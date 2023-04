Căsuța de la țară la care visează toți românii. E într-o zonă superbă, are curent, apă și gaze. Suma pe care se vinde e ireal de mică

Se vinde la care visează toți românii. E într-o zonă superbă, are curent, apă şi gaze. Suma e ireal de mică. Cum arată spațiul și curtea pe care toată lumea vrea să o aibă și care are numai aprecieri.

A fost scoasă la vânzare locuința pe care și-o doresc toți oamenii. Se află într-o regiune frumoasă, are toate utilitățile

O doamnă a scos la vânzare locuința pe care și-o doresc toți oamenii. Se află într-o regiune frumoasă, are toate utilitățile incluse și prețul este sub 10.000 de euro. Potrivit anunțului din mediul virtual, costă doar 7.000 de euro.

ADVERTISEMENT

Casa este situată în Republica Moldova, în gara Rediul-Mare r.Ocnița, și are o suprafață de 0,1778 hectare. Pe acest teren se află două spații de locuit, ambele zugrăvite în culori vii și care atrag atenția oamenilor imediat.

În plus, gospodăria este dotată cu energie electrică, gaz, telefonie fixă, fântână cu apa potabilă, grădină şi construcţii accesorii. Are un spațiu verde foarte mare și bine îngrijit de proprietari, dar și un beci de 17,4 metri pătrați.

ADVERTISEMENT

Căsuța de la țară la preț redus: Un vis care devine realitate!

Mai mult, de pe aflăm că locuința mare are o suprafață de 96,5 metri pătrați, în timp ce casa mică are 54,5 metri pătrați. În interior este decorată în stil național, după spusele proprietarului care momentan nu are poze.

„Paradis, foarte frumos”, „Case de oameni gospodari”, „Colț de rai , merită mai mult, dar cred că depinde de zonă. Felicitări oameni gospodari!”, „Îmi place mult. Succes la vânzare”, sunt câteva dintre comentariile de pe Internet.

ADVERTISEMENT

În aceeași notă, casa este locuibilă și se poate muta imediat în ea. Se află la o distanță de 230 kilometri de Chișinău, fiind una dintre casele scoase la vânzare cu un preț foarte mic. Multă lume a rămas surprinsă când a văzut suma!

Republica Moldova, mai ieftină decât România

Republica Moldova este o țară mult din mai multe puncte de vedere. Unul dintre acestea este legat de prețul produselor de bază. Mai exact, trebuie să plătiți cu 1,13 ori mai puțin decât la noi.

ADVERTISEMENT

De asemenea, costul mediu de cazare variantă între 50 și 183 de lei, în funcție de câte stele ale hotelul sau pensiunea. Cei care doresc să stea într-o locație de lux trebuie să scoată din buzunar pentru o singură noapte circa 421 de lei.

ADVERTISEMENT

În aceeași notă, prețul unui bilet de transport pentru un singur sens este de 1,5 lei, iar închirierea unei mașini în Republica Moldova este foarte accesibilă. Prețul de pornire la un taxi este de aproximativ 7,5 lei și un kilometru costă 1,20 lei.

Investiție în proprietăți rurale. Cumpără o căsuță la țară și bucură-te de viață

Așadar, proprietăți rurale ieftine, case de vacanță la țară fără să faceți credit și multe alte oportunități imobiliare vin din această zonă.

De altfel, investițiile imobiliare în zona rurală au crescut semnificativ la puțin timp de la declanșarea pandemiei de coronavirus. Mai toată lumea a căutat o casă la preț mic la țară și nu puțini au ales relocarea în Republica Moldova.