Cât a plătit pentru „monitorizarea presei” AMEPIP, super-agenția companiilor de stat. Contractul, acordat unei firme de fitness

Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP), înființată la finalul anului trecut și operaționalizată în luna martie a acestui an, a publicat pe site-ul instituției lista achizițiilor publice directe a căror valoare depășește 5.000 de euro. Printre achizițiile obișnuite, birotică sau servicii IT, se numără și un contrat pentru monitorizarea presei.

Peste 100.000 lei plătiți unei firme de fitness

Serviciile de monitorizare a presei nu au fost achiziționate în primul trimestru al anului, asta și în condițiile în care . Contractul pentru aceste servicii este încheiat abia în data de 3 iunie, fiind încredințat prin achiziție directă.

Valoarea contractului a fost de 110.000 lei, iar perioada de desfășurare de șase luni, practic, până la finalul anului în curs. Sursa finanțării a fost bugetul de stat, iar firma care a obținut acest contract este SC ITV Corp SRL.

Firma a fost înființată la finalul anului 2013, iar inițiat principalul domeniu de activitate declarat a fost „activități de producție cinematografică, video și programe de televiziune”. În mai puțin de zece luni, firma avea să-și schimbe domeniul principal de activitate în „activități ale centrelor de fitness”, sub care avea să funcționeze în următorii zece ani la sediul din strada Lânăriei.

În vara acestui an, asociații firmei aveau să-i schimbe domeniul secundar de activitate din producții cinematografice în „activități ale agențiilor de știri” și „activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și comunicării”. Schimbarea domeniului de activitate are loc, potrivit datelor din Monitorul Oficial, în data de 18 iunie, deci la două săptămâni după primirea contractului de la AMEPIP.

Suma contractului, circa 22.000 euro, ce poate părea neînsemnată în lumina altor achiziții publice, nu este uriașă pentru firma de fitness din Sectorul 4. Concret, suma se ridică la jumătatea cifrei de afaceri a firmei din anul 2023, an în care a înregistrat pierderi de 86.000 lei. În plus, firma are datorii declarate de peste 650.000 lei.

Patronul firmei, legături vechi cu PSD

Firma ITV Corp este deținută de către omul de afaceri Dan Dumitru Buleandră împreună cu soția. Acesta este un fost om de televiziune, director al postului Neptun TV, deținut de omul de afaceri Sorin Gabriel Strutinsky, fost apropiat al lui Radu Mazăre, cu mai multe condamnări penale la activ.

Numele lui Dumitru , atunci când Guvernul a lansat un filmuleț de prezentare a României cu ocazia Centenarului. Filmulețul, lung de patru minute, a devenit repede ținta ironiilor, fiind ridiculizat pentru formulări de tipul „Centenarul – clipa astrală a neamului românesc” sau „România – grădina Maicii Domnului”, dar și pentru faptul că folosise imagini stock, multe dintre ele fără legătură cu România.

Videoclipul omagial în cauză fusese realizat de către o altă firmă a lui Dumitru Buleandră, Clik Management SRL. Această firmă a avut anul trecut o cifră de afaceri de peste 400.000 lei, și un profit de doar 17.000 lei. Interesant este faptul că această firmă, cu sediul social la aceeași adresă ca și firma de fitness, are domeniul de activitate „consultanță pentru afaceri și management”, însă contractul cu AMEPIP a ajuns să fie desfășurat de către firma de fitness.

AMEPIP, agenția aflată în subordinea SGG, este condusă din luna octombrie de către fostul comisar european și parlamentar PSD, Corina Crețu. Numirea acesteia a venit după demisia, în luna iulie, din fruntea agenției a lui Mihai Precup, asta după ce din cauza suspiciunilor privind numirile din fruntea acestei agenții.