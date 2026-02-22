Sport

Cât a crescut valoarea lui Biliboc de când a venit la CFR Cluj! Puștiul adus de la Juventus e Under-ul momentului în SuperLigă

Lorenzo Biliboc a impresionat și în meciul cu Petrolul, în care a reușit să mențină seria formidabilă de victorii a lui CFR Cluj, care a ajuns la 9 succese consecutive
Catalin Oprea
22.02.2026 | 07:15
SPECIAL FANATIK
Lorenzo Biliboc a dat golul victoriei CFR -ului cu Petrolul FOTO sportpictures
CFR Cluj a dat lovitura cu Lorenzo Biliboc, puștiul adus de la Juventus Torino. Fotbalistul născut la 22 octombrie 2006 a adus golul victoriei cu Petrolul, scor 2-1, și este cel mai în formă jucător Under 21 din campionat. Are 4 goluri anul acesta și 7 în total pentru CFR (în campionat și Cupă). Doar Cordea (11 goluri) și Korenica (10 goluri) au marcat mai mult ca el.

Cota lui Lorenzo Biliboc s-a dublat în șase luni

Lorenzo Biliboc e un fotbalist a cărui cotă a crescut vertiginos după ce a venit în România. Acum șase luni valora 225.000 de euro, acum e evaluat la 450.000. Deci dublu, într-un interval record, în care a avut nevoie inclusiv de acomodare cu limba.

Jucătorul provine dintr-o familie de băcăuani, plecați demult în Italia. Biliboc a jucat pentru AC Torino până în 2020, când a fost cooptat la academia lui Juventus. A evoluat acolo pentru echipele under 18 și under 17 ale „Bătrânei Doamne” și s-a remarcat și în jocurile din Youth League, echivalentul Champions League pentru juniori.

Oficialii clujenilor l-au urmărit timp de doi ani pe Biliboc, monitorizându-i creșterea. L-au luat din Italia, chiar în momentul în care se pregătea să plece cu echipa mare a italienilor într-un turneu în SUA.

CFR Cluj a câștigat un Under pentru patru ani

Lovitura a fost de perspectivă. CFR Cluj l-a cumpărat definitiv, cu mai puțin de 100.000 de euro, dar Juve a păstrat un procent de 15% din eventuala lui vânzare. Clujenii se bazează însă acum pe un fotbalist care timp de patru ani poate fi Under în SuperLigă.

”Cel mai important e că am câștigat. Dacă dădea altcineva gol, cel mai important erau cele trei puncte. Până nu se termină meciul, noi dăm tot și cred că asta arată că suntem foarte puternici.

Sunt foarte fericit, toți din vestiar, echipa, staff-ul, toți mă ajută când fac ceva bun, dar și când greșesc. Toți sunt alături de mine. Avem încă mult de muncă până în play-off, o să ne pregătim foarte bine pentru play-off și acolo o să dăm tot”, a spus Biliboc, după meciul de aseară. El a reinterat că vrea să joace pentru naționala României. Având cetățenie italiană, el ar fi integrabil și în Squadra Azzura, chiar și la nivel U21.

Pancu îl vede mai valoros decât Louis Munteanu

„Despre Biliboc, le-am zis încă de la început celor din conducere că va fi un jucător care va fi valorificat pe o sumă mult mai mare ca Louis Munteanu. Eu cred că nu m-am înșelat. Nu îl știam când am venit, dar e alt jucător acum!”, a afirmat și Pancu despre fotbalistul său.

Lorenzo s-a simțit bine printre vedetele lui Juventus, unde era chemat frecnet la antrenamentee. „Nu am un idol, dar acolo la Juventus m-a impresionat Kenan Yildiz. L-am văzut, m-am antrenat cu el la juniori, apoi s-a dus la echipa mare. E foarte frumos să-l văd acolo”, a dezvăluit el, despre fotbalistul turc de 20 de ani, care e cotat la 75 de milioane de euro și care, cel mai probabil, va fi adversarul României în semifinala barajului de calificare la CM 2026, din luna martie.

 

