Cât a ajuns să coste o casă în orașul unde se filmează Las Fierbinți, în 2025. Celentano ar fi uluit de preț: ”Bă, ești prost?”

Oamenii sunt consternați de cât a ajuns să coste o casă în orașul Las Fierbinți, în 2025. Producția de la Pro TV a crescut enorm costurile imobilelor din această zonă. Celentano ar fi uluit de prețul cu care sunt scoase la vânzare acestea.

Suma cu care se vinde o casă în orașul unde se filmează Las Fierbinți

Fierbinți-Târg este localitatea din județul Ialomița unde se filmează celebrul serial de la Pro TV, . Locul situat aproape de București a fost reorganizat în anul 1981 când s-a făcut transferul de la comună la oraș.

ADVERTISEMENT

Acest lucru a avut loc prin legea nr. 83/2004. Regiunea a devenit celebră odată cu producția în care joacă Celentano. Cu siguranță, personajul ar fi uimit de prețurile pe care le au casele din această zonă a țării noastre.

Replica „Bă ești prost?” este una care se potrivește de minune în această situație. O casă tip duplex, cu mansardă la roșu și cu amprentă la sol de 200 metri pătrați se vinde cu o sumă impresionantă. Potrivit , proprietarul cere 280.000 de euro.

ADVERTISEMENT

Locuința a început să fie construită în anul 2011. De asemenea, în curte există și o casă locuibilă bătrânească cu un teren de 7400 mp. Terenul are deschidere 36 metri la drumul județean, mai arată anunțul de pe platforma de imobiliare.

În plus, casa dispune de o deschidere 36 metri la lacul din apropiere. Proprietatea care se găsește în orașul unde se filmează Las Fierbinți are apa curentă și curent electric. Se vinde cu toate actele la zi și are un preț negociabil.

ADVERTISEMENT

Orașul unde se filmează Las Fierbinți, o mare atracție

Orașul unde se filmează celebrul serial Las Fierbinți reprezintă o mare atracție pentru turiști. Aceștia vin din toate colțurile țării pentru a vedea casa lui Celentano, barul lui Bobiță sau pe cel al lui Oaie. Localitatea este luată cu asalt, mai ales în weekend.

ADVERTISEMENT

La final de săptămână vizitatorii ajung în această zonă cu speranța că se vor întâlni cu personajele din producția de la Pro TV. Bucureștenii au de parcurs un drum destul de scurt, care nu durează mai mult de 45 de minute.

Localnicii profită de celebritatea pe care au căpătat-o în urma producției de televiziune. Cei care ajung în Fierbinți-Târg se pot fotografia în celebrele locuri din serial sau pot savura un mic tradițional. Turiștii pot cumpăra magneți cu personajele din peliculă, căni sau ceasuri.