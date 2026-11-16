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Neymar (34 de ani) traversează o perioadă destul de agitată. În contextul în care a primit câteva zile libere de la Santos în baza ferestrei internaționale, starul brazilian a participat recent la două turnee de poker, desfășurate într-un cadru privat, de lux, înainte de

Neymar, în centrul unui scandal de amploare în Brazilia

Și se zvonește că acolo , fosta iubită a coechipierului său de la echipa națională, Vinicius Junior (26 de ani), în condițiile în care el este căsătorit cu Bruna Biancardi și are și doi copii cu ea,

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Bineînțeles că Neymar a respins cu fermitate aceste acuzații și chiar a transmis că singurul lucru pe care și-l dorea la acel moment era să fie lăsat în pace pentru a se putea concentra pe jocul de poker. Iar acum, după toate cele întâmplate, s-au aflat detalii referitoare la banii pe care fotbalistul brazilian i-a folosit pentru a intra la acele turnee.

Cât a câștigat Neymar la turneul de poker

Și, bineînțeles, s-a aflat și cât a câștigat jucătorul de la Santos în contextul respectiv. Potrivit , Neymar a plătit aproximativ 4.000 de euro pentru a intra la o masă în cursul zilei de vineri, iar ulterior circa 8.000 de euro pentru una în ziua de duminică. Așadar, un total de aproximativ 12.000 de euro pentru participarea la două mese.

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Conform sursei citate, la masa din ziua de duminică, fotbalistul brazilian s-a clasat pe locul 10 și astfel și-a adjudecat premii în valoare totală de aproximativ 22.000 de euro. Așadar, un profit de circa 10.000 de euro pentru Neymar în aceste două zile. Câștigătorul turneului a fost Dan Almeida, cel care în baza acestui fapt a plecat acasă cu aproximativ 210.000 de euro.