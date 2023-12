Cât a ajuns să coste un borcan de gogoșari murați la Kaufland înainte de Revelion. Sunt piesa de rezistență pentru salata de beouf perfectă

Celebri gogoșari murați sunt acum la mare căutare în mai toate magazinele. Gospodinele au nevoie de ei pentru a face salata de beouf perfectă, iar alături de alte murători pot fi o salată de sine stătătoare pentru cina festivă de Revelion. Și, cine știe, și pentru a doua zi…

Cât costă un borcan de gogoșari murați, la Kaufland

În goana după cumpărături, gospodinele au în capul listei și gogoșari murați. Au nevoie de ei și la salata de beouf, dar și la alte preparate. Iar în ultima vreme, așa cum se întâmplă de fiecare dată cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă, supermarketurile sunt pline ochi.

În magazinele Kaufland din București, prețul pentru un borcan de gogoșari murați a rămas, pare-se, neschimbat. Astfel, conform , un borcan cu delicioasele murători, de 650 ml, este vândut la prețul de 6,19 lei. La Lidl, prețul pentru un borcan de gogoșari în oțet este ceva mai mare, costă 9,99 lei, la 680 ml.

Dar nu doar gogoșarii murați sunt obligatorii pentru ca salata de beouf, salata de rezistență de la masa cinei festive de Revelion. Mai trebuie și niște . Iar un borcan de castraveți murați costă, la Kaufland, doar 5 lei. Sunt reduși, prețul de până acum se învârtea în jurul a 7 lei.

Trebuie precizat că fără cele două ingrediente esențiale, salata de boeuf nu va fi una ”ca la carte”. Și nici nu va fi ornată așa cum se obișnuiește. Ce puțin așa susține face furori printre amatorii acestui preparat absolut delicios.

Astfel, pentru salata propusă de fostul jurat de la Chef la Cuțite avem nevoie de mai multe ingrediente. Adică, 4 ouă, 300g de pulpă de vită fiartă, 300 g de cartofi fierți, 150 g de morcovi fierți, 80 g de mazăre fiartă, 80 g de gogoșari murați, 80 g de castraveți murați, 400 ml de ulei de floarea-soarelui, 2 linguri de muștar și o lămâie.

Ce mai trebuie pus pe masa de Revelion

Pe lângă celebra salată de boeuf, cina festivă de Revelion mai are nevoie de câteva lucruri. În primul rând, pește. Tradiția spune că, în noaptea Noului An trebuie să mâncăm pește pentru a avea un an în care problemele să ne ocolească.

De asemenea, nu strică să avem struguri, de preferință albi. Fiecare invitat trebuie să mânânce 12 boabe, câte una pentru fiecare lună a anului care ne așteaptă. La capitolul fructe, trebuie spus că este bine ca toate să aibă o formă cât mai sferică, pentru a fi sugerată perfecțiunea.

De asemenea, românii au grijă ca, pe masa de Revelion, să mai pună și o friptură. Dar, important, să nu fie friptură de pui, se spune că nu aduce noroc în anul care urmează dacă mâncăm așa ceva. În schimb, puțin porc, vită sau curcan sunt bine venite în farfurii.

Normal, toate acestea sunt stropite din belug cu șampanie, mai ales la miezul nopții. Fina băutură este simbol al prosperității pentru anul care urmează. Iar dacă exagerăm cu licorile bahice, a doua zi, cu siguranță, vom fi fericiți să mâncăm, la micul dejun, și niște gogoșari murați și, eventual, castraveți murați.