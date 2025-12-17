Cât a costat campania electorală de la Buzău. Ce sumă a plătit Marcel Ciolacu unei firme fără activitate economică

ADVERTISEMENT

Datele oficiale de la AEP privind cheltuielile din campania electorală pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie arată că, în cele două săptămâni – atât cât a durat această campanie, partidele și candidații au cheltuit 6,76 milioane lei. Trebuie subliniat că această sumă include doar cheltuielile din campania electorală, care pot fi decontate ulterior de către candidați, nu și banii cheltuiți în precampanie.

Câți bani s-au cheltuit în campania electorală de la Buzău

Dintr-un total de 6,7 milioane lei, suma totală cheltuită în campania alegerilor locale din 7 decembrie, la alegerile din Buzău pentru funcția de președinte al Consiliului Județean candidații înscriși au cheltuit în total suma de 2,49 milioane lei.

ADVERTISEMENT

Suma este impresionantă în condițiile în care Marcel Ciolacu, candidatul cu cea mai mare notorietate, pleca în cursă ca principal favorit – fapt ce avea să se confirme. Fostul lider PSD avea să obțină o victorie facilă, cu un scor cu peste 20 de procente în fața următorului clasat. A fost totuși un scrutin electoral la care s-au prezentat mai puțin de 25% din totalul alegătorilor.

Alin Avrămescu, candidatul AUR clasat pe poziția secundă și care a strâns peste 23.000 de voturi, a avut cheltuieli de peste 802.000 lei – puțin sub maximul impus de lege de 810.000 lei/ candidat. Cele mai mari cheltuieli au fost cele pentru afișe și pliante electorale: 347.000 lei. Apoi, a doua cea mai mare sumă a fost alocată pentru campania electorală în online, nu mai puțin de 197.000 lei.

ADVERTISEMENT

De remarcat și suma mare plătită de partidul AUR pentru serviciile de telefonie. Partidul condus de George Simion a declarat trei plăți efectuate pentru acest serviciu, în sumă totală de 152.000 lei.

ADVERTISEMENT

PNL și USR au intrat în această luptă electorală în alianță, susținându-l pe Răzvan Moraru. Candidatul celor două partide nu a luat însă decât 9.500 de voturi, având cheltuieli totale de 761.000 lei. Nu mai puțin 228.000 lei a plătit alianța PNL-USR pentru campania electorală din online. O sumă aproape egală, 196.000 lei, a fost plătită pentru publicitatea electorală și promovarea în presa scrisă și la televiziune. Doar 48.000 lei au fost cheltuielile cu diverse servicii, de la telefonie la consultanță,

Cât bani au cheltuit celelalte partide suveraniste

Pe lângă cei de la AUR, și SOS România, POT, România Mare și Acțiunea Conservatoare au avut candidați în lupta electorală de la Buzău. Fiecare candidat a luat în jur de o mie de voturi, cel mai bun rezultat fiind obținut de candidatul SOS cu 1.130 de voturi. Cel mai slab rezultat l-a avut candidatul PRM, care a obținut doar 788 de voturi.

ADVERTISEMENT

Partidul SOS România a declarat cheltuieli de doar 3.194 lei. Cei de la Partidul Oamenilor Tineri au investit o sumă mult mai mare, de aproape 53.000 lei. Din această sumă circa 28.000 lei au fost cheltuiți pentru tipărirea pliantelor și 22.000 lei pentru campania din online. Partidul România Mare, cel care a luat cele mai puțin voturi, a cheltuit doar 500 lei. Niciunul dintre aceste partide nu-și va recupera cheltuielile de la bugetul de stat.

Câți bani a cheltuit Marcel Ciolacu la Buzău

Marcel Ciolacu a pornit în cursa electorală pentru șefia CJ Buzău drept principal favorit, sondajele cotându-l cu peste 70% din voturi. A luat puțin peste 50% la finalul zilei de duminică, 7 decembrie. Partidul Social Democrat și Marcel Ciolacu au declarat

Este singurul partid care a declarat cheltuieli pentru vestimentația voluntarilor și a membrilor partidului politic. Dacă , în campania din acest decembrie partidul a cumpărat haine noi, pentru suma de 74.778 lei.

Campania lui Marcel Ciolacu a mai plătit 40.000 lei pentru asistență juridică și 55.000 lei pentru consultanță. Cel mai probabil nu este vorba de consultanță politică ci de o greșeală în raportarea cheltuielilor, firma beneficiară fiind specializată în producții video (Nebula Film Production SRL).

Cea mai mare sumă, plătită unei firme fără activitate

Cea mai mare plată înregistrată la AEP de către Partidul Social Democrat la Buzău a fost făcută în data de 3 decembrie, fiind în valoare de 217.000 lei. Banii au fost plătiți pentru difuzarea de materiale electorale în online. În aceeași zi, PSD a mai făcut o plată de 47.150 lei pentru difuzarea materialelor electorale în presa scrisă și televiziune.

În total este vorba de 264.150 lei plătiți aceleiași firme Cumcomunicam SRL, fiind firma care a beneficiat de cele mai mari sume de bani din partea PSD-ului. Site-ul firmei are câteva informații în care prezintă PCM (Process Communication Model) – o teorie în procesul comunicării ce are la bază o distincție între șase tipuri de personalități.

Compania, cu sediul în București, a fost înființată în mai 2019. În acel an firma declara o cifră de afaceri de 398.000 lei și un profit net de 83.000 lei. Interesant este faptul că anul 2019 este singurul an în care firma a raportat datele financiare. Pe site-ul Ministerului Finanțelor nu există informații privind veniturile firmei pe următorii ani, asta deși firma figurează ca fiind încă activă. Firma este deținută de o anume Arsena Teodora Catana, care este și unicul administrator.