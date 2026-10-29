Cât a costat „noua” nocturnă de la Gloria Bistrița – FCSB

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Joi, 29 octombrie, de la ora 21:30, FCSB se va deplasa pe terenul Gloriei Bistrița pentru meciul din runda a doua a Cupei României. Cât i-au costat pe bistrițeni să pună în funcțiune nocturna.

Cât a plătit Bistrița pentru nocturnă

În această ediție, FCSB a început cu dreptul Cupa României. Roș-albaștrii, pregătiți atunci de Marius Baciu (51 ani) au câștigat cu 5-0 primul joc cu FC Argeș. , echipa patronată de Gigi Becali face un pas important pentru accederea în sferturile competiției, unde nu s-a mai calificat din sezonul 2021-2022.

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Fix acum 1 an, pe 29 octombrie 2025, cele două echipe se întâlneau tot în Cupa României, iar FCSB câștiga cu 3-1, grație golurilor înscrise de Denis Alibec (35 ani), Mamadou Thiam (31 ani) și Alexandru Stoian (18 ani). Tot atunci nocturna era pusă în funcțiune, după o pauză de 12 ani și 5 luni. Din informațiile obținute de FANATIK, costul a fost de 2 mii de euro, la care se adaugă și o taxă de branșament pe care primăria a fost nevoită să o plătească.

În prezent, nocturna a fost verificată și supusă testelor pentru duelul de joi. Funcționează la capacitate maximă pentru meciul cu vedetele lui Laurențiu Reghecampf (51 ani), care vin după trei victorii consecutive de la revenirea tehnicianului la gruparea roș-albastră: 1-0 cu Oțelul, 2-1 cu Voluntari, 4-1 cu FC Rapid.

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Sportul, prioritate pentru primăria din Bistrița

Primarul orașului Bistrița a afirmat că sportul reprezintă o prioritate pentru comunitate și că peste 2.000 de copii sunt înscriși la 20 de secții la Clubul Sportiv Gloria Bistrița. Cu toate acestea, Gabriel Lazany (52 ani) așteaptă ajutorul unui investitor la echipa de fotbal, pentru ca formația să aibă drept de promovare în SuperLiga și să beneficieze de un buget mai mare.

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„Consiliul Județean a început acum mai mulți ani proiectul Gloria Bistrița, l-a reînviat cu mai multe secții. În momentul de față avem 20 de secții și peste 2.000 de copii legitimați. Secția de fotbal cred că are cei mai mulți, apropiată de secția de handbal.

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Noi, din 2025, am intrat parteneri cu Consiliul Județean în susținerea clubului și, implicit, a echipei de fotbal. Acum suntem parteneri egali. Nu este ușor, în condițiile date, să supraviețuiești. Am reușit promovarea în Liga 2 anul trecut, ceea ce a fost o bucurie pentru bistrițeni. Bistrițenii și-au dorit să aibă o echipă de fotbal reprezentativă. Încercăm să mergem mai sus, dacă se poate, dar în momentul de față legislația nu ne permite să promovăm dacă nu avem un susținător privat care să aibă jumătate plus unu din acțiunile clubului. Dar lucrăm la treaba asta, căutăm. Trebuie să avem un sponsor mai mare, să aibă o participare mai mare. În momentul de față, bugetul este undeva la 2 milioane de euro. Pentru a merge mai sus, ca performanță, cred că trebuie dublat bugetul.

Clubul este public, 100% deținut de Consiliul Județean Bistrița-Năsăud. Este în interesul nostru să găsim pe cineva. Noi finanțăm jumătate din bugetul public al clubului, iar clubul își împarte bugetul pe fiecare secție”, .