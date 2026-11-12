Cât a plătit Manchester United clauze de reziliere antrenorilor după plecarea lui Sir Alex Ferguson

ADVERTISEMENT

Postul de antrenor al lui Michael Carrick (45 de ani) de la Manchester United se află în pericol iminent după ce echipa de pe Old Trafford a căzut pe locul 18 în Premier League, poziție retrogradabilă. Totuși, după mai multe experiențe costisitoare pe banca tehnică, oficialii ”diavolilor roșii” au setat o clauză prin care pot rezilia contractul britanicului gratuit.

Manchester United a cheltuit zeci de milioane de euro pe clauzele de reziliere ale antrenorilor după era Alex Ferguson

Totuși, odată cu plecarea lui Ferguson de pe Old Trafford, echipa a făcut mai multe schimbări de antrenori care au eșuat. Acestea s-au încheiat prin rezilieri contractuale ce au stors milioane de euro serioase de la finanțatorii clubului.

ADVERTISEMENT

Adus la Manchester United pentru a continua parcursul senzațional al lui Sir Alex Ferguson, David Moyes a ratat toate obiectivele posibile. Trupa de pe Old Trafford a terminat parcursul în Premier League pe locul 7, fiind prima echipă aflată sub linia calificării în cupele europene. De asemenea, Manchester United a fost eliminată din FA Cup de Swansea City, 1-3. Conducerea a decis să termine prematur colaborarea cu David Moyes, iar decizia i-a adus șase milioane de euro în conturi tehnicianului.

Nici aventura cu Louis van Gaal nu a fost de bun augur pentru trupa britanică. Trofeul FA Cup, câștigat în 2016, nu a spălat dezamăgirea ratării titlului de campioană, iar antrenorul olandez a primit 10 milioane de euro pentru a nu mai continua pe Old Trafford. Un caz asemănător a fost și cel al lui Jose Mourinho. ”The Special One” a ratat trofeul Premier League și a încasat 23 de milioane de euro pentru rezilierea contractului, fiind cel mai scump ”divorț” din era post-Alex Ferguson.

ADVERTISEMENT

De la plecarea scoțianului, Manchester United nu a mai cunoscut gloria în campionatul englez. ”Diavolii roșii” au cheltuit aproximativ 80 de milioane de euro pentru a rezilia contractele antrenorilor. Acestea sunt sumele primite de ceilalți tehnicieni demiși de pe Old Trafford:

ADVERTISEMENT

Ole Gunnar Solskjaer (2021): 12 milioane de euro

Ralf Ragnick (2022): 18 milioane de euro

Erik Ten Hag și staff-ul (2024): 12.5 milioane de euro

Ruben Amorim și staff-ul (2026): 11.6 milioane de euro

Michael Carrick ar fi singurul antrenor al lui Manchester United care ar pleca cu mâna goală

Venit la mijlocul sezonului trecut ca interimar, antrenorul britanic a convins conducerea de pe Old Trafford să îi ofere postul definitiv. Totuși, decizia s-a dovedit a fi cea mai mare greșeală din era post-Ferguson a clubului. Din 2013, Manchester United nu a înregistrat un început de sezon mai slab ca acesta. Cea mai titrată echipă din Anglia se află pe loc de retrogradare, cu numai 8 puncte obținute.

ADVERTISEMENT

Totuși, conducerea lui Manchester United a avut grijă să nu piardă bani cu eșecul lui Michael Carrick. În contractul său există o prevedere prin care desfacerea înțelegerii în primul an de contract ar fi unilaterală. Astfel, față de antrenorul ce a evoluat în tricoul ”diavolilor roșii” în perioada 2006-2018.