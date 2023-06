Cât a ajuns să coste un apartament pe calea Ferentari din București. Cu aceiași bani îți cumperi un apartament în Madrid

Cât a ajuns să coste un apartament pe calea Ferentari din București? Prețurile din București au ajuns să fie la același nivel cu cele din Spania. Unele locuințe se vând pentru niște sume de-a dreptul fabuloase.

Cât a ajuns să coste un apartament pe calea Ferentari din București

Un apartament pe calea Ferentari din București a fost scos la vânzare pe celebra platformă OLX. Nici pozele din anunț nu trezesc prea mult interes, cu atât mai mult zona. Și totuși cu cât a ajuns să se vândă un apartament pe calea Ferentari în București?

Conform anunțului postat de vânzător, apartamentul are trei camere și e confort 1 decomandat. Acesta se află la etajul patru dintr-un bloc cu opt etaje, are două balcoane, două grupuri sanitare, dar și două grupuri de depozitare și un hol generos.

Din seria dotărilor mai face parte aerul condiționat, termopanele, ușile noi, dar și gresia și faianța. Mai mult de atât, vânzătorul spune că apartamentul se află fix la strada principală. În apropiere, doritorii vor avea acces la magazine celebre precum Lidl, Kaufland, Mega Image, dar și Carrefour ori Profi.

De asemenea, tot în apropiere este și Liberty Center, dar și o școală. Vânzătorul mai scrie în anunț că apartamentul se află la doar 10 minute de Piața Unirii, deci centrul Bucureștiului și că are o suprafață de 84 metri pătrați.

Surpriza vine de abia la finalul anunțului. pe calea Ferentari din București? Cu 135.000 de euro. Iar prețul este negociabil, după cum spune vânzătorul, care e dispus ”să mai lase de la el”.

”Vând apartament 3 camere confort 1 decomandat et.4 din 8 cu 2 balcoane și 2 grupuri sanitare, 2 grupuri depozitare,hol mare stil vagon ,aer conditionat,termopane,gresie,faianță,ușii noi etc.

Apartamentul se află STADAL la 2 străzi : Calea Ferentari cu strada Năsăud lângă Penny Market,Școala 130,Lidl,kaufland Mega image,Profi Carrfour,Liberty Center toate foarte aproape,la 10 minute de Piața Unirii !!! Apartametul are o suprafață de 84mp. Preț 135.000 Euro Negociabil !!!”, este anunțul publicat pe OLX.

Un apartament din Madrid, mai ieftin decât cel din Ferentari

Dacă stăm să ne uităm pe site-urile imobiliare din Spania, vom vedea că pentru o sumă mult mai mică, putem achiziționa un apartament în Madrid. Apartamentul, conform anunțului, are o suprafață de 75 de metri pătrați.

Costă 125.000 de euro, are trei dormitoare, bucătărie, dar și o toaletă. De asemenea, spre deosebire de apartamentul din Ferentari, acesta este situat la etajul doi al blocului, chiar în centrul Madridului.

Iar cine îl va achiziționa se bucură de numeroase centre sportive, stații de autobuz și chiar și o stație de metrou. De asemenea, în zonă este și un colegiu, dar și mai multe supermarketuri, bănci, dar și farmacii. Apartamentul nu este din păcate mobilat, spre deosebire de cel în Ferentari.

”Apartament în Madrid, perfect pentru familii.Casa are 75 mp construiti distribuiti in 3 dormitoare, living-sufragerie, bucatarie precum si 1 toaleta.Proprietatea este foarte luminoasa si are parchet.

Casa este situata la etajul 2 al blocului, fara lift.Situat în centrul Madridului, foarte aproape de Autovía del Este din cartierul Numancia. În împrejurimile sale găsim Colegio La Asunción, supermarketuri, bănci, biblioteci, farmacii, oficii poștale, centre sportive, stații de autobuz și stația de metrou Puente de Vallecas”, se arată într-un anunț de pe .