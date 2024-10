Cât a ajuns să valoreze fotbalistul refuzat de cluburile din România, dar dorit de Lucescu la națională: „Nu l-a vrut nimeni. Costa 200.000 de euro”

Deși nu costa mai mult de 200.000 de euro, fotbalistul care a intrat în atenția celor de la FRF a fost refuzat de cluburile din România. Acum, cota sa de piață a explodat, iar actuala sa formație se pregătește de un profit uriaș.

Cât a ajuns să valoreze fotbalistul refuzat de cluburile din România: “Nu l-a vrut nimeni. Costa 200.000 de euro”

Raul Florucz este fotbalistul refuzat de cluburile din România anul trecut. Jucătorul a fost propus la echipele din primul eșalon pentru doar 200.000 de euro, iar cota sa de piață s-a triplat pe . Acum, Olimpija Ljubljana are oferte de peste un milion de euro.

La FANATIK SUPERLIGA, Cristi Coste a oferit o informație exclusivă FANATIK legată de omul care l-a propus pe Florucz în România. Mihăiță Pleșan este cel care a încercat să îl ducă la o formație din SuperLigă, însă a fost refuzat. Astfel că acesta a mers direct la FRF, iar .

“Remus Răureanu mi-a trimis niște informații legate de Raul Florucz. A vorbit cu Mihăiță Pleșan, omul care l-a propus pe Raul la FRF.

Acum un an l-a propus peste tot în România la un preț în jur de 200.000 de euro și nu l-a vrut nimeni. Să îl cumpere de la Lokomotiva Zagreb, o pepinieră a celor de la Dinamo Zagreb.

Acum, Olimpija Ljubljana are oferte pentru Florucz de peste un milion de euro. Are 23 de ani, e cotat la 700.000 de mii de euro. Are 7 meciuri, 3 goluri și 2 assist-uri. Mihăiță Pleșan se mai ocupă și cu impresariatul”, a spus Cristi Coste.

Reacția lui Raul Florucz după ce a aflat de interesul lui Mircea Lucescu: “E o onoare“

pentru echipa națională de fotbal a României. În vârstă de 23 de ani, acesta evoluează la Olimpja Ljubljana. Acesta a fost urmărit de Mihai Stoichiță după ce FRF a primit pontul de la Mihăiță Pleșan.

Olimpja Ljubljana l-a cumpărat Raul Florucz de la Lokomotiva Zagreb în schimbul sumei de 100.000 de euro. Acum, jucătorul ar putea aduce peste un milion de euro clubului printr-un viitor transfer. Raul este stângaci și poate evolua atât ca aripă dreapta, cât și aripă stânga.

Jucătorul a aflat de interesul selecționerului României și s-a declarat onorat de faptul că antrenorul și-a manifestat intenția de a veni să-l urmărească în campionatul Sloveniei.

“Aprecierea din partea unei personalități precum Mircea Lucescu este, fără îndoială, o mare onoare. Faptul că ar veni să mă urmărească în Slovenia și că ar lua în considerare convocarea mea la naționala României este ceva extraordinar și mă bucură mult.

E o onoare să reprezint și eu țara de unde provin părinții mei, așa cum a făcut-o bunicul meu Mihai Mironiuc, care a jucat handbal pentru naționala României. Acum se fac demersuri să redobândesc cetățenia română”, a declarat Raul Florucz pentru .

Detalii importante despre Raul Florucz. Cum a ajuns în atenția FRF