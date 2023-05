Cât a ajuns să coste o Dacia 1410 pe OLX. Prețul se apropie de cel al unei mașini noi

Cât a ajuns să coste o Dacia 1410 pe OLX. Vestea i-ar putea uimi pe mulți, dar aceasta este aproape la fel de scumpă ca o mașină nouă!

Cât a ajuns să coste o Dacia 1410 pe OLX. Prețul e mare

O a ajuns să coste foarte mulți bani pe OLX. Un astfel de model din anul 1991 este nu mai puțin de 11.700 de euro. Prețul este foarte mare dacă luăm în considerare faptul că o Dacia Logan din 2020 costă 9900 de euro.

Au trecut trei ani de la fabricarea acelei mașini și iată că aceasta produsă acum mai bine de 30 de ani costă mai mult decât modelul acesta nou. De asemenea, o altă mașină pusă pe OLX tot marca este 6600 de euro. Anul acesteia de fabricație este 2017, dar Dacia 1410 tot e mai scumpă!

Cu ce se laudă proprietarul Daciei 1410

Proprietarul Daciei 1410 laudă mașina în anunțul de vânzare de pe OLX. Vorbim despre o mașină Dacia break despre care vânzătorul spune că este nouă.

Aceasta este bine îngrijită, lucru care se poate vedea mai ales în interior, care ar putea fi descris drept impecabil. Chiar și așa, puțini ar fi cei care ar plăti acest preț foarte mare pentru o mașină veche.

Având în vedere că poți lua una nouă cu chiar mai puțin decât atât, lumea nu se înghesuie să cumpere Dacii vechi. Conform anunțului de pe site-ul OLX, această mașină are doar 2199 de km.

Mașina are vopsea originală și nu are deloc rugină, se mai laudă proprietarul în anunț. Mașina are jante Gotti din aliaj dar proprietarul deține și jantele cu care a venit mașina. Acesta are și anvelopele originale, care intră în același preț.

În ceea ce privește interiorul, mașinii scaunele sunt într-o stare impecabilă și îmbrăcate în material textil roșu. Motorul este de 1,4 l și are 62 de cai putere.

Preț mare are și Dacia 1310 produsă în anul 1986. Un anunț de pe site-urile specializate arată că proprietarul cere nu mai puțin de 10.000 de euro.