Cât a ajuns să coste un bilet „la negru” pentru meciul Gloria Bistrița – FCSB

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FCSB evoluează joi, de la ora 21:30, pe terenul Gloriei Bistrița în Cupa României Betano, iar fanii au epuizat aproape toate biletele puse la dispoziție pe căi oficiale. Multe dintre bilete au ajuns însă pe diferite site-uri sau pe rețelele sociale, vânzătorii solicitând sume mai mari decât cele plătite inițial.

Cât a ajuns să coste un bilet „la negru” pentru Gloria Bistrița – FCSB

FCSB va juca joi la Bistrița în a doua etapă a grupei C din Cupa României Betano, iar vizita „roș-albaștrilor” a atras un interes major în zonă. Aproape toate cele 7.800 de tichete puse la dispoziție s-au epuizat, însă mai multe dintre ele au fost scoase la vânzare pe diverse site-uri sau pe rețelele sociale.

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Toate biletele pentru acest meci au costat inițial 30 de lei, însă „la negru” au fost scoase la vânzare și pentru prețuri mai mari, între 35 și 60 de lei. Totuși, au existat și vânzători care au solicitat prețul inițial de 30 de lei în schimbul tichetelor pentru meciul cu FCSB din Cupa României Betano.

În prima etapă a fazei grupelor, FCSB a învins-o clar pe FC Argeș, scor 5-0, în timp ce Gloria Bistrița a cedat cu 0-2 contra prim-divizionarei Csikszereda. În acest moment, divizionara secundă ocupă ultimul loc în clasamentul grupei, iar în cazul unui eșec ar fi eliminată din competiție. De cealaltă parte, formația pregătită de are nevoie de o victorie contra Gloriei pentru a urca pe prima poziție.

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Gloria Bistrița și FCSB s-au întâlnit și în 2025 în Cupă

FCSB a evoluat pe terenul și în urmă cu exact un an, pe 29 octombrie 2025, tot în grupele Cupei României Betano. Formația pregătită la acel moment de Elias Charalambous a reușit să se impună cu 3-1 la Bistrița. Denis Alibec, Mamadou Thiam și Alexandru Stoian marcau pentru formația „roș-albastră”, în timp ce golul gazdelor era înscris din penalty de Emmanuel Mensah. În ciuda acestui eșec, Gloria Bistrița a terminat grupa pe locul 2 și a avansat în sferturi, în timp ce FCSB a fost eliminată.