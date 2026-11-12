Sport

Cât a plătit Manchester United clauze de reziliere antrenorilor după plecarea lui Sir Alex Ferguson

Gabriel Neagu
12.11.2026 | 06:50
Cat a platit Manchester United clauze de reziliere antrenorilor dupa plecarea lui Sir Alex Ferguson
SPECIAL FANATIK
Manchester United a plătit despăgubiri de aproape 100 de milioane de euro pentru antrenorii demiși. sursa foto: colaj fanatik / hepta
Plecarea lui Sir Alex Ferguson a marcat începutul declinului lui Manchester United. Niciun alt antrenor nu a mai câștigat trofeul Premier League și clubul a plătit sume astronomice drept clauze de reziliere.
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Postul de antrenor al lui Michael Carrick (45 de ani) de la Manchester United se află în pericol iminent după ce echipa de pe Old Trafford a căzut pe locul 18 în Premier League, poziție retrogradabilă. Totuși, după mai multe experiențe costisitoare pe banca tehnică, oficialii ”diavolilor roșii” au setat o clauză prin care pot rezilia contractul britanicului gratuit.

Manchester United a cheltuit zeci de milioane de euro pe clauzele de reziliere ale antrenorilor după era Alex Ferguson

Antrenorul scoțian a petrecut 27 de ani pe banca lui Manchester United, stabilind o dominație clară a ”diavolilor roșii” în Premier League și câștigând două trofee ale Ligii Campionilor. Totuși, odată cu plecarea lui Ferguson de pe Old Trafford, echipa a făcut mai multe schimbări de antrenori care au eșuat. Acestea s-au încheiat prin rezilieri contractuale ce au stors milioane de euro serioase de la finanțatorii clubului.

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Adus la Manchester United pentru a continua parcursul senzațional al lui Sir Alex Ferguson, David Moyes a ratat toate obiectivele posibile. Trupa de pe Old Trafford a terminat parcursul în Premier League pe locul 7, fiind prima echipă aflată sub linia calificării în cupele europene. De asemenea, Manchester United a fost eliminată din FA Cup de Swansea City, 1-3. Conducerea a decis să termine prematur colaborarea cu David Moyes, iar decizia i-a adus șase milioane de euro în conturi tehnicianului.

Nici aventura cu Louis van Gaal nu a fost de bun augur pentru trupa britanică. Trofeul FA Cup, câștigat în 2016, nu a spălat dezamăgirea ratării titlului de campioană, iar antrenorul olandez a primit 10 milioane de euro pentru a nu mai continua pe Old Trafford. Un caz asemănător a fost și cel al lui Jose Mourinho. ”The Special One” a ratat trofeul Premier League și a încasat 23 de milioane de euro pentru rezilierea contractului, fiind cel mai scump ”divorț” din era post-Alex Ferguson.

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De la plecarea scoțianului, Manchester United nu a mai cunoscut gloria în campionatul englez. ”Diavolii roșii” au cheltuit aproximativ 80 de milioane de euro pentru a rezilia contractele antrenorilor. Acestea sunt sumele primite de ceilalți tehnicieni demiși de pe Old Trafford:

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  • Ole Gunnar Solskjaer (2021): 12 milioane de euro
  • Ralf Ragnick (2022): 18 milioane de euro
  • Erik Ten Hag și staff-ul (2024): 12.5 milioane de euro
  • Ruben Amorim și staff-ul (2026): 11.6 milioane de euro

Michael Carrick ar fi singurul antrenor al lui Manchester United care ar pleca cu mâna goală

Venit la mijlocul sezonului trecut ca interimar, antrenorul britanic a convins conducerea de pe Old Trafford să îi ofere postul definitiv. Totuși, decizia s-a dovedit a fi cea mai mare greșeală din era post-Ferguson a clubului. Din 2013, Manchester United nu a înregistrat un început de sezon mai slab ca acesta. Cea mai titrată echipă din Anglia se află pe loc de retrogradare, cu numai 8 puncte obținute.

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Totuși, conducerea lui Manchester United a avut grijă să nu piardă bani cu eșecul lui Michael Carrick. În contractul său există o prevedere prin care desfacerea înțelegerii în primul an de contract ar fi unilaterală. Astfel, Manchester United a scăpat de povara despăgubirilor de ordinul milioanelor de euro față de antrenorul ce a evoluat în tricoul ”diavolilor roșii” în perioada 2006-2018.

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