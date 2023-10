Cât a ajuns să coste o porție de pâine și o apă plată la Taverna Racilor din Herăstrău. Suma plătită de o româncă pentru un meniu întreg

O femeie din București a postat pe rețelele de socializare cât a trebuit să achite pentru un meniu întreg la Resturantul Taverna Racilor din Herăstrău, foarte popular în ultima vreme. A scos din portofel o sumă colosală. Iată cât a plătit pe o apă, un suc și un coș cu pâine.

Cât a plătit o femeie pe un coș cu pâine și o apă plată la Taverna Racilor din Herăstrău

. Chiar dacă în septembrie a avut probleme cu ANPC-ul, din cauza condițiilor de igienă sau a fructelor de mare stricate, acesta are în continuare clienți și costuri destul de ridicate, mai ales dacă optezi pentru un meniu mai complex.

O bucureșteancă a mâncat în acest weekend, alături de cei dragi, la faimosul restaurant cu fructe de mare, și a arătat apoi tuturor, în mediul online, bonul de plată. Suma percepută per total a fost de 663 de lei. În aceasta au fost incluse preparatele ”vedetă” ale locației.

Bucureșteanca, împreună cu restul persoanelor de la masă, și-au comandat celebrul ”Gest by Pescobar”, de 1800 de grame, pentru două persoane, în care se află: homar, scoici, calamar, caracatiță, creveți, lămâie și pătrunjel. Numai acestea au costat 411 lei.

Clienții nu s-au oprit la meniul faimos în mediul online, Gest by Pescobar, și au mai comandat și platoul Specialitatea Tavernei-Fritto Misto, de 468 grame și care are: file de pește, carne de scoici, inele de calamar, creveți, midii, ouă de găină și lămâie.

Ca masa să aibă de toate, clienții au mai dorit și băuturi, pâine, sos și cartofi prăjiți. Dacă v-am stârnit curiozitatea, aflați că un simplu coș cu pâine costă 15 lei, iar o apă plată de 330 ml costă 14 lei. Persoanele în cauză au dorit 4 coșuri de pâine, iată un total de 60 de lei.

”Pescobar”, lăudat de Horia Constantinescu, președintele ANPC, după ce a reparat problemele

Proprietarul Taverna Racilor, a fost extrem de supărat pe președintele ANPC, Horia Constantinescu, după ce i s-au închis, temporar, restaurantele din Herăstrău, Snagov, dar și din Timișoara. Acum sunt redeschise toate, iar

Până să renoveze Taverna Racilor, ”Pescobar” a acuzat ANPC de ”măcel” și spunea că nu va mai achita taxele necesare. Printre problemele care i s-au depistat în locație erau: sute de kilograme de mâncare stricată, bucătăria murdară, plină de rugină, somon mucegăit, scoici putrede sau lipsa autorizației de la primărie.

”Am fost închis total, la Herăstrău, chiar dacă putea să-mi permită să țin deschis, pentru că am plătit amenzile, m-am reglat cu totul. Dar așa vrea puterea lui, să mă închidă. Au închis și la Snagov, chiar dacă acolo nu au găsit absolut nimic. Doar pentru că nu am autorizație de la DSP, chiar dacă asta nu ține de ei. Am tot dosarul dat la ei pentru autorizare, atât s-a putut.

V-am pupat și măcelul continuă. Asta este execuție în direct. Totul stă în puterea unui singur om, cum decide nenea Horia, așa e soarta a 300 de angajați, a unui restaurant care încasează multe, multe milioane și tot multe, multe milioane plătești taxe.

Ei, de mâine, că s-a închis la Herăstrău și Snagov, și probabil că se vor închide și celelalte, nu se mai plătește nimic. Așa vrea suflețelul lui, nu mai plătim nimic, zero încasări, zero taxe, zero tot, tot, tot”, spunea ”Pescobar”, în online, în luna septembrie.