Cât a fost darul la nunta lui Ianis și Elena Hagi. Câți bani ar fi adunat în total cei doi tineri

Duminică a avut loc nunta lui Ianis și Elena Hagi, iar organizarea a fost una destul de costisitoare, astfel că și darul a fost unul pe măsură. Cei doi tineri ar fi strâns o sumă uriașă după marele eveniment.

Cât a fost darul la nunta lui Ianis și Elena Hagi. În jur de 700 de invitați au venit la eveniment

Pe 14 iulie, la Biserica Sf. Visarion din Capitală. Petrecerea a avut loc la Domeniul Știrbey, în Buftea, unde au venit în jur de 700 de invitați.

Decorațiunile au fost unele atent alese, la fel și meniul pentru eveniment, pregătit de chefi Orlando Zaharia și Ștefan Popescu. Câțiva artiști au fost chemați să cânte la nuntă.

Smiley a deschis evenimentul, iar mirii au avut primul dans pe melodia “Dansând cu ea” a îndrăgitului artist. Peejay Vincent, Pindu & Cornelia Rednic, dar și o trupă din Grecia au făcut atmosferă la eveniment.

Evenimentul a fost unul atent organizat și au fost puse la punct cele mai mici detalii, astfel că tariful a fost unul destul de mare. Și invitații au dat un dar de nuntă destul de generos.

Iancu Guda, realizatorul emisiunii “Banii în mișcare”, de la Digi24, s-a numărat printre invitații de la . Prezentatorul a dat de înțeles și care ar fi fost darul de nuntă. Astfel, acesta s-ar fi situat în jurul sumei de 500 de euro per invitat.

Suma uriașă cu care ar fi rămas cei doi după eveniment

După un calcul simplu, având în vedere numărul de invitați, darul ar fi ajuns la 350.000 de euro, însă familia și invitații milionari ar fi oferit sume mai mari. Suma s-ar apropia, așadar, de 500.000 de euro.

“Nu pot să spun și să fiu indiscret, dar știu că sunt costuri totale calculat per persoană foarte mari. Pe majoritatea celor de acolo îi știu și aveau o situație financiară foarte bună, dar nu toată lumea își permitea să acopere nu doar meniul, organizarea și formația.

Nu e vina, responsabilitatea invitatului că ai făcut tu o nuntă care te costă mai mult de 500 de euro de persoană. Cum am gândit-o eu?

Familia Hagi a venit la noi, ne-a bucurat cu un dar important, iar noi am răspuns în oglindă. În familie și între prieteni nu se face profit, deci cât am luat am dat, ca să nu fie problemă de impozit. Deci, am ieșit pe zero”, a explicat Iancu Guda la Digi FM, potrivit .