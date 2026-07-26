Cât a costat un pahar de bere la Dinamo – Universitatea Craiova, primul derby cu alcool pe stadion

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Cât a costat un pahar de bere la Dinamo – Universitatea Craiova, scor 5-1, în derby-ul etapei a 2-a din SuperLiga. Suporterii profită din plin de modificările aduse Legii nr. 4/2008 susținute de FANATIK și publicate deja în Monitorul Oficial. Fanii din toată România pot consuma pe stadioane bere cu o concentrație alcoolică de până la 5,5%, care va fi servită doar în pahare de plastic sau hârtie și fără capac.

Cât a costat un pahar de bere la Dinamo – Universitatea Craiova

Dinamo – Universitatea Craiova a fost primul meci încins al sezonului în SuperLiga. Derby-ul găzduit de „Arcul de Triumf” nu a dezamăgit și, spre deliciul gazdelor, „câinii” au câștigat categoric duelul cu marea rivală din Bănie, scor 5-1. Suporterii au celebrat victoria în tribune cu bere, revenită pe stadioanele din întreaga țară, după ce , care l-a avut ca inițiator pe Ciprian Paraschiv, deputat AUR.

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Pentru un pahar de 330 de mililitri, fanii au fost nevoiți să scoată din buzunare suma de 16 lei. De cealaltă parte, berea fără alcool, un pahar de 330 ml, i-a costat pe microbiști suma de 15 lei, potrivit . Fanii fotbalului românesc au întâmpinat revenirea alcoolului pe stadioane cu entuziasm. sau FC Argeș – Petrolul.

Cât a costat un pahar de bere la UTA Arad – Oțelul

Primul meci din România care s-a bucurat de noua schimbare a fost UTA Arad – Oțelul, care s-a încheiat 2-2 pe arena „Francisc Neuman”. FANATIK a surprins imagini cu fanii arădeni la pauza meciului în timp ce comercializează bere slab alcoolizată. În funcție de brandul berii cumpărate, fanii au plătit între 12-15 lei pentru un pahar de 300 ml. În schimb, o apă sau o băutură răcoritoare a costat între 8 și 10 lei.

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Ciprian Paraschiv a explicat pentru FANATIK ce alte avantaje pentru suporteri a adus promulgarea acestei legi. „Principalul beneficiu este că scapă de acea umilință prin care un polițist local le dădea un proces-verbal, iar ei nu aveau dreptul să mai intre pe stadion, de acea sancțiune complementară, să mai intre pe stadion un an sau doi.

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Sunt mult mai multe avantaje: faptul că vorbim de toate biletele dintr-un stadion, pentru că era o anomalie în România să construiești stadioane de 45.000 de locuri și să vinzi doar 40.000 de bilete, deci dispare zona tampon. Bineînțeles, și berea va putea fi achiziționată și consumată la stadion, cum se întâmplă în toată lumea bună, în toată Europa, cum se întâmplă și peste ocean, la CM 2026. Referitor la pirotehnice, vor fi permise doar în mediu controlat și doar de firme specializate!”, a declarat Ciprian Paraschiv pentru FANATIK.