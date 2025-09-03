Sport

Cât a plătit Universitatea Craiova pentru transferul lui Monday Etim. Suma record încasată de danezii de la Hillerod

Atacantul Monday Etim este ultimul transfer realizat de Universitatea Craiova, iar oltenii au plătit o sumă record pentru danezii de la Hillerod.
Traian Terzian
03.09.2025 | 14:24
Suma plătită de Universitatea Craiova pentru transferul lui Monday Etim. Sursă foto: tipsbladet.dk

Adus din liga a doua din Danemarca, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, nigerianul Monday Etim a fost prezentat oficial de Universitatea Craiova. Fotbalistul a fost adus pentru o sumă ce reprezintă un record pentru Hillerod.

Suma de bani achitată de Universitatea Craiova pentru transferul lui Monday Etim

Născut în Nigeria și format la format în academii din Camerun și Statele Unite ale Americii, Etim a ajuns în Bănie după ce în sezonul precedent a marcat a 11 goluri pentru Hillerod în a doua ligă daneză.

În ciuda faptului că suma de transfer nu a fost dată publicității, jurnaliștii de la tipsbladet.dk au aflat că Mihai Rotaru a plătit 350.000 de euro pentru achiziționarea nigerianului, iar suma totală poate ajunge la 600.000 de euro cu bonusuri.

În aceste condiții, Monday Etim este cel mai scump jucător vândut vreodată de formația daneză. ”Suntem foarte mândri să prezentăm o vânzare record. Monday a fost o achiziție fantastică și merită această mutare la un club mare care luptă pentru campionatul României.

În plus, are ocazia să joace în Conference League, pe care o voi urmări cu siguranță cu atenție. Vânzarea lui Monday demonstrează că Hillerod Football Elite poate, de asemenea, să dezvolte și să vândă jucători de milioane pe piața europeană”, a declarat Jackie Rasmussen, directorul sportiv al clubului Hillerod.

Acuzat în SUA că și-a falsificat vârsta

Monday Etim a semnat un contract pe trei sezoane cu Universitatea Craiova, cu drept de prelungire pe încă un an. În cariera sa, nigerianul a jucat pentru echipele LAFC, Orange County, Toros, Roskilde, Helsingor și Hillerod.

După ce a crescut la Kadji Sports Academy din Camerun, atacantul a fost achiziționat de Los Angeles FC în 2018. Etim avea la acea vreme doar 18 ani, însă nu puțini fani americani l-au acuzat că și-a falsificat vârsta deoarece arăta mult mai matur.

Jucătorul de 26 de ani evoluează ca extremă dreapta și va lupta pentru post de titular la Universitatea Craiova cu Carlos Mora și Mihnea Rădulescu. În caz de necesitate, nigerianul poate fi trecut și ca atacant central.

