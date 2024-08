Cât a plătit un român pentru meniul zilei la o autoservire din Eforie Nord: “Unii nu cred nici când au în fața ochilor”

Un român a dezvăluit cât a plătit pentru meniul zilei la o autoservire din Eforie Nord. Turistul a fost uimit, mai ales că a primit mai multe preparate pentru acest preț.

Suma plătită de un român pentru meniul zilei la o autoservire din Eforie Nord. Ce a primit pentru acești bani

În ultimii ani, au crescut destul de mult. Pentru cazare și masă, turiștii ajung să plătească sume uriașe, chiar mai mari decât în alte țări.

Deși prețurile sunt mari la multe restaurante de pe litoralul românesc, însă există și excepții. De exemplu, zilele trecute, a fotografiat nota de plată pentru a le arăta internauților că a plătit o sumă decentă pentru mai multe feluri de mâncare.

Un alt turist a decis să-și petreacă sejurul în Eforie Nord și a luat masa la o autoservire. Acesta și-a comandat “meniul zilei”, iar pentru acesta a plătit o sumă accesibilă, și anume 25 de lei.

Acesta a fost surprins să vadă ce preparate a primit pentru această sumă. Este vorba despre o ciorbă, iar felul doi a inclus o porție de cartofi cu cârnați, alături de murături și două chifle.

Turistul a postat imaginile pe rețelele sociale. Utilizatorii români au fost plăcut surprinși să vadă că mai există și restaurante unde prețurile sunt decente, iar mâncarea foarte bună.

Ce spun turiștii care au mai fost în Eforie Nord

De asemenea, persoanele care au mai mers în Eforie Nord au spus că acolo există și prețuri decente. Acest lucru le-a dat speranță celor care vor să-și petreacă vacanța pe litoralul românesc.

“Adevărul e ca unii nu cred nici când au în fața ochilor .E ok prețul la ce este în farfurie. Ca fapt divers și în Piață Mică din Sibiu este meniul zilei cu 28 de lei, ciorba din meniu era la alegere între ciorba de burta, văcuță etc.”, a scris cineva.

Unii turiști merg în fiecare an în Eforie Nord și au o părere bună despre această stațiune. Un utilizator a mâncat chiar la autoservirea menționată de autorul postării.

“Eu merg in Eforie Nord de zeci de ani, la autoserviri mâncarea este foarte bună și la preturi accesibile”, “Foarte bună mâncarea, am mâncat 5 zile la ei, cât am stat la Eforie”, au mai scris internauții, potrivit

Un alt turist a fost la finalul lui iunie în Eforie și a spus că prețurile pentru mâncare au fost destul de mici. De altfel, nici cazarea nu a fost foarte scumpă.

“Eu am fost in Eforie la sfârșitul lunii iunie, peste tot pe unde am mâncat aveau prețuri ok și mâncarea era foarte bună și cazarea la fel”, a adăugat cineva.