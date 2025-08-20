Cât a muncit Nicușor Dan în luna august. Unde se află unitatea militară din care președintele a discutat viitorul Ucrainei cu alți șefi de stat

Luna august pare să fie una de respiro pentru Nicușor Dan, după campania electorală din această primăvară. Nici protestele și nici măsurile bugetare dure nu l-au oprit pe președinte să plece din București împreună cu familia.

Motivul pentru care președintele nu are dreptul la concediu de odihnă

Oficial în adevăratul sens al cuvântului. Funcția pe care o deține nu este ”un loc de muncă” reglementat de Codul Muncii ci o demnitate publică stabilită prin Constituție și Legea 47/1994 privind organizarea și funcționarea Administrației Prezidențiale.

Asta înseamnă că Nicușor Dan nu are dreptul legal la concediu de odihnă ca un salariat obișnuit. Totuși, el își poate lua perioade de repaus și chiar vacanță, însă rămâne permanent în funcție și își păstrează responsabilitățile. În absența sa fizică, Administrația Prezidențială continuă să funcționeze, iar președintele rămâne conectat la decizii, poate semna decrete și participa la ședințe, inclusiv online.

În perioada 1-20 august 2025, Nicușor Dan a avut preponderent activități online. El a intrat de 3 ori la videoconferința , a membrilor Consiliului European (13, 17 și 19 august), precum și la două videoconferințe a Comandamentului Forțelor de Operații Speciale din Târgu Mureș (tot 19 august). Potrivit site-ului oficial al Administrației Prezidențiale, Nicușor Dan a semnat decrete la datele de 1,8 și 14 august. În afara celor 6 zile în care președintele a semnat decrete sau a participat la conferințe online, Nicușor Dan nu a mai fost văzut la evenimente publice care să fi fost cuprinse în agenda sa oficială.

Tur de forță pentru Nicușor Dan și familia, în luna august

La data de 10 august , Nicușor Dan se afla cu familia, într-o vizită privată, în Republica Moldova. Acolo, el a participat împreună cu Maia Sandu la Festivalul Lupilor, eveniment organizat în Rezervația Naturală Orheiul Vechi.

, Nicușor Dan se afla cu familia, într-o vizită privată, în Republica Moldova. Acolo, el a participat împreună cu Maia Sandu la Festivalul Lupilor, eveniment organizat în Rezervația Naturală Orheiul Vechi. Pe 15 august , Nicușor Dan a refuzat invitația de a merge la Ziua Marinei, festivitate organizată pe faleza Cazinoului din Constanța, așa cum au făcut ultimii trei președinți ai României. În acest timp, el se afla la Sâmbăta de Sus, județul Brașov, unde a participat la slujbă.

, Nicușor Dan a refuzat invitația de a merge la Ziua Marinei, festivitate organizată pe faleza Cazinoului din Constanța, așa cum au făcut ultimii trei președinți ai României. În acest timp, el se afla la Sâmbăta de Sus, județul Brașov, unde a participat la slujbă. Pe 17 august , președintele a vizitat Chilia lui Arsenie Boca, la câteva ore de mers de Mănăstirea Sâmbăta de Sus.

, președintele a vizitat Chilia lui Arsenie Boca, la câteva ore de mers de Mănăstirea Sâmbăta de Sus. Pe 18 august , el s-a aflat la Roșia Montantă, acolo unde s-a întâlnit cu membrii unei asociații.

, el s-a aflat la Roșia Montantă, acolo unde s-a întâlnit cu membrii unei asociații. La data de 19 august, el a mers la Târgu Mureș, acolo unde a vizitat trupele militare ale CFOS România. În aceeași zi au apărut imagini cu Nicușor Dan în timp ce dansează cu familia, la o nuntă din Tâncăbești, județul Ilfov.

Unde era Nicușor Dan când a intrat live în ședința Coaliției de Voință

FANATIK a intrat în posesia singurelor imagini realizate de , acreditat la la întâlnirea Coaliției pentru Voință. Fotografiile sunt realizate în biroul președintelui Consiliului, Antonio Costa, la biroul său din Lisabona.

În imaginile surprinse pe monitorul președintelui Costa apar cei mai importanți lideri europeni, printre care și Nicușor Dan. În ciuda faptului că acesta poartă o ținută sobră, cu sacou, cămașă și cravată, este evident că acesta se află ”în deplasare”.

Camera în care se află Nicușor Dan, cel mai probabil în interiorul unității militare din Târgu Mureș, are prins de perete un element de heraldică, cel mai probabil de sorginte militară, precum și două tablouri care nu au vreo legătură cu scopul dezbaterii. Totuși, în cadru au fost prinse și cele trei steaguri ”oficiale” la întâlnirile oficiale: al României, al Uniunii Europene și al NATO.

Ce-i drept, nu toți liderii europeni au ales să țină întâlnirea din birou sau să respecte în totalitate codul vestimentar practicat în ”diplomația offline”. Un exemplu în acest sens este cel al președintelui francez Emmanuel Macron, care a intrat live fără sacou, purtând doar o cămașă și o cravată.

Nicușor Dan, prezent de 11 ori în 20 de zile pe Facebook

”Astăzi, la videoconferințele Coaliției de Voință și ale Consiliului European, am subliniat că pacea în Ucraina trebuie să fie justă și durabilă. România continuă să încurajeze sancțiunile împotriva Rusiei și să sprijine garanțiile ferme de securitate pentru Ucraina, prin cooperarea strânsă Europa – SUA”, a scris Nicușor Dan pe contul lui de Facebook, acolo unde a fost ceva mai prezent, în această lună, decât în viața publică. În primele trei săptămâni din luna august, Nicușor Dan a avut 11 postări, dintre care 4 au fost filmări din vacanță.

FANATIK a solicitat Administrației Prezidențiale să precizeze de câte ori a fost Nicușor Dan prezent fizic la Palatul Cotroceni în luna august, urmând să prezentăm răspunsul instituției în momentul în care îl vom primi.