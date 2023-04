Cât a ajuns să coste un kg de păstăi în piețe. Suma cerută este uriașă

Cât a ajuns să coste un kg de păstăi în Este vorba de o legumă căutată de gospodine în special primăvara. Suma cerută este uriaşă în condițiile în care alimentele au început să fie mai scumpe în ultima vreme.

Câți bani trebuie să scoți din buzunar pentru un kilogram de fasole verde. Piețarii cer foarte mulți bani perioada asta

Foarte multe persoane obișnuiesc să-și facă cumpărăturile la piață pentru că pot achiziționa fructe și legume proaspete, direct de la producător, doar că prețurile au explodat și sunt mai mari decât în supermarketuri.

Cei care doresc să realizeze un preparat culinar din fasole verde trebuie să se pregătească cu bani mulți. Fermierii au cules deja prima recoltă de anul acesta și spun că au investit foarte mult. Acum vor să-și scoată banii.

Mai exact, românii trebuie să scoată din buzunar 20 sau 25 de lei, în funcție de vânzător, pentru un singur de păstăi. Prețul poate crește, comercianții cerând un preț și în funcție de cât cumpără clientul.

Fasolea verde poate ajunge la suma de 50 de lei pentru un kilogram. Oamenii pot ieși mai ieftin doar dacă vor dori să cumpere numai câteva legume. Cu aceste sume agricultorii se tem să nu rămână cu marfa pe piață.

„20, 25 de lei kilogramul (prețul de la care pleacă de la producător). E foarte scumpă. E mai pretențioasă la căldură, nu se face pe timpul iernii. Primăvara devreme, necesită multă căldură.

Asta înseamnă cheltuieli în plus”, a declarat un legumicultor pentru . Românii stau departe de păstăi pentru că nu le convine deloc prețul cu care a fost scoasă la vânzare primăvara asta.

Fasolea verde: beneficii pentru sănătate

Fasolea verde are numeroase beneficii pentru sănătate. Printre acestea se numără un conținut mare de fibre, vitamica C, magneziu, potasiu și fier. Leguma are un conținut scăzut de calorii și îmbunătățește sistemul imunitar.

Cercetătorii au testat-o și au ajuns la concluzia că este unul dintre alimentele al căror consum reducere descompunerea osoasă. Magneziul joacă un rol major în metabolismul energetic și în transmiterea impulsurilor nervoase.