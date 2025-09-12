Câștigătorul US Open 2025, Carlos Alcaraz, are o nouă iubită. Cine este tânăra care l-a cucerit 

Carlos Alcaraz a fost desemnat , punând mâna pe cel de-al șaselea titlu de mare șlem din carieră. O duce excelent și în planul sentimental pentru că are o nouă iubită. Cine este, de fapt, tânăra care l-a cucerit pe jucătorul de tenis.

ADVERTISEMENT

Cu cine se iubește câștigătorul US Open 2025, Carlos Alcaraz

Învingătorul turneului US Open 2025, Carlos Alcaraz, are toate motivele să fie fericit. La doar 22 de ani, sportivul a câștigat în fața italianului Jannik Sinner cu scorul de 6-2, 3-6, 6-1, 6-4. Meciurile au fost încheiate în mai puțin de trei ore de joc.

Specialiștii susțin că este vorba de o durată înjumătățită, în raport cu finala de la Roland Garros dintre cei doi jucători care s-a terminat după 5 ore și 29 de minute. După ce a câștigat finala s-a aflat și cu cine se iubește.

ADVERTISEMENT

Zvonurile arată că formează un cuplu cu un model celebru. Concret, este vorba de Brooks Nader care a apărut la multe dintre meciurile pe care le-a jucat sportivul care a câștigat 23 titluri pe Circuitul ATP la simplu.

Informația a fost confirmată în spațiul public de către sora acesteia, Grace Ann Nader. Tânăra a dezvăluit că Brooks Nader și câștigătorul US Open 2025, Carlos Alcaraz, au ieșit la mai multe întâlniri în ultima perioadă.

ADVERTISEMENT

„Zvonurile sunt adevărate! Întâlniri romantice sunt un termen atât de vag, dar știu că el este bărbatul momentului”, a spus Grace Ann Nader, relatează .

ADVERTISEMENT

„Abia aştept să îl cunosc, e atât de simpatic”, a completat Grace Ann Nader. Tânăra a subliniat că nu a avut plăcerea până acum să-l întâlnească pe Carlos Alcaraz. Cu toate acestea, cele două surori mai mari l-au cunoscut deja.

Cine este, de fapt, iubita lui Carlos Alcaraz

lui Carlos Alcaraz, Brooks Nader, s-a născut pe 7 februarie 1997 în Baton Rouge, Louisiana, Statele Unite ale Americii. A venit pe lume într-o familie cu patru copii, numărându-se printre surorile mai mari.

ADVERTISEMENT

Tânăra a devenit cunoscută după ce a câștigat o competiție la care au luat parte mii de persoane. Se întâmpla în anul 2019 când a luat parte la show-ul Swim Search de la Sports Illustrated. Ulterior, a devenit cover model al revistei.

Mai târziu, frumoasa blondină a participat la emisiunea Dancing with the Stars. De asemenea, are un reality TV, împreună cu surorile sale. Acesta se numește Love Thy Nader. Brooks Nader a fost căsătorită cu Billy Haire timp de patru ani.

Actuala iubită a lui Carlos Alcaraz a divorțat de fostul partener de viață la începutul anului 2024. Jucătorul de tenis este mai mic decât model cu 6 ani, însă diferența de vârstă nu pare să fie un impediment în calea fericirii dintre ei.

Brooks Nader, prima declarație despre zvonurile relației

În trecut s-a speculat că Brooks Nader are o relație sentimentală cu rivalul câștigătorului de la US Open 2025, Jannik Sinner. Cu toate acestea, au fost doar zvonuri false, în prezent iubindu-se cu tenismenul spaniol.

Invitată la o emisiune extrem de populară în SUA, moderată de celebrul Jimmy Kimmel, a fost întrebată despre o posibilă relaţie cu tenismenul italian. La momentul respectiv nu a oferit prea multe detalii, însă a precizat că sunt doar simple speculații.

„E călduţ ce ştii tu, eşti aproape, dar nu e vorba de Jannik”, a spus iubita lui Carlos Alcaraz, în urmă cu o săptămână. Până acum nu au confirmat că au o relație de dragoste și nici nu au apărut împreună.

Mai mult decât atât, sportivul în vârstă de 22 de ani nu are nicio poză cu frumoasa blondină pe rețelele de socializare, acolo unde este urmărit de peste 7,8 milioane de oameni.

Ce a declarat Carlos Alcaraz după finala US Open 2025

Carlos Alcaraz a ținut un scurt discurs după finala US Open 2025 pe care a câștigat-o în fața lui Jannik Sinner. Sportivul a declarat că este mândru de prestația pe care a avut-o pe teren, precizând că a fost mereu constant.

„Nu am avut suișuri și coborâșuri, am jucat un tenis grozav. Nu mi-am pierdut concentrarea în niciunul dintre meciuri, de-a lungul competiției. Am reușit să mențin nivelul de joc și am încercat să fiu perfect.

Împotriva lui Jannik trebuie să te străduiești să joci perfect. Azi am fost genial, sincer, am făcut câteva greșeli, dar, în general, am fost genial,” a spus Carlos Alcaraz, într-un interviu pentru .