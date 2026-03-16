Cât s-a supralicitat pentru vila unei celebre notărițe, vândută pentru acoperirea unui prejudiciu uriaș dintr-un dosar DNA

Statul român a încheiat cu succes procedura de valorificare a unui imobil situat pe strada Iancu Nicolae din Voluntari, în apropiere de Jolie Ville, acolo unde mai multe personalități din sport și afaceri dețin proprietăți. Vânzarea s-a făcut la un preț mai mare decât cel de plecare a licitației. Imobilul a aparținut unei notărițe cunoscute din București, implicată într-un dosar instrumentat de DNA.

S-a ”supralicitat” pentru vila notăriței. La cât a ajuns prețul

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI), instituție subordonată Ministerului Justiției, a reușit să vândă la licitație vila notăriței Lidia Simona Seceleanu, trimisă în judecată într-un dosar în care e acuzată că a falsificat zeci de certificate de moștenitor pentru conturi și imobile situate în centrul Capitalei.

Licitația a avut loc la data de 24 noiembrie 2025, iar prețul de evaluare a fost de 1.601,161 lei, echivalentul a 321.725 euro (la data respectivă). Ofertele s-au depus printr-un plic sigilat depus la sediul Agenției, după ce aplicanții au depus o garanție de 5% din valoarea imobilului (aproximativ 16.000 de euro). Câștigător a fost declarat cel care a făcut oferta cea mai mare, iar aceasta a fost în valoare de 1.748.790 lei (aproximativ 351.000 euro la data respectivă), reprezentând 109,22% din prețul de evaluare.

La momentul licitației, vila se afla sub sechestrul procurorilor DNA, pentru recuperarea prejudiciului din dosar, respectiv 519.000 euro și 177.966 lei. Cu toate că notărița nu a primit o sentință definitivă în acest dosar, ea a fost de acord cu valorificarea imobilului sechestrat, pentru acoperirea unei părți din prejudiciu.

Cea mai mare parte a sumei merge la CEC Bank

Potrivit art 252, alin. 1 Cod Procedură Penală, ”în cursul procesului penal, înainte de pronunțarea unei hotărâri definitive, procurorul sau instanța de judecată care au instituit sechestrul pot dispune de îndată valorificarea bunurilor mobile sechestrate, la cererea proprietarului bunurilor, atunci când există acordul acestuia”.

, pentru acoperirea creditului imobiliar pentru care banca deschisese o executare silită la valoarea de 1,1 milioane lei. Suma rămasă în urma valorificării, în valoare de 582.264,28 lei, a intrat înapoi sub sechestru în dosarul de corupție.

Vila care a aparținut notăriței se află într-un și are 320 mp, fiind edificată pe un teren de 321 mp. Imobilul are subsol, parter, etaj, mansardă și garaj, un total de cinci camere, patru băi, două terase, un dressing și o saună. Casa a fost construită în 2005 și dispune de instalații electrice, de gaze, de apă și canalizare.

”Rețeaua lui Moș Pendulă” – cum erau folosiți bătrânii pentru obținerea unor moșteniri false

Lidia Seceleanu, unul dintre notarii cunoscuți din Capitală, a fost trimisă în judecată în anul 2023, într-un dosar mediatizat în presă sub titulatura de ”Rețeaua lui Moș Pendulă” sau ”Vânătorii de moșteniri”.

Potrivit rechizitoriului, rețeaua se folosea de bătrâni, printre care și unul poreclit Moș Pendulă, care erau trecuți în certificatele de moștenitori ale unor persoane decedate. Ulterior, imobilele erau vândute de adevărații beneficiari. Alături de Seceleanu au fost trimiși în judecată și alți 10 inculpați, printre care și o altă notăriță, Eugenia Cuțaru. Procurorii spun că cele două eliberau certificate de moștenitor în fals contra unor sume de bani care ajungeau până la 2.000 de euro.

Rețeaua a fost deconspirată cu ajutorul unui investigator sub acoperire.

Notărița a declarat că și ea este o victimă

Potrivit , Lidia Seceleanu a negat acuzațiile. ”Niciodată n-aș fi făcut așa ceva! Sunt notar de-o viață. Am avut încredere în niște angajați care aveau o obligație de bună credință față de mine”, a declarat Seceleanu în 2023 pentru sursa citată.

Ea mai susținea la acea vreme că documentele pe care apare semnătura ei erau falsificate și că cele luni petrecute în arest preventiv au îmbolnăvit-o. ”Am furat atât de mult încât sunt în imposibilitatea de a mai plăti facturile de întreținere ale imobilului. Puteți veni la mine acasă pentru a vedea condițiile în care trăiesc”, a mai spus notărița.

Lidia Seceleanu mai are un dosar pe rol

Oficial, Lidia Seceleanu este acuzată de: luare de mită, abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave în formă, fals intelectual în formă continuată, instigare la fals material în înscrisuri oficiale și instigare la uz de fals.

În februarie 2026, Lidia Seceleanu a fost trimisă în judecată într-un al doilea dosar de abuz în serviciu. Ambele dosare se află la Curtea de Apel București.