Cât a plătit Mihaela pentru două șezlonguri, pe o plajă din Grecia. Suma a încins internetul

Grecia este o țară iubită de turiștii români. Aceștia preferă pentru peisajele superbe, apa turcoaz și serviciile de calitate. Mihaela din Buftea a împărtășit experiența sa cu internauții din online.

Cât a plătit Mihaela pe două șezlonguri

Femeia a decis să-și petreacă zilele libere în Halkidiki, Grecia. Aceasta a uimit pe toată lumea cu sumele plătite. Mihaela a dat câteva detalii pe un grup de Facebook destinat vacanțelor din Grecia.

ADVERTISEMENT

Pentru aceasta a scos din buzunar 60 de euro, adică aproximativ 300 de lei. A adăugat faptul că exista un cost extra dacă voia și un prosop de plajă. Acesta costa cinci euro.

Mihaela a fost mulțumită de serviciile hotelului din Porto Carras. Mâncarea, dar și activitățile desfășurate la locație au fost de bună calitate și pe placul ei.

ADVERTISEMENT

„Am venit pentru prima dată în Halkidiki și pentru ca mi-a plăcut tare mult, aș vrea să vă împărtășesc o parte din locurile unde am stat/fost.

Cazarea am avut-o în Porto Carras – un port superb, găsești orice, hotelul Meliton, am avut mic dejun și cină inclus, dar sincer cina nu o recomand pentru ca nu am mâncat niciodată la hotel.

ADVERTISEMENT

Hotelul oferă tot ce îți dorești, de la piscine, plaja privată până la bowling…seri tematice la restaurantele din incinta resortului”, a scris Mihaela în postare.

Recomandă plajele Manassu și Kohi, acolo unde s-a relaxat sub soarele arzător. De asemenea, în materie de restaurante, Panos, Okyalos și Afitos sunt printre preferatele ei.

ADVERTISEMENT

„Partea drăguță a fost ca lângă hotel avem un ferry-boat către Neos Narmaras, 4€/pers și merge până la 12 noaptea, într-o seară am mers până în Neos cu ferry și ne am oprit la faimosul Molos, care într-adevăr este spectaculos”, a adăugat Mihaela, potrivit Cancan.

Comentariile au curs la această postare și alți români și-au dat cu părerea în legătură cu prețurile menționate de aceasta. „60 euro este enorm pentru șezlonguri! Tot în zona sunt locuri frumoase destul de accesibile. Dar da, depinde de buget”, a comentat un utilizator.

„Ați fost pe extrabuget, nu glumă! Cât dați pe șezlong, atât dau eu pe toata cazarea. Topicul e cu siguranță pentru cei care cheltuiesc minim 300 euro pe zi”, a spus altcineva.