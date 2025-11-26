Cât a costat urmărirea dronei pe care România n-a reușit să o doboare. Suma pe care statul a dat-o pe 4 ore de zbor

ADVERTISEMENT

FANATIK a aflat cât a costat urmărirea dronei care a pătruns în spațiul aerian românesc marți, 25 noiembrie, aparat de zbor pe care ai noștri nu au reușit să îl doboare, după o căutare de aproximativ 4 ore. Ridicarea de la sol a unui avion de vânătoare și timpul petrecut în aer presupun niște sume semnificative.

Cât a costat urmărirea dronei care a traversat România de la Tulcea la Vaslui. Aparatul a căzut în curtea unei familii din satul Puiești

Ministrul apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat că i-ar fi plăcut ca piloții să fi reușit să doboare drona care a alertat județele din estul României, intrusul căzând singur, în cele din urmă, în curtea unui localnic din localitatea Puiești, județul Vaslui.

Au fost transmise, începând cu ora 7 dimineața, Din primele informații apărute ieri, drona a fost observată pe sistemele radar din Galați, iar la un moment dat nu a mai putut fi reperată. FANATIK a stat de vorbă cu Nicu Fălcoi, fost pilot pe aeronave militare, care ne-a spus că România a procedat corect în situația cu care s-a confruntat, că este firesc să se ridice aeronave de la sol și că nu sunt atât de relevante costurile având în vedere că vorbim de potențiale pericole la adresa securității cetățenilor. Cu alte cuvinte, protocolul a fost respectat la virgulă.

Fost pilot pe aeronave militare: „Asta face Polonia, asta face Germania”

„Era obligatoriu să se ridice avioanele de luptă. Nu puteau să stea la sol dacă un obiect neidentificat a intrat pe teritoriul țării. Asta face România, asta face Polonia, asta face Germania, dacă e cazul Franța, orice țară din NATO. Scopul Serviciului de Poliție Aeriană acesta este.

Prețul acestei operațiuni e mai puțin important, dar da, nu este foarte ieftin. Avioanele din Serviciului de Poliție Aeriană sunt de fapte multe ori ridicate, multe doar simple exerciții. Prețul ridicării acestor aeronave nu este problema cea mai mare în acest caz”, a declarat Fălcoi, pentru FANATIK.

Aventura din aer, în jur de 160.000 de euro

Și, totuși, cât de costisitoare este o oră de zbor? , așa cum au informat autoritățile, a ridicat de la sol 4 aeronave militare: 2 Eurofighter germane și 2 F-16. Fiecare oră de zbor cu astfel de avioane costă în jur de 10.000 de euro. Având în vedere că acestea au fost în aer aproape 4 ore, vorbim despre o sumă totală de 160.000 de euro, sumă care nu e deloc exagerată având în vedere operațiunea pe care o aveau în vedere piloții și consumul de combustibil.

„Nu mai știu să vă spun, sincer, care este prețul unei ore de zbor cu F-16, dar e câteva mii de euro bune. Cred că până în 10.000 de euro pe oră de zbor cu F-16. Consumurile speciale pentru Eurofighter e posibil să fie chiar mai mult”, ne-a precizat Nicu Fălcoi, fost pilot pe MIG-uri.

Pilotul ne-a mai spus și că drona urmărită nu reprezenta un pericol real, asta în urma concluziilor la care s-a ajuns după analiză, căci era „făcută mai mult din polistiren decât din altceva”. Expertul în aviație militară a adăugat, pentru FANATIK, că Eurofighter-ul are câteva elemente la care e mai bun decât un F-16 (generație mai veche), dar, în principiu, ambele avioane de luptă fac același lucru. Totodată, Fălcoi susține că pentru a doborî o dronă soluția nu e să ridici avioane masive de la sol, ci trebuie căutate alte variante de neutralizare a acestora ori de deturnare a traseelor lor, dacă riscă să cadă în locuri în care se află oameni.

Avioanele de vânătoare nu sunt cea mai bună variantă de doborâre a unei drone

„Ce ar trebui ca să avem pentru a detecta o astfel de dronă? Eu am mai spus-o de multe ori. Nu cred că avioanele sunt soluția cea mai bună pentru a doborî o astfel de dronă. Din mai multe motive. Unu, că viteza de deplasare a unui avion este mult mai mare decât viteza de deplasare a unei drone. Doi, pentru că costurile pentru a da jos o astfel de dronă, care costă câteva mii de euro, sunt mult mai mari decât ar fi cazul să se cheltuie.

Prin urmare, eu cred că ar trebui să avem sisteme, în primul rând, la sol, care să le detecteze și să poată acționa asupra lor. Sunt tot felul de sisteme antiaeriene. Și Gepardul nostru pe care îl avem, dar care cred că ar trebui puțin upgrade-at în acest moment, pentru că sistemele de detecție sunt un pic mai vechi. Dar până și Gepardul pe care îl avem, și care este un sistem din asta mobil de artilerie antiaeriană, care are propriul radar, și care în Ucraina, spre exemplu, e foarte folositor”, a explicat Fălcoi, pentru FANATIK.

Ce fel de dronă a ajuns la noi de fapt

Nicu Fălcoi a mai zis că e puțin probabil ca drona apărută la noi pe 25 noiembrie să fi avut încărcătură explozivă la bord: „Acest model de dronă nu poate să ia nimic mai mult de 10 kilograme. Spre deosebire de o dronă Shaed, care ia 90 de kilograme la bord. De aceea, cred că este o dronă care se folosește mai mult pentru recunoaștere și nu pentru atac”