Cât a fost darul la nunta de 500.000 de euro a lui Pescobar! Dumitru Dragomir: „Atât am dat! E în primele 3 din viața mea”

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Dumitru Dragomir a dezvăluit detalii spectaculoase de la nunta lui Paul Nicolau, cunoscut drept Pescobar, unde luxul a fost dus la un alt nivel! Prezent la „Profețiile lui Mitică”, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal a povestit că evenimentul se numără printre cele mai impresionante trei nunți la care a participat vreodată. De la meniul cu icre negre și batog de morun până la aranjamentele florale uriașe, nimic nu a fost obișnuit. Dragomir a vorbit și despre darul de nuntă, în timp ce Horia Ivanovici a estimat că organizarea întregului eveniment ar fi putut costa până la 500.000 de euro!

Mitică Dragomir, impresionat de nunta lui Pescobar: „E în primele trei la care am fost!”

Nunta lui , a fost unul dintre evenimentele mondene care l-au impresionat cel mai mult pe Dumitru Dragomir. Fostul șef al LPF, care a avut la rândul său experiență în organizarea nunților, a mărturisit că foarte rar a văzut un asemenea nivel de organizare.

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În exclusivitate la emisiunea „Profețiile lui Mitică”, Dragomir a descris atmosfera de la petrecere și a lăudat atât locația, cât și muzica și preparatele servite invitaților: „Nunta lui Pescobar e în primele trei nunți la care am fost. Și eu am avut saloane de nunți… A fost ceva absolut demențial. De la sală, una cum nu am văzut, elegantă, cu piscină, până la muzică și mâncare și tot. A fost o nuntă de senzație”, a povestit Dumitru Dragomir.

Cât a fost darul la nunta lui Pescobar? Dumitru Dragomir a dezvăluit sumele oferite

Unul dintre cele mai interesante subiecte abordate de Dumitru Dragomir a fost darul de nuntă. Fostul conducător al fotbalului românesc a explicat că sumele oferite de invitați au variat, iar media s-ar fi situat în jurul valorii de 500-600 de euro de persoană. Dragomir a subliniat că printre participanți s-au aflat și oameni cu posibilități financiare mai reduse, astfel că nu toți au oferit sume mari.

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„Au fost 460 de oameni, deci 460 de plătitori. Darul a fost până în 1.000 de euro de căciulă, au fost și oameni amărâți, de la țară. Media e cam în jur de 500-600 de euro, au fost și oameni normali”, a declarat Dragomir.

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Întrebat cât a oferit el personal, fostul președinte al LPF a preferat să glumească, fără să dezvăluie suma exactă: „Nu știu cât am dat. Am dat puțin, că n-am bani, sunt amărât, pensionar. „Cum să dau 5.000 de euro? Am furat banii sau ce? Dacă sunt milionar trebuie să arunc cu banii, vorba aia?”, a spus Dragomir, râzând.

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Icre negre și batog de morun la nunta lui Pescobar! Meniul care l-a uimit pe Dumitru Dragomir

Mitică Dragomir a povestit și ce preparate au fost servite la eveniment, descriind un meniu ieșit din comun. s-au numărat icrele negre și batogul de morun, servite încă de la începutul petrecerii. Fostul șef al LPF a susținut că fiecare invitat a primit propria porție de icre negre, iar meniul a inclus și preparate tradiționale.

„Meniul a fost… În momentul în care ai icre negre și batog de morun, ce poți să mai zici? Fiecare avea cutia lui de icre negre și acest batog de morun, astea la început. Doar la el cred că se făcea batogul ăla, e o raritate. Cine mănâncă așa ceva la o nuntă? A avut toate minunile lumii, sarmale, nu doar pește. A fost o nuntă pe măsura grandomaniei lui”, a povestit Dragomir.

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Acesta a dezvăluit că Pescobar a fost vizibil emoționat de amploarea evenimentului: „El a fost emoționat, nici el nu credea că poate să iasă așa. A fost și lume bună, iar mireasa e frumoasă și cuminte”, a adăugat fostul conducător.

Cât a costat nunta lui Pescobar? Horia Ivanovici a estimat până la 500.000 de euro!

În privința costurilor de organizare, Dumitru Dragomir și Horia Ivanovici au avut estimări diferite. Fostul președinte al LPF a apreciat inițial că Pescobar ar fi cheltuit între 100.000 și 150.000 de euro: „Nu credeam că e în stare să facă așa ceva Paul, nici în filme nu vezi. Eu zic că a făcut între 100.000 și 150.000 de euro nunta”, a afirmat Dragomir.

Horia Ivanovici a intervenit și a explicat că, la nivelul de lux descris, costurile ar fi putut fi mult mai mari. Moderatorul emisiunii a luat în calcul cheltuielile pentru artiști, muzică și aranjamente florale, estimând un buget total de până la o jumătate de milion de euro.

„Niciodată! Dacă spui că a fost o nuntă de top, prețul total a fost pe la 400.000-500.000 de euro. Dacă ai zece formații, zece cântăreți, doar muzica te costă 150.000 de euro. Mai jos nu se poate la nivelul la care e el. Minimum 300.000 de euro, cam pe acolo ar fi pe corecte. Nu știți cât costă florile… 100.000 de euro doar ele”, a spus Horia Ivanovici.

Dumitru Dragomir, uluit de florile de la nunta lui Pescobar: „Cred că au fost două TIR-uri!”

Discuția despre cheltuielile pentru flori i-a amintit lui Dumitru Dragomir un episod amuzant de la petrecere. Acesta a susținut că aranjamentele florale erau atât de mari încât invitații nu se puteau vedea unii pe ceilalți la masă. Dragomir a povestit că a fost nevoit să cheme un ospătar pentru a îndepărta florile din dreptul său.

„De când sunt eu pe lumea asta și am făcut sute de nunți, dar așa ceva nu am văzut. Cred că au fost două TIR-uri de flori. Eu am și luat florile de pe masă, i-am dat 100 de lei să mi le ia de pe masă, că nu mai vedeam nimic în față. Era un munte de flori, un metru și jumătate înălțime, iar diametrul alt metru, asta la fiecare masă. Eu nu-l vedeam pe Mavlea vizavi sau pe copiii mei. Am chemat ospătarul, i-am zis să ia florile alea și patru inși nu au putut să le ia. Nu am mai văzut așa ceva”, a încheiat Dumitru Dragomir, la „Profețiile lui Mitică”.