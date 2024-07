Cât a plătit Dana Rogoz pentru o noapte de cazare în Bali. Nu găsești în nicio stațiune celebră din România un preț atât de mic

Dana Rogoz se află în vacanță în Bali, în aceste zile, alături de întreaga familie. Ca de obicei, de altfel, căci în toate drumețiile sale nu pleacă fără soțul și copiii lor. Actrița a găsit o cazare foarte ieftină în destinația indoneziană.

Suma foarte mică pe care a plătit-o Dana Rogoz pentru o cazare în Bali

Bali este unul dintre locurile unde românii călătoresc destul de des în ultimii ani. Sunt atrași de peisajul exotic de aici, dar și de clima caldă, dacă optează o vacanță în faimoasa insulă când la noi este iarnă. De asemenea, s-a dus vestea și că în Bali sunt costuri foarte mici.

ADVERTISEMENT

Dana Rogoz este unul dintre turiștii români care Nu se află pentru prima dată actrița în această zonă asiatică, dar este la fel de cuprinsă de peisaj, ca în prima zi când a vizitat-o.

De cum a pus piciorul pe insula din Indonezia, Dana Rogoz și soțul ei au închiriat o mașină. Cu autovehiculul străbat drumurile din Bali și sunt fermecați de priveliștile pe care le văd, dar mai ales de peisajul pe care îl au față, la cazare.

ADVERTISEMENT

” (…) Avem o masina in care incapem toti 5, pentru ca o conduce Radu. Cei mai mulți turisti prefera sa inchirieze masina cu sofer localnic, dar noua ni se potriveste mai mult opțiunea aceasta, în care Radu e șoferul familiei. De dimineața am petrecut ceva timp la cazare, care are o gradina de vis!

(…) Există o multime de trasee, unele de multe ore, dar noi fiind în aceasta formula, am ales ceva mai ușor. A fost minunat! Revin cu fotografii si de acolo cât de curând (…)”, a scris Dana Rogoz într-una

ADVERTISEMENT

Cazare în Bali cu 12 euro

În mijlocul naturii, Dana Rogoz și familia sa s-au cazat într-o cabană. Pentru o noapte într-o căsuță toată din lemn au achitat 12 euro. Actrița a publicat imagini de la fața locului pe conturile sale de socializare.

”Am ajuns la o cazare absolut minunată. Suntem undeva în mijlocul naturii.(…) Sunt niște căbănuțe. (…) Căsuța noastră a costat 12 euro pe noapte. (…) Nu știam ce o să găsim, dar este absolut perfect. Este superb. Este ceva… vis”, a mai notat Dana Rogoz.

ADVERTISEMENT

Concret, costul unei nopți de cazare în Bali a fost de aproape 85 de lei. Un așa preț nu mai întâlnești la cazările din România. Toate prețurile pornesc de la 150 de lei pe noapte, iar condițiile pentru o astfel de sumă nu sunt uneori nici măcar decente…