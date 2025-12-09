Cât a costat costumul purtat de Gigi Becali la Super Gala Fanatik 2025 și de unde a fost adus. Finanțatorul FCSB a făcut senzație la eveniment

ADVERTISEMENT

Cât a costat costumul care l-a făcut pe Gigi Becali să facă senzație la Super Gala Fanatik 2025? Patronul FCSB a captat imediat atenția invitaților și a stârnit comentarii despre stilul său inconfundabil.

Super Gala FANATIK 2025. Sportul românesc și-a premiat excelența

Pe 8 decembrie 2025, la Hotel Marriott, în Sala Constanța, a avut loc Super Gala Fanatik, evenimentul anual care recunoaște excelența în sportul românesc. Manifestarea a adunat laolaltă jucători, antrenori, conducători de club și personalități marcante din lumea sportului, într-o atmosferă încărcată de emoție și recunoaștere profesională.

, care a fost desemnat „Omul Anului 2025” pentru contribuțiile sale remarcabile în fotbalul românesc, în timp ce Ioan Varga, finanțatorul CFR Cluj, a primit Marele Premiu al evenimentului.

Dani Coman, președintele FC Argeș, a fost recunoscut drept „Președintele Anului 2025” pentru rezultatele obținute în sezonul recent încheiat. Momente emoționante au fost aduse și de familia Lucescu, Răzvan, Mircea și Nelly Lucescu, a cărei apariție a atras atenția publicului și a presei.

Cât a costat, de fapt, costumul lui Gigi Becali. A fost comandat special la Monte Carlo

Cum bine ne-a obișnuit, , în care rafinamentul se împletește cu personalitatea sa puternică. Pentru Super Gala Fanatik 2025, patronul de la FCSB a ales un costum realizat la Monte Carlo, un model exclusivist creat special pentru apariția sa în seara evenimentului.

Comanda a fost plasată cu aproximativ o lună înainte, iar prețul final al ținutei a fost de 5.000 de euro, o sumă care reflectă atât calitatea impecabilă a materialelor, cât și măiestria croitorilor de haute couture. Prin această alegere, Becali a demonstrat că eleganța și bunul gust pot fi exprimate cu aceeași forță ca și prezența sa emblematică pe scena fotbalului românesc.

Cum impresionează ținuta patronului FCSB la Super Gala Fanatik 2025

Costumul purtat de finanțatorul FCSB se remarcă printr-o croială elegantă, sobră, dar în același timp impunătoare, perfect adaptată unui eveniment de gală. Sacoul este realizat dintr-o stofă fină, cu dungi subțiri, discrete, care conferă profunzime și rafinament vizual. Modelul este un double-breasted, cu nasturi aurii, amplasați simetric, detaliu ce accentuează notele de lux și stil clasic. Reverele late, bine structurate, oferă un plus de prestanță, iar linia sacoului urmărește natural forma corpului, lăsând impresia unei ținute croite perfect „pe măsură”.

Pantalonii, din același material, sunt drepți și impecabil călcați, păstrând aceeași estetică rafinată. Materialul cade uniform, lăsând impresia de eleganță relaxată, fără rigiditate, semn al unui croi profesionist.

„Gigi Becali are propriul lui stil, iar ținuta din imagine confirmă din plin. Poartă un costum elegant, dublu-breasted, cu dungi fine, croit pe siluetă. Materialul are un luciu discret, iar nasturii aurii atrag privirea imediat.

Sacoul are umeri bine structurați și o linie clară, masculină. Este o alegere care vorbește despre statut, succes și despre dorința de a impresiona”, a descris stilista Roxana Maya, pentru FANATIK.

Accesoriile care desăvârșesc outfitul lui Gigi: cravată, ochelari și pantofi lăcuiți

În completarea ținutei, apare o cravată cu dungi diagonale, în nuanțe complementare costumului, care adaugă un accent vizual interesant fără a încărca întreaga imagine.

La capitolul accesorii, remarcăm o pereche de ochelari cu rame groase, negre, cu detalii metalice aurii, care subliniază stilul asumat și modern. Ramele sunt vizibile, masive, și dau un aer ușor extravagant, specific ținutelor de gală cu personalitate.

Pantofii sunt eleganți, simpli, lăcuiți și în ton cu formalitatea evenimentului, completând ansamblul fără să concureze cu elementele dominante ale ținutei.

„Cravata, tot cu dungi, completează tema vizuală. Pentru cine are curaj să se joace cu detaliile, această combinație funcționează foarte bine. Pentru cine preferă discreția, poate părea prea mult. Dar aici vorbim despre un personaj care nu și-a dorit niciodată să treacă neobservat.

Expresia din fotografie: zâmbet larg, relaxat, completează ținuta. Se simte bine, se simte în largul lui. Iar asta contează mai mult decât orice accesoriu. În cazul lui Becali, eleganța nu vine doar din haine, ci din faptul că știe exact cine este și ce vrea să transmită”, mai spune specialista în vestimentație.