a dezvăluit că a făcut eforturi uriașe pentru a stăpâni naiul și, desigur, pentru a ameliora simptomele bolii de care suferă. Ore la rândul, zi de zi, a stat, a studiat și a cântat. Iar acum este fericit.

”Eram într-o tensiune constantă, dar s-a transformat în încântare. În fiecare zi, am stat în camera de hotel și am repetat ore întregi. Este un triumf al meu și o bornă în cariera mea”, a spus Cristian Ciaușu după ce a aflat că e câștigătorul show-ului Pro TV, Românii au talent.

