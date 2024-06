Cât a ajuns să coste un porumb pentru fiert în piețele din România, produsul pe care românii adoră să-l mănânce uns cu unt și dat cu sare

, a apărut pe mesele comercianților din Piața Obor din București. Prețurile pentru acesta variază între 4 lei și 8 lei.

Cât costă porumbul pentru fiert în piață

, cunoscut și sub denumirea de “zaharat” sau “de lapte”, perfect pentru fiert. Acest tip de porumb este cultivat și recoltat mult mai devreme decât cel tradițional, având boabe foarte dulci și de o nuanță galben-aurie.

Porumbul zaharat este utilizat în principal în industria alimentară pentru producția de conserve. Acest porumb este foarte savuros, cu boabe moi și suculente. Un alt avantaj este că se fierbe foarte repede.

Porumbul zaharat se recoltează la 60-90 de zile după plantare, când boabele sunt în starea de “lapte”, fiind dulci și zemoase. Conform specialiștilor, porumbul dulce oferă numeroase beneficii pentru sănătate și poate fi consumat fiert sau adăugat în diverse rețete.

În Piața Obor din București, o tarabă vinde cu 6 lei porumbul zaharat, potrivit , dar el are și prețuri variabile, începând de la 4 lei până la 8 lei bucata, în funcție de mărime și calitate.

Specialiștii spun să avem grijă la această legumă

Medicul Carmen Dorobăţ a declarat pentru bzi.ro că trebuie să fim atenţi când consumăm porumb fiert, să avem grijă de unde cumpărăm, cum îl curățăm și preparăm.

„Dacă vedem că este o persoană la care igiena mâinilor lasă de dorit, nu are șervețele, nu are condiții să se spele pe mâini, dacă recipientul nu are tot ce îi trebuie, trebuie să avem rețineri. Să preferăm să cumpărăm din piață și să îl preparăm acasă, dar dacă nu avem timp, să îl cumpărăm din locuri care sunt controlate din punct de vedere medical.

Porumbul poate duce la toxiinfecție alimentară pentru că tot ceea ce este aliment și tot ceea ce nu respectă condițiile de igienă, poate să aibă o încărcătură bacteriană care să determine toxiinfecție alimentară,

De asemenea, să meargă în piscine controlate epidemiologic. Să vadă dacă apa este curată, dacă simt vreun miros în neregulă, iar dacă observă că este la depărtare de ceea ce ar însemna un control din partea Direcțiilor de Sănătate Publică, piscinele respective, să evite. Să prefere piscine care sunt în zone cunoscute, controlate”, a spus Carmen Dorobăț.