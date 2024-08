Cât a plătit un român pentru 4 feluri de mâncare și 3 băuturi în vacanță în Grecia. “Unii vor să mănânce cu 15 euro…”

Un român a dezvăluit cât a plătit pentru 4 feluri de mâncare și 3 băuturi în vacanță în Grecia. Pentru cei mai mulți utilizatori, prețurile au fost unele decente.

Recent, un român care a mers în , a împărtășit cu alți utilizatori cât a cheltuit pentru mâncare. Acesta a făcut postarea respectivă pentru ca cei care urmează să meargă în această destinație să-și facă o idee despre prețuri.

Pentru o masă de prânz destul de consistentă, care a inclus preparate din pește, fructe de mare și garnituri, dar și băuturi și deserturi, acestea din urmă primite din partea casei, prețul a fost unul destul de accesibil.

În postare, utilizatorul a precizat că porțiile au fost foarte mari. La cină, trei persoane au comandat o pizza, paste carbonara și o sticlă de apă la un litru. Pentru această consumație, au plătit 23 de euro.

“Pentru că tot au fost întrebări legate de prețuri postez și eu in speranța că ajutăm pe cineva. Suntem in Nea Flogita: Șezlong gratis cu consumație minimă 4 € /pers-o cafea e 4€. Eu am ales o cafea grecească-0,200ml la care am primit o sticlă de apă plată 0,5l + croissant mărișor.

Prânz: 3 persoane 46,50€ -supa de pește, anșoa la grătar, baby calamar, cartofi prăjiți, bougiourdi, apă -1l, o bere Mythos-0,5l, Fanta de portocale -0,33l, 2 lămâi extra, pâine caldă cu susan. La sfârșitul mesei am primit desert din partea casei – 3 bucăți mari de baclava.

Porții foarte mari, nu am putut termina tot, ne-au întrebat dacă vrem să ni le pună la pachet. Cină (3persoane)-23€: o pizza (imensă -două persoane nu am reușit să terminăm) , o porție de paste Carbonara, o sticlă de apă la 1L. Vacanțe frumoase tuturor!”, a scris românul în postarea sa de pe .

Cum au reacționat utilizatorii

Postarea românului a strâns numeroase comentarii, iar mulți turiști au fost recunoscători că acesta i-a informat cu privire la

Un alt utilizator a spus că, atunci când merg într-o vacanță, oamenii nu ar trebui să calculeze tot ceea ce vor cumpăra de la restaurant, deoarece nu se vor mai bucura de sejur astfel.

Acesta a mai spus că este normal ca prețurile să fie mai ridicate, mai ales dacă este vorba despre o masă pentru mai multe persoane.

“Unii dintre noi vor sa mănânce cu 15€ …3/5 pers daca se poate… băi nene mergem în vacanță ne mai ținem de la burta și în vacanță???(cât e motorina…cât e micul…cât este peștele…cât este vignieta…) hai să ne facem vacanța frumoasă să nu mai întrebăm de prețuri că o dată într-un an merităm și noi!!! Vacanță plăcută!!”, a scris un alt utilizator.

Altcineva a mai spus că prețurile preparatelor nu sunt cele mai mici, dar nici foarte mari. În plus, sunt numeroase taverne dintre care turiștii pot alege, în funcție de prețuri și preferințe.

“Să-ți fie de bine. Nu este nici uau, nici bau! Fiecare este liber sa meargă sa testeze. Sunt taverne și taverne, prețuri și prețuri, bucate și bucate, după bugetul fiecăruia”, a scris persoana respectivă.

De asemenea, alți utilizatori au spus că prețurile sunt mult mai accesibile decât în România. Nu au inclus doar litoralul, ci și prețurile din București.

“Cu banii ăștia în Centrul Vechi din București mori de foame. O apa la 750ml este 29 lei(5,8 euro), la magazin este 4 lei”, a scris un alt utilizator.