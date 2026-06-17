Cât a plătit o familie pentru a vedea meciul în care Messi a marcat 3 goluri la Cupa Mondială: ”Nu pot să cred! Este incredibil!”

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În ultimele 24 de ore, la Cupa Mondială au intrat pe teren cele mai importante ”guri de foc” din competiție. Kylian Mbappe (27 de ani) a marcat o ”dublă” cu Senegal, Erling Haaland (25 de ani) l-a copiat în meciul Norvegiei cu Irakul, iar apoi a venit replica lui Lionel Messi. Acesta nu s-a mulțumit cu o dublă și a marcat un hattrick în duelul campioanei mondiale en-titre cu Algeria. Pentru a-l vedea la lucru pe cel considerat de mulți cel mai mare fotbalist din istorie, o familie din Argentina a plătit o sumă uriașă.

”Este incredibilă suma!” Cât a plătit o familie pentru a-l vedea pe Messi în meciul cu Algeria de la Cupa Mondială

Cu doar câteva zile înainte să împlinească 39 de ani (24 iunie), Lionel Messi arată ca la 20 de ani. Fotbalistul considerat de majoritatea specialiștilor, fanilor și jurnaliștilor drept cel mai mare din istorie, a fost din nou imens într-un meci de Cupă Mondială. Cu Algeria, în debutul Argentinei la CM 2026, starul lui Inter Miami a făcut din nou ceea ce știe el cel mai bine. Mai exact, să marcheze, să evolueze perfect și să doboare recorduri.

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Peste 70.000 de oameni au venit pe Arrowhead Stadium din Kansas City să asiste la regalul fotbalistic oferit de Messi și de campioana mondial în exercițiu. Fanii nu s-au uitat deloc la bani atunci când a fost vorba de un meci în care pe teren este cel mai bun dintre cei buni. După întâlnirea din Grupa J, mai mulți suporteri au vorbit pentru o televiziune din Argentina și au dezvăluit cât au scos din buzunar pentru bilete.

În general, prețurile s-au situat în jurul a 1000 – 1500 de dolari pe bilet. La un moment dat însă, , el, soția și cei 3 copii, adică 5 membri, au achitat fiecare câte 10.000 de dolari. Mai exact, 50.000 în total pentru asista la regalul oferit de campioana mondială cu Algeria. ”10.000 de dolari să vedeți meciul Argentinei? / Da, dar 10.000 pentru fiecare dintre noi: eu, soția și copiii / 50.000 pentru o familie de 5 membri! Este incredibil!”, a fost dialogul dintre reporter și fan.

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50.000 de dolari, cota de piață a portarului erou al Capului Verde la Cupa Mondială, Vozinha

Argentina fans reveals how much they pay for their match ticket…. 6 people paid 9k dollars bruh, someone paid 50,000 dollars for him and his wife and kids just to watch Messi play🤯🙆🏼‍♂️🙌🏼 — Oyindamola🙄 (@dammiedammie35)

Câteva recorduri atinse sau doborâte de Messi după cele 3 goluri cu Algeria

La aproape 39 de ani, într-un turneu despre care mulți credeau că va fi doar un ”ultim dans”, Leo Messi nu doar că a jucat bine, cu a impresionat lumea fotbalului. În meciul de debut al Argentinei din Grupa J, fotbalistul lui Inter Miami nu și-a demolat doar adversarii, ci a demolat și mai multe cifre statistice.

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Numai prin simpla apariție pe teren împotriva Algeriei, care participă la șase ediții de Campionat Mondial. Enumerăm aici edițiile: 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 și 2026. Apoi, cu cele 3 goluri de miercuri, Messi a ajuns la 16 goluri marcate în întreaga istorie a Cupei Mondiale. Astfel, l-a egalat pe Miroslav Klose în fruntea clasamentului all-time al marcatorilor de la turneele finale. Acum, clasamentul arată astfel:

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Lionel Messi – 16

Miroslav Klose – 16

Ronaldo Nazario – 15

Gerd Muller – 14

Kylian Mbappe – 14

Just Fontaine – 13

Pele – 12

Lista recordurilor nu se oprește aici. Sud-americanul, la 38 de ani și 357 de zile, a devenit cel mai în vârstă fotbalist din istoria Cupei Mondiale care marchează două goluri într-un singur meci. Aici, l-a depășit pe camerunezul Roger Milla (74 de ani), care reușea două goluri la Mondialul din 1990, la vârsta de 38 de ani și 34 de zile.

Imediat, și-a dus performanța la nivelul unui hattrick istoric. Aici, a trecut de rivalul său etern Cristiano Ronaldo. Lusitanul, la 33 de ani și 130 de zile, reușea un hattrick împotriva Spaniei la Cupa Mondială din Rusia 2018.