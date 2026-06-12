Cât a costat de fapt transferul lui Anderson Ceara la FCSB. Gigi Becali a mai „tăiat” 15 la sută! Exclusiv

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FANATIK a dezvăluit în exclusivitate, la începutul săptămânii, că FCSB a ajuns la un acord cu Csikszereda pentru transferul brazilianului Anderson Ceara. Cele două cluburi s-au pus de acord în cele din urmă asupra detaliilor financiare, mijlocașul și-a dat acordul pentru mutare, luându-și rămas bun de la harghiteni, e așteptat în scurt timp și anunțul oficial.

Transferul lui Anderson Ceara la FCSB costă, într-un final, 530.000 de euro!

Anderson Ceara, 27 de ani, a fost dorit de FCSB încă din iarnă. FANATIK a scris în februarie despre pe care roș-albaștrii au făcut-o ciucanilor pentru brazilian, dar aceasta nu a fost acceptată. Csikszereda își dorea foarte mult să se salveze de la retrogradare și avea mare nevoie de Ceara pentru meciurile din play-out.

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Odată îndeplinit obiectivul sezonului, oficialii harghiteni au devenit mai receptivi la ofertele venite pe adresa mijlocașului brazilian. Nu doar FCSB s-a arătat din nou interesată de Ceara, pentru el existând și un interes din prima ligă maghiară. În cele din urmă, cum dezvăluia FANATIK, Csikszereda a acceptat oferta FCSB-ului, de dintr-un viitor transfer al fotbalistului.

Aici lucrurile s-au împotmolit pentru câteva ore, deoarece ciucanii doreau să obțină o sumă minimă pentru cele 25 de procente cu care rămâneau. Gigi Becali nu a fost de acord să ofere minim 300.000 de euro pentru cele 25%. Astfel că a venit cu o altă propunere care s-a dovedit a fi mulțumitoare pentru ambele părți: 530.000 de euro și 10 la sută dintr-un viitor transfer al brazilianului!

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Gigi Becali a mai cumpărat târziu în noapte, cu 80.000 de euro, 15 la sută din procentele dorite de Csikszereda

Patronul FCSB nu era de acord să ofere, prin contract, o sumă fixă celor de la Csikszereda în momentul în care Anderson Ceara va pleca de la FCSB. A gândit ca un om de afaceri, venind cu argumentul că poate brazilianul pleacă gratis și atunci el ar mai trebui să dea .

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În aceste condiții, târziu în noapte, a venit cu ultima sa propunere. Cei de la Miercurea Ciuc să renunțe la 15 din cele 25 de procente propuse inițial în schimbul a 80.000 de euro. Astfel suma totală a transferului a urcat la 530.000 de euro, bani pe care Csikszereda îi va primi acum, și mai rămâne cu 10 la sută din viitorul transfer al lui Anderson Ceara.

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M-a sunat Meme, el a avut misiunea cu „Decuseară” acum o lună. Mihai, mă sună toată presa și eu nu știu, zice că sunt mincinos. A zis că e rezolvată rămâne doar de semnat contractul. Nu l-am mai intrebat suma. Negocierile erau în impas pentru o anomalie” – Gigi Becali, patron FCSB

Anderson Ceara va avea un salariu de 15.000 de euro timp de două sezoane. Dacă va continua și din 2028, salariul urcă la 20.000 de euro lunar

Anderson Ceara va semna un contract pe doi ani cu FCSB, urmând să câștige 15.000 de euro lunar. Nu este o sumă foarte mare pentru Gigi Becali. Acesta nu mai dorește să oferte angajamente pe perioade mai lungi, discutând deja cu ca salariul să crească la 20.000 de euro lunar dacă Anderson Ceara va juca și din vara lui 2028 la FCSB.

Gigi Becali i-a găsit deja postul lui Anderson Ceara. Brazilianul va deveni un concurent puternic pentru David Miculescu, cu atât mai mult cu cât acesta nu avea dublură în poziția de mijlocaș dreapta. David Miculescu a fost recent la un consult în Marea Britanie, se va opera și va lipsi cinci săptămâni. E posibil deci să plece cu un handicap în lupta cu Anderson Ceara.

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