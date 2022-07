Cât a plătit o turistă din România pentru o banală ciorbă de peşte în Grecia. Femeia a rămas fără cuvinte când a văzut nota. „Oribil și necomestibil”

A fost o experiență nu tocmai plăcută pentru o turistă din România ajunsă în insula Lefkada. Femeia a intrat într-o tavernă unde a luat decizia neinspirată de a comanda o banală ciorbă de pește. Nu a băgat prea mult în seamă faptul că aceasta nu avea prețul trecut. Pentru că era în concediu, românca a gândit că nu trebuie să se uite la bani, mai ales că discuta despre o simplă ciorbă.

Câți bani a dat o româncă pe o ciorbă de peşte în Grecia

Greșeala a fost însă una pe care o va ține minte cu siguranță întreaga viață. Astfel, într-o postare , femeia a explicat că a intrat alături de familie să servească masa. S-au orientat către taverna Elena din stațiunea Nydri, una asaltată de turiști în fiecare an. Deloc impresionată de produsele culinare ale gazdelor, românca a ales din meniu o ciorbă de pește gândind că bucatele sunt cât se poate de proaspete.

Surpriza tuturor a fost la terminarea felului de mâncare, atunci când ospătarul a adus nota de plată. Abia în acel moment, femeia a înțeles că era obligată să plătească, atenție mare, nu mai puțin de 18 euro pentru porția de ciorbă.

Concret, dacă ne raportăm la cursul valutar, femeia nu a mai avut ce face decât să scoată din portofel suma de 89 de lei pentru ciorba aleasă. Totul se întâmplă pe o insulă și într-o țară în care ciorbele costă între 2 și 6 euro.

”Îmi pare rău pentru voi dragilor, dar că sa vă consolam și noi am avut o experiență urâtă azi la taverna Elena din Nydri. Am vrut să mâncăm o ciorba de pește, era trecută în meniu, dar fără preț, am întrebat dacă au și ne-au răspuns că da, doar că și noi am greșit că nu am întrebat cât e porția. Surpriza a fost la final…..18 euro porția…”, a scris românca pe grupul de Facebook, Forum Lefkada

Nu a fost singura turistă care s-a plâns de pe care le-a găsit anul acesta în Grecia, dar și de mâncarea nu tocmai bună. Astfel, Beatrice Maria, o altă utilizatoare a forumului a transmis că a dat curs recomandărilor tuturor și a mers la o tavernă îndelung lăudată.

A rămas fără cuvinte atunci când a început să vină mâncarea. Femeia a explicat că o bună parte din produsele solicitate au ajuns la de lângă masă.

„Feedback-ul meu este următorul: Oribil și necomestibil. Totul fără gust și plin de ulei. Creveții saganaki i-am dat pisicii ce a stat lângă masa. Orezul care vine la creveți nu a fost scurs bine de apa și aveam farfuria plină cu apa amestecată cu uleiul de la “ sosul “ crevetilor. Ciorba de pelte avea o bucățică de pește iar zeama nu avea deloc aromă de pește.

Sunt în a șasea zi în Lefkada și peste tot am mâncat foarte bine cu excepția acestei taverne. Ba mai mult lângă noi era o altă masa și a cerut carnea medium-rare și a fost well done. Mi-am învățat lecția, nu mai merg pe recomandări deoarece gusturile pot fi diferite”, a spus Beatrice Maria.