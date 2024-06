Cât a ajuns să coste renovarea unui apartament simplu cu 2 camere. Prețurile pentru manoperă și materiale i-au scandalizat pe mulți: “Ați pus foiță de aur pe pereți?”

Cât a ajuns să coste renovarea unui apartament simplu cu 2 camere? Aproape cât jumătate din prețul total pentru o locuință. Prețurile pentru manoperă și materiale parcă au explodat în România.

Cât a ajuns să coste renovarea unui apartament simplu cu 2 camere

Cei care vor să își renoveze locuința au de scos din buzunar sume exorbitante.

Chiar și așa, având în vedere cât de dificil e să găsești muncitori, mulți români aleg să plătească sumele, chiar dacă sunt ireal de mari. Asta nu înseamnă însă că sunt și mulțumiți de ceea ce se întâmplă.

Cât a ajuns să coste renovarea unui apartament simplu cu 2 camere? Această întrebare a fost pusă de o femeie pe grupul de Facebook Idei Amenajări. Apartamentul are o suprafață de 67 de metri pătrați și trebuie renovat de la zero.

„Aveți idee cât mai costă de renovat de la zero un apartament de două camere (suprafața totală de 67 mp) și dacă eventual ați transformat un apartament din 2 camere într-un apartament cu 3 camere”, a fost postarea ei.

Răspunsurile au fost de-a dreptul uluitoare. Au fost persoane care au spus că au plătit chiar și 28.000 de euro recent. Alte persoane în schimb au dezvăluit că au plătit pentru renovarea unui apartament mai mic în jur de 20.000 de euro.

„Fără mână de lucru și centrală ne-a costat în jur de 28.000 de euro acum trei luni (și o parte din electrocasnice + mobilă + decorațiuni)”. „Fără mâna de lucru și fără centrală, pe noi ne-a costat 20.000 euro, renovarea unui apartament cu două camere, suprafață de 48 mp.

(Ne-a mai rămas de făcut balconul, dar nu ne-au mai ajuns banii). Nu am luat cele mai scumpe produse, am luat mediu și tot ne-a costat atât. Plus că am vânat oferte”, au fost două dintre comentariile primite.

O persoană spune că a plătit și 40.000 de euro

Au fost persoane care au venit însă cu sume și mai mari de atât. Cât a ajuns să coste cu 2 camere? Unii spun că au plătit peste 40.000 de euro pe manoperă, dar și pe materiale, însă aveau locuințe ceva mai mari.

Au fost și persoane care au spus că prețurile pot ajunge la 30.000 de euro. Un internaut spre exemplu a dezvăluit că a plătit mii de euro doar pentru refacerea instalațiilor electrice și alte câteva mii pentru mobila din camere.

„Geamuri, uși, plus două balcoane cu montaj în jur de 7.000 euro . Centrală cu ceas tras cu proiect etc 4.000 , refăcut instalații electrice de la zero 2.000-3.000 – sunt 13-14.000.

Mobilă bucătărie, sufragerie, dormitor, baie , balcoane 5.000 – sunt aproape 19.000 -20.000. Cu 8.000 nu iei gresie faianță parchet covoare sanitare electrocasnice mâna lucru etc. Doar cu var alb ieși mai ieftin și vopsit uși vechi”, a spus un altul.

Iar comentariile au continuat să curgă generând o adevărată revoltă în mediul online. Nu puțini sunt cei care au rămas șocați când au aflat la ce sume se poate ajunge, având în vedere prețurile din trecut. „Ferească Dumnezeu … Ați pus foiță de aur pe pereți?”, s-a întrebat cineva.