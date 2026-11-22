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FANATIK a aflat în exclusivitate câți bani a achitat Dinamo către Primăria din Slobozia pentru a organiza meciul cu Petrolul pe arena „1 Mai”. Avem toate detaliile.

Dinamo, chirie infimă la Slobozia pentru meciul cu Petrolul

Clubul Dinamo a achitat o chirie de doar 3.000 de euro plus TVA pentru a disputa . Mai exact, 18.000 de lei cu tot cu Taxa pe Valoare Adăugată.

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La meciul disputat la 125 de kilometri de București au fost prezenți 4.000 de suporteri dinamoviști, cea mai scăzută asistență din acest sezon, în condițiile în care „câinii” au o medie de 8.869 de fani pe meci.

Cu toate acestea, din punctul de vedere al rețetei financiare, pentru Dinamo a fost o soluție bună, chiria pentru stadionul din Slobozia fiind una dintre cele mai mici pe care le-ar fi putut plăti pentru a organiza o partidă din SuperLiga.

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Dinamo plătea de 8 ori mai mult pe Arena Națională

Dacă meciul s-ar fi disputat pe Arena Națională, Dinamo ar fi plătit o sumă de 8 ori mai mare, undeva la aproximativ 25.000 de euro. Cu toate acestea, Nuno Campos și staff-ul său au fost nemulțumiți de condițiile de la Slobozia și de faptul că s-au deplasat din cantonamentul de la Săftica direct la meci.

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Astfel, Andrei Nicolescu a făcut anunțul, la FANATIK SUPERLIGA, că .

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Președintele alb-roșiilor a vorbit, de asemenea, despre costurile de organizare ale unei partide pe cel mai mare stadion al țării: „Ne costă ceva mai puțin de 40.000 de euro un meci, cam 35.000 de euro pe meci. La 11.800 de spectatori ne scoatem banii”.