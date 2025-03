Cât a costat-o pe Lolrelai, fosta concurentă de la iUmor, vacanța în Maldive cu vloggerul Andy Popescu: „Am pierdut și accesul la bani”

Lolrelai, pe numele ei real, Ștefania Costache a fost plecată într-o escapadă exotică alături de vloggerul Andy Popescu și de alți prieteni de-ai lor. Fosta concurentă de la iUmor s-a întors în România, din Maldive, ușor ”șifonată” și cu o gaură considerabilă în buget. Ce s-a întâmplat cu blondina?

Cât a scos din buzunar Lolrelai în vacanța din Maldive cu vloggerul Andy Popescu?

Fericită din cale-afară, Lolrelai s-a pregătit temeinic pentru o călătorie peste mări și țări. Și-a făcut bagajul, și ce bagaj. A pus de toate în el, ca să nu-i lipsească nimic în zilele pe care urma să le petreacă în Maldive. Iar asta anunța, din prima, paguba financiară. Ajunsă la aeroport a constatat că a depășit cu muuult kilogramele acceptate de pe biletul de avion, așa că a fost nevoită să scoată o sumă considerabilă din portofel. Și asta nu e tot! Aventura continuă.

„Am aterizat în Dubai, unde am avut escală de două zile până am mers în Maldive. De cum am aterizat, trollerul meu de peste 25 de kilograme a rămas fără roți. Asta ar fi însemnat să îl car, pe lângă bagajul pe care îl aveam în spate de 10 kg. Noroc că am avut bărbați educați cu mine și n-a trebuit să-l car eu, l-a cărat unul dintre ei.

Odată ce am ajuns la cazare, eu călătoresc cu aparatul meu de cafea. Am o fixație, îmi place dimineața când mă trezesc, oriunde m-aș trezi, să beau cafeaua mea. Și în cele peste 25 de kilograme exista și aparatul și foarte multe capsule.

Când am băgat aparatul în priză s-a stricat, așa că a trebuit să mă duc în prima parte a zilei în Dubai, în mall, să caut alt aparat ca să-mi folosească, totuși, toate capsulele pe care le-am cărat. Și să-mi cumpăr alt troller.

L-a un moment dat am plecat să mâncăm și mi-am uitat aparatul de fumat în taxi, pe care nu l-am mai recuperat. A trebuit să îmi cumpăr altul la plecarea din Dubai, din aeroport”, a povestit Ștefania Costache, fosta concurentă de la Antena 1, pentru FANATIK.

Lolrelai, fosta concurentă de la iUmor: „Am pierdut și accesul la bani”

Și, pentru că vacanță în Maldive nu ar fi fost suficient de piperată cu nebunii, ce e mai frumos abia pe teritoriul insula începe. dar și fără acces la ”vistieria” personală. Astfel, banii din conturi nu au putut fi accesați. Calculul final am banilor, în lăsam mai jos. Cert este faptul că, Lolrelai a cheltuit aproape cât un cuplu cu care a fost plecată în mult dorita escapadă.

„Când am ajuns în Maldive, nu mi-a mai pornit telefonul. Asta a însemnat că, pe lângă faptul că pierdeam contactul cu cei de acasă, am pierdut și accesul la bani. Eu, deși aveam două telefoane cu mine, aplicațiile bancare funcționează doar pe un singur telefon, cel principal, pe care l-am reparat la venirea în țară.

Ca să ies și mai mult din zona mea de confort, am rămas fără țigări în Maldive și am aflat că la ei un pachet de țigări costă 26 de dolari. Am dat peste 100 de dolari pe ceva ce nu-mi place, că aveau doar niște țigări foarte tari.

„Chiar și cu alte situații neprevăzute despre care nu voi discuta”

După care mi s-a spart bateria externă de la telefon, pentru că al doilea telefon trebuia să-l încarc mai des. Și ultimul obiect pierdut a fost declanșatorul de la trepied. De aceea luasem cel de-al doilea telefon, . Și cum nu era ok să-i deranjez tot timpul pe ceilalți, aveam trepiedul și declanșatorul ca să mi le fac singură.

Mă rog, în afară de toate inconvenientele astea, locul a fost minunat. Mă bucur că am avut ocazia și curajul, într-un final, de a zbura atât de departe. De a mă bucura chiar și în afara zonei mele de confort, chiar și cu alte situații neprevăzute despre care nu voi discuta.”, a continuat istorisirea, în premieră, Lolrelai.

Calculul exact al pagubei suferite de Lolrelai

Întrebată cam care a fost ”gaura” pe care a resimțit-o în buget, . Așa se face că, pe lângă cei 4.000 de euro cât a fost vacanța propriu-zisă, blondina a mai scos din buzunar minim 2.000 de euro pentru propriile greșeli. Ca să nu mai spunem că, pentru a nu mai plăti 400 de euro pentru extra bagaj la întoarcere, a fost nevoită să renunțe la haine și încălțăminte din garderobă. Și, chiar la aparatul de cafea proaspăt achiziționat din Dubai.

„Stai să calculez în mare. Bine că nu am rămas cu datorii. Am plătit eu în avans cazarea pentru mai mulți și atunci aveam de recuperat. Mai am de luat, nu de dat. Cam 6000 de euro m-a ajuns pe mine toată treaba. Raportându-mă la un cuplu care împreună au cheltuit 7.000 și eu singura în jur de 6000… paguba, din greselile mele, ar fi undeva în jur de 2000 de euro.

Vacanța ar fi 3500-4000 (zbor, cazare și mese doar în Maldive). Însă, pe mine numai extra bagajul m-a costat vreo 400 euro (pentru că nu am cântărit la plecare). La intoarcere nu am mai luat multe haine, încălțăminte și aparatul de cafea cumpărat din Dubai, în locul celui stricat din România. Astfel, nu am mai avut extra bagaj.

Financiar am fost pe pagubă, da… evolutiv, nu. Am cunoscut mai bine oamenii cu care am călătorit, am cunoscut alte culturi și mai ales m-am cunoscut pe mine în condiții de stres și în conditii neprevăzute.”, a punctat, în încheiere, fosta concurentă de la iUmor!