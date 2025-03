Cât a plătit Andreea Marin pentru cazarea la hotelul din New York. Vedeta a vizitat facultatea unde Violeta, fiica ei, va studia din toamnă

Andreea Marin și fiica ei trăiesc una dintre cele mai emoționate perioade. În toamna acestui an, Violeta va pleca la studii în Statele Unite ale Americii, așa că a mers împreună cu mama ei a mers să viziteze viitoarea facultate. Andreea Marin a optat pentru o cazare de lux în New York. Cazarea pentru o singură noapte nu este pentru buzunarul oricui.

Andreea Marin, cazare de lux în faimoasa metropolă New York

Andreea Marin a petrecut mai multe zile în New York împreună cu fiica ei. Vedeta a fost cazată la unul dintre cele mai scumpe hoteluri. Locația de 5 stele a cucerit-o pe vedetă, care a avut numai cuvinte de laudă la adresa hotelului. Surpriza a fost și mai mare când fosta ”Zână a Surprizelor” a aflat că o româncă este managera locației. Vedeta a profitat de situație și a felicitat-o pentru calitatea serviciilor.

”L-am descoperit atrasă fiind de clădirea impunătoare de pe Fifth Avenue și am aflat apoi ce înseamnă rafinamentul care face diferența, de la serviciile oferite până la atmosferă, confort și design. am simțit mândrie când am aflat că o româncă este astăzi General Manager la St. Regis, după mai bine de două decenii de experiență în domeniul ospitalității, felicitări Octavia Marginean.”, a spus vedeta.

și apoi într-un apartament. Locația de vis nu este pentru buzunarul tuturor. Prețul pentru o singură noapte de cazare la Hotel St. Regis New York pornește de la 2.200 de dolari, pentru o cameră dublă.

Ce a făcut Andreea Marin la New York

Andreea Marin are toate motivele să fie mândră. Fiica ei, Violeta, este o tânără excepțională, pasionată de studii și de formarea profesională. Mama ei o susține necondiționat și, drept dovadă, își dorește tot ce este mai bun pentru ea.

În toamna acestui an, . Fiica Andreei Marin a fost acceptată la College of Arts and Sciences de la Universitatea Cornell, una dinte cele mai bune universități din America. Pentru a marca această reușită, Andreea Marin și Violeta au mers împreună în America.

Cele două au vizitat viitoarea facultate, iar emoțiile au fost la cote maxime, atât pentru Andreea Marin, cât și pentru Violeta. Chiar dacă nu îi va fi deloc ușor să se despartă de fiica ei, vedeta știe că studiile în străinătate reprezintă o șansă unică pentru Violeta.

”Primii pași în campusul Cornell University din statul New York. Am ajuns cu teamă, cu îndoieli, ca orice mamă care-și vede copilul zburând prea departe. Când am descoperit sistemul de învățământ superior de aici, șansele ce se deschid după studii și mai ales entuziasmul Violetei, o liniște s-a așternut peste sufletul meu.”, a scris Andreea Marin, pe Facebook.