Cât a ajuns să coste o folie de Nurofen la farmaciile de pe litoral. „Nu am dat în viața mea atâția bani pe acest medicament”

Prețurile la tot felul de produse au explodat pe litoralul românesc. Turiștii se plâng de pe care trebuie să le plătească pentru diferite produse sau servicii.

Cât costă o cutie de Nurofen

La o farmacie din stațiunea Neptun cutia de Nurofen a ajuns la un preț exagerat. Un bucureștean a constatat că o folie de 10 pastile de Nurofen Forte costă 45 de lei. Într-o farmacie obișnuită din București, o cutie de 24 de pastile costă în jur de 33,5 lei.

„E revoltător! Nu am dat în viața mea atâția bani pe acest medicament. Nu se poate! Totul e scump aici. În niciun an nu mi s-a părut că am cheltuit atâția bani la mare”, a declarat un turist pentru România TV.

Nu numai medicamentele, ci și alte produse de bază au . Într-un alt magazin de pe litoralul românesc, un kilogram de zahăr a ajuns să coste 20 de lei, având în vedere că adaosul comercial pentru alimentele de bază este plafonat prin Ordonanță de Urgență emisă de Guvern.

„ȘOC! Un kilogram de zahăr Coronița se vinde pe litoral cu 20 de lei! Conform OUG nr. 67/2023, zahărul este inclus în lista alimentelor cu adaos comercial plafonat. Asta înseamnă că producătorul nu poate aplica un adaos comercial mai mare de 20%, distribuitorul nu poate aplica un adaos comercial mai mare de 5%, iar comerciantul nu poate aplica un adaos comercial mai mare de 20%. Cumulat, aceste adaosuri comerciale nu trebuie să depășească 45%.

Prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului şi al preşedintelui Consiliului Concurenţei se va institui un mecanism de monitorizare a preţurilor produselor agricole şi alimentare. Consiliul Concurenței, reprezentat de Bogdan Chirițoiu, este instituția statului responsabilă pentru verificarea aplicării acestei legi.

Mâine vom trimite o adresă către această instituție pentru a semnala posibila încălcare a OUG nr. 67/2023 de către acest comerciant. România rămâne țară legilor cu iz electoral, unde aplicarea acestora nu este supravegheată de nicio instituție a statului desemnată să facă acest lucru!”, au scris într-o postare pe Facebook cei de la Asociația pentru protecția Consumatorilor România.

Consiliul Concurenței a făcut câteva actualizări pe platforma Monitorul Prețurilor. Pe această platformă consumatorii pot verifica prețurile alimentelor, dar și a carburanților. Oamenii au acces la prețurile din diferite magazine, dar și din diferite benzinării.

Actualizarea platformei constă în adăugarea unei secțiuni cu produse cu adaos plafonat. „În funcție de criteriile de selecție ale utilizatorilor, de localizare și de disponibilitate, aplicația va returna prețurile practicate de fiecare magazin, așa cum sunt ele încărcate de fiecare retailer în platformă”, a transmis Consiliul Concurenței pe pagina de Facebook.